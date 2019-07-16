【國民黨初選】韓國瑜最沈重的勝選

●雁默／自由撰稿人

擾攘了四個月，長達七天的民調，國民黨「總統」初選結果為韓國瑜44.8%，郭台銘27.7%，朱立倫17.9%，周錫瑋6%，張亞中3.5%。由韓國瑜勝出。

如同高雄市勝選當天，韓國瑜這次直言「沒有一絲喜悅」，我想這是真話，因為2020大選能「操之在韓」的並不多，而若他輸，就會從雲端跌入萬丈深淵。不是登上寶座的國王，就是走上斷頭台的頭號戰犯，沒有其他結果，正常人都不該有什麼喜悅之情。

初選的勝負關鍵，不在於政見，而是支持者有沒有在家中守電話。要讓支持者死忠，靠得也不是理性，而是情感。至於郭台銘強烈質疑綠營支持者灌票，這其實是假議題，即便有，影響也極其有限，原因是，韓郭二人誰比較好對付，在綠營內部也有分歧看法，不好操作。

這次民調採15%黨內互比，85%黨外對比數據，此前已說明過，差別在於互比沒有納入外部競爭對手。在黨外對比民調中，五家民調公司數據平均 —— 韓47.7%，蔡15.8%，柯18% —— 郭29.2%，蔡14.1%，柯14.6% —— 朱20.7%，蔡15.6%，柯18.8%。

就數據論數據，無論是互比或對比，韓國瑜皆壓倒性勝出，不過，就像民進黨初選民調，這些數據都難以呈現真實民情，因為等電話的大都是鐵桿支持者，因此數據的參考價值很有限。以上三組對比民調數據可看出，挺韓者可能對「郭蔡柯」對比民調並不作答（「朱蔡柯」亦然），以致總比率少很多，證明待在家等電話的基本就是韓粉為多數。

真正不利的是吹捧過頭的「毀韓產業鏈」



若看細項趨勢，對比與互比的數據差距，顯示非鐵票的流向，一旦納入蔡英文與柯文哲，韓郭的支持度就減少，朱立倫則增多，五家民調公司數據都顯示只要與黨外競爭者對比，韓流失的支持度比郭台銘大，顯示郭台銘確實能得到比韓國瑜多的非藍營鐵票。

▲郭台銘若脫黨參選，未必有利。（圖／記者林悅翻攝）



在我的親屬範圍裡，有一家五個兄弟姊妹，長女支持柯，二女支持韓，三女支持朱，四女支持蔡，五男支持郭。五人年齡在45歲 - 55歲之間，學歷只有二女沒上大學，皆屬中產階級。真是個民調的寶藏，但我不敢深度挖掘，怕大家吵架，不過從家人最粗略的背景也可看出這五個參選人的支持者版圖。

自認是中下階層庶民的，傾向挺韓。學歷愈高生活愈穩定的，傾向挺蔡與朱。政治立場較為中立的，傾向挺柯。背負沈重家計，不滿執政黨又有「反中」情結的，傾向挺郭。有意思的是，挺柯，挺朱與挺郭的家人們，原本對韓國瑜並無惡感，但因韓國瑜從美國回來後至今的韓粉暴走現象，以及挺韓媒體的過度促銷行為，這些人開始對韓與他的粉絲，和背後的支持勢力產生不良印象，而轉移了支持。

因此我數次強調，「黑韓產業鏈」只會讓支持者更團結，對韓國瑜鞏固鐵粉有利，真正對韓不利的是吹捧他過頭的「毀韓產業鏈」，這個產業鏈的高度排外，使挺韓意志不堅的選民迅速漂離。年輕人最喜歡反主流，反吹捧，他們這幾個月的大批出走，就是韓國瑜的大警訊。從社群網路的「譏韓潮」，以及從挺韓媒體的收視率下滑，皆可看出這個危機。

郭懂把初選搞得像大選 藍營棘手的整合之路

郭台銘的問題，則在於將大選策略擺在初選使用。這兩種選舉活動的差異在於，初選是支持者派對，大選是全民派對，支持者要的是在能贏得大選的基礎上，理念相近並有共同情緒的政治領袖，全民要的是，能展現新氣象，帶來希望的政治領袖。

