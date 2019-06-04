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不侵犯的關心　如何讓孩子願意聊心事？

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▲筆者認為最無奈的狀況是，孩子可能只是單純地分享生活點滴，爸媽卻像個敬業的檢查員，不斷想從談話中去檢核孩子的思想、價值觀有無偏差。（示意圖／達志影像）

●彭菊仙／親子作家，粉絲頁「彭菊仙之教養幸福又好玩」，統一超商好鄰居文教基金會LINE@官方帳號

不少孩子到了青春期，碰到爸媽都變成了省話一哥、沉默一姐，除了因孩子循著正常的成長軌跡，自然而然地將心靈的依靠從父母轉向同儕之外，也可能是因為經驗告訴他們：跟爸媽絕對聊不出一朵花！爸媽不是聽不懂、沒興趣，就是對他們的聊天內容嗤之以鼻；更可怕的狀況是，沒聊上幾句，爸媽就自動轉到千篇一律的話題：「書得怎麼樣啊？」「考試有沒有進步？」

最無奈的狀況是，孩子可能只是單純地分享生活點滴，爸媽卻像個敬業的檢查員，不斷想從談話中去檢核孩子的思想、價值觀有無偏差，所以忍不住地一直跳出來糾正孩子的想法；若再走火入魔下去，有些爸媽還可能變得像扒糞的狗仔隊，拋出一個又一個的問題刺探孩子，彷彿要剝開孩子的皮、看個透徹才感到安心，這些做法絕對不可能使爸媽更了解孩子，反而逼使孩子在心裡上封鎖爸媽，避之唯恐不及，更遑論談心。

孩子來到青春期，再也不會像小時候，一回到家就巴啦巴啦「媽，我跟你說…」地沒完沒了，甚至會刻意隱藏某些生活片段與內心想法，這再正常不過，爸媽可別玻璃心碎滿地，以為是孩子厭惡我們。儘管如此，青少年可不會永遠拒絕和我們親近，半大不大的他們不會處處設防、時時警戒，如果剛好碰到一個對的氛圍，他們還是會不假思索地打開話匣子，甚至聊到欲罷不能。

什麼是對的氛圍？首先是家庭的整體氛圍是否讓他們感到放鬆自在，還是壓抑緊繃？不少青少年面對繁重的課業以及複雜的人際關係，都感到不勝負荷。家，毫無疑問的，是他們遭遇挫折時最安全的避風港，即使青少年出於自然的想和爸媽保持距離、劃清界線，但如果他們感受到爸媽能無條件地接納與理解他們，在其情緒低落之時，仍舊會回到爸媽的跟前傾訴心聲，甚至主動徵詢意見與尋求協助。

所以，營造一個接納與包容的家庭氛圍，是讓孩子願意主動談心的最重要基石，如果孩子覺得爸媽老是質疑他、責難他，動不動就要下指導棋，甚至壓制他一定得言聽計從，孩子當然能逃則逃，甚至變成雙面人，在家說一套，在外又呈現另一套。

孩子若願意主動談心，我們最適合的角色就是傾聽者與陪伴者，最重要的是目的不是說服他們，而是讓他們感覺並不孤單、受到撫慰、心有依歸。有智慧的爸媽若能做到三不-不插嘴、不批判、不評論，自然能讓孩子感覺舒服自在，很自然地就會卸下心防而暢所欲言了！

要做到這一點真的很不容易，每當孩子主動和我談心時，我都很努力地自我提醒要「多聽少說」，因為主角不是我，而是孩子；非得提點孩子時，我會在腦海裡先沙盤推演、想好重點，然後以平等友善的姿態「長話短說」。

如果孩子有卡關的地方，想要解決遇到的麻煩，爸媽也不要太快出手，因為這個年紀的孩子絕對不想聽我們唱獨角戲，自以為是地傳授方法，爸媽不妨用問題引導他們自己去釐清狀況，如果孩子感覺徬徨無助，我們也確實看到了盲點，很清楚該怎麼解決問題比較好，不妨「提供建議」給孩子參考，引導他們自己去權衡利弊得失。

爸媽可以這麼說：「站在家長的立場，我有兩個建議給你參考看看，第一是…，第二是…，你可以想想看這麼做會有什麼結果，這會是你想要的結果嗎？你要不要自己想一下？」給予建議但不代為決定，這種開放而尊重的態度，會讓青少年遇到問題時，很放心的走向我們，主動尋求諮詢。

青春期孩子之所以很容易升起戒備，拒絕爸媽的關心與詢問，很有可能是他們已在心裡默默評估過爸媽的反應，為了避免被罵、也可能怕爸媽失望，所以乾脆隱藏自己。此外，爸媽刺探式的問話方式，也會逼使孩子快速升起防衛心，最壞的狀況是，孩子會因為覺得被監控、不被信任，而一口咬定爸媽「侵犯了隱私權」，不惜和爸媽開戰。

這個時期的鐵律是：爸媽問的愈多、問的愈急切，那知道的將愈來愈少，因為孩子懶得回答，或者根本不回答，甚至假話連篇。

聰明的爸媽，一動不如一靜，主動出擊不如默默等待，只要青少年充分感受到被理解、被尊重、被接納，就會主動開放自己，那時候掏心掏肺都來不及了，還跟你談什麼隱私權被侵犯！

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