【國民黨初選】莊伯仲／韓國瑜的課題是「開拓票源」

●莊伯仲／文化大學新聞系副教授。

有道是：「不以成敗論英雄」，但選舉這回事卻只能以成敗論英雄。換言之，選贏了，你先前做什麼、講什麼都對；選輸了，則做了什麼、講了什麼都不是。國民黨初選民調已然揭曉，以大比數勝出的韓國瑜自然成為英雄。誰主勝敗的因素很多，大到綠營朋友是否灌票，小到民調未包含手機是否合宜，不過，最直接的檢驗仍在雙方的競選傳播策略。

競選傳播策略可概分為形式面的媒體使用與內容面的訊息呈現。先說郭董好了，他雖然縱橫商場，有著成功企業家的鮮明形象。但一來畢竟是政壇新鮮人，站在選民角度，對他的認識還不夠；二來，國民黨初選採用全民調，不限於黨員；三來郭營又是「子彈不虞匱乏」，因此採用了從電視、報紙到手機、看板無所不在的全媒體策略不能說不對。

不過，儘管此舉可讓郭董與你我長相左右，但訊息面卻乏善可陳。在國民黨辦的三場國政電視發表會，五位選將中就屬他表現最差，除了譁眾取寵式的「0到6歲國家養」尚有共鳴外，其他則乏人問津。儘管四大報頭版廣告一直下，電視廣告也一支接一支。最後甚至不擇手段地跑去蹭網紅，跟館長爬山，也學人家踢瓶蓋搞笑。這樣的漫天放煙火，除了予人「把全部大砲拉上山頭，給我狠狠地轟」的感覺外，卻無法將我們熟悉的霸氣郭董形塑成國政領航者角色，反而得到「大撒幣」、「財富重分配」、「老人家故作天真」的嘲諷。因此最愛Cost Down 的郭董對其競選團隊絕對有深切檢討的必要，畢竟已有柯文哲的素人成功案例可循，郭董對選舉再怎麼隔行如隔山，也不至視若無睹。

至於韓總，基本上還是去年選高雄市長那一套。一有「三山造勢」式的全台動員，二有鐵打韓粉的守望顧票，三來還有特定媒體集團的吹捧。此次固然依靠鞏固基本盤而打贏國民黨初選，但已催到極限，半年後的2020總統大選恐怕是「固票有餘，拓票不足」的局面。

回顧韓營造勢，能讓人如痴如醉地揮舞國旗、高唱中華民國頌只有在昔日新黨全盛時期的場子，韓國瑜成功之處在於有所超越，能將外省藉軍公教之外的人士也納進來，甚至文山伯、強強滾、杏仁哥、鳥松里長等「四大護法」也都是本省藉。不過，儘管能跨過族群鴻溝，而達到水平整合，但在年齡上無法做到垂直整合，卻是一大問題。

依據中山大學六月民調，該校學生支持韓國瑜的僅佔一趴。筆者在校所見雖不至這麼慘，但以大學生為主體的年輕人十之七八對韓沒有好感確是不爭事實，唯一的連結可能只有「國民女兒」韓冰。其實除了高雄人之外，多數學子跟韓國瑜並無交集，之所以缺乏好感，主要還是疏於經營。平心於論，韓國瑜搞水果外銷、國瑜夜市那一套庶民經濟跟大學生並無直接關聯，而難以感動。此外，媒體過度放大凍未條哥、激動姊這些激進分子的言行也有負面貢獻，這樣的style其實是很不對年輕人胃口的。筆者相信多數挺韓民眾是溫和理性的，但對大學生而言，韓粉卻已近乎負面名詞。再加上「反紅媒」運動的延伸，將對特定媒體集團的憎惡投射到韓國瑜身上所致。初選結果揭曉後，周遭的那些叔伯阿姨歡天喜地，但學生的臉書、IG上卻冒出不少「芒果乾很重」（亡國感很重）貼文。面對這樣的警訊，韓營豈能不慎？

英雄與狗熊往往在一線之間，隨時可能豬羊變色。初選畢竟只是熱身賽或是模擬考，勝出固然可喜，只宜高興一晚，面對接下來的大選，該如何彌平裂痕，以及進一步開拓票源都會是韓國瑜的重大課題。

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