郭台銘將順序搞反了，除了頻踩藍營意識形態紅線，在開始民調前，甚至想「引柯粉入關」加大支持度，這是觸怒藍營支持者的昏招，連一向支持郭的「知識藍」都不能接受。但話說回來，由於韓粉鐵板一塊，郭台銘還真只能往淺藍，中間甚至淺綠找支持。這便是為何挺郭者認為他打從開始就應該獨立參選，在國民黨的悶鍋裡，很難不悶，到最後，還得以「大哥拜託你」的低軟姿態向韓喊話。（大哥是指郭自己）

重點來了，若郭台銘以目前的策略脫黨獨立參選，在全民派對裡，國民黨會有勝算嗎？局面會非常複雜，但若硬要給出簡明的答案 —— 不會。因此對國民黨與韓國瑜而言，真正嚴峻的挑戰現在才開始，無論郭會不會脫黨，他已說過不會放棄從政之路，國民黨該怎麼整合很棘手。

截至目前為止，看不出郭台銘脫黨參選對他自己有什麼好處，因為藍營「立委」參選人不太可能脫離國民黨這條船，少了這個大選軍團，郭台銘即便財大氣粗，單打獨鬥無可能勝出。再者，郭台銘與柯文哲聯盟，更無利多可言，因為目前郭柯兩人的支持者版圖有不少重疊，1+1<2。若不能贏，郭找柯合作沒有意義，除非郭耍任性，只是想給國民黨難堪，但這不符合郭懂的商人邏輯。

由於韓國瑜全民支持度向下的趨勢很明顯，郭台銘看大數據也知道，自己的最佳位置在於補足韓國瑜的失分。甚至，一旦局勢到了國民黨不得不「換瑜」求勝的時候，郭懂是第一救援投手，脫黨等於放棄最佳位置。重點只在於，郭台銘能否在大選的議題主軸上享有最重要的發言權，以及韓國瑜大選勝出後得到分配大餅裡的最大塊。

政治分配還是要看實力，郭台銘若想建立自己的兵馬，就要在「立委」參選人上下功夫。以他財力資助「立委」候選人綽綽有餘，讓收編而來的「立委」拚上席次，才是郭在黨內叫牌的籌碼。

▲韓國瑜勝出後，難的是如何整合藍營的各派勢力。（圖／記者季相儒攝）

這便是為何，韓國瑜雖然贏了初選但大選卻「操之不在於韓」。韓國瑜背後有龐大的利益糾葛，地方派系、媒體大亨、黨內要角，再加上郭台銘所能掌握的支持者與財力。韓國瑜唯一能憑藉的，就是不計個人利益的鐵桿韓粉，但韓粉在黨內分配大戲裡，只會為韓減分。若韓國瑜傻到使用韓粉硬喬黨內利益，那是自毀長城，真正的分裂禍端。

所有人都想做「造王者」，也都必須是，悶歸悶，郭台銘一旦脫離，只會成為藍營千古罪人，頭上戴一百頂「青天白日」帽都沒用。

如果想贏，韓國瑜在接下來六個月能做的事只有一個，就是約束自己的支持者與媒體大亨，停止黨內鬥爭，引導槍口對外。而他不適合也無能力做分配者，只能讓黨中央去調和鼎鼐扮黑臉。

無論各有所好的國民黨支持者多麽討厭黨內競爭者，也都無法否認一個事實，2020大選藍營只能打團體戰，光靠韓國瑜的嘴，郭台銘的腦，朱立倫的臉，都不足以致勝。所以我看不出國民黨分裂的可能，坐擁一切資源的執政黨才有分裂之虞。不過，外人也從來不敢低估國民黨的自毀基因，在分和之間，未來還有很多好戲可看。

郭台銘的政治第一戰能打到這個程度，已屬不易，柯文哲當初崛起的醞釀時間都不只4個月，可見郭懂的經濟人形象在台灣有一定的票房，他面對的可是史上首見的藍營民粹，柯文哲當時卻受到綠營的全力支持才冒出了頭，兩人誰比較有戰力，一目了然。

上了賊船就要當賊，這次郭懂應該深切感受到民主選舉的非理性，上了一堂所費不貲的普選民主課。與企業家不同，政治家要處理的是「人心」，那是大數據與理性無效之處。最艱難的地方在於，並不是操縱選民情緒就必贏，總還是有必須訴諸理性對選民講道理的時候，怎麼拿捏分寸，隨勢而動，需要高度應變的技巧。

群眾心理極端複雜，並難以捉摸，所以選舉結果從來不是「選到最好的」，而是選到一個「比較不爛的」。

是郭懂堅持初選，才有了這場初選，願賭服輸理所當然。那種因為初選落馬，而從「柯黑」秒變「柯粉」，為私利脫黨參選的政客才是真正的垃圾，國民黨不時會出現這種人，選民會唾棄之，例子可不少。

對於民進黨而言，韓國瑜是唯一能以藍營民粹對撞綠營民粹的挑戰者，這意味著過去綠營無往不利的民粹動員策略，會遭到很大程度的抵消。從韓國瑜初選後期對綠營支持者喊話，可看出他已瞄準高齡選民出手，若郭台銘從旁襄助，則對中間選民與年輕選民有一定程度的吸引力。倘若再加上柯文哲參選，鞏固較為務實的年輕與中間選民，蔡英文面對的是全年齡層的爭奪戰。

▲除了罷韓的聲量日漸擴大，也開始有議員要韓國瑜辭掉市長的聲音出現。（圖／高雄市議會民進黨團提供）



郭台銘的「嗆中」策略沒有在初選獲得成功，柯文哲的「和中」策略也沒有使他的支持度崩盤，而且還是在香港事件與美國對台統戰的高峰期。對綠營而言是利多出盡，「反中」戰場恐怕沒那麼可靠，而這是綠營唯一能選擇的主戰場。除此之外，若另闢戰線，僅剩韓國瑜的市政成績可以做文章，鬥臭之，對自己選情不無小補。

韓的核心弱勢：只有初選高度，沒有大選高度



韓國瑜的弱點，並不是離開高雄市北漂選「總統」，而是至今沒有提出一個強而有力的理由說服高雄人。選上後，每週三天在高雄上班，純粹是韓式笑話，原本對韓期望甚高的高雄民眾不可能買單。最有說服力的政見，應該聚焦於「總統」與高雄發展的深度連結為何？

不搞「遷都」，又不搞「台灣經濟中心轉移至高雄」的宏圖，大選後失高雄也是必然的。這種選戰議題，必須搭配郭台銘的經濟願景才有力量，而操作這樣的議題，不能用情感服人，須以理性訴求。設立自經區原本是很好的切入點，韓國瑜在初選時卻隻字未提，充分顯示韓在初選時只想靠韓粉熱情持盈保泰的保守，因此被批評「只有初選高度，沒有大選高度」，這才是韓國瑜的核心弱勢。

想靠耍嘴皮在大選勝出，沒有可能。

韓嬴得初選這一天，最有意思的新聞是「韓國瑜概念股亮燈漲停」，什麼是「韓國瑜概念股」？其實都是觀光，百貨股。投資股民最誠實，看好韓國瑜能帶動觀光、消費這類內需經濟，但是台灣真正的出口經濟命脈，股民不敢押寶「庶民總統」。

韓粉要的是「韓總統」，郭台銘、朱立倫、王金平要的是未來影響政局的實權；張亞中要的是復興國民黨黨魂；國民黨要的是重返執政；其他黨人樁腳要的是執政紅利。韓國瑜呢？只要2020不輸就好。這應該就是此刻的實況。

郭台銘會不會脫黨？韓國瑜會不會支持度持續下探？柯文哲會不會參選？蔡英文選情很穩嗎？

後面，還多得是戲。

►韓國瑜勝出 挑戰才正開始



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