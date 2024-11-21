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一起讀判決／遭遇職場霸凌　怎麼辦？

我們想讓你知道…勞工在職場上所遇到的職場霸凌樣態，往往是非常複雜而難以舉證的，身體與心理上的壓迫很難以量化的方式呈現，更遑論能夠找尋適合的申訴管道，這也是職場霸凌的處理非常棘手的原因。

▲職場,工作,女性。（圖／取自免費圖庫xFrame）

▲職場霸凌是許多勞工心中的痛，當我們遇上霸凌案件時，法律上應該怎麼辦？（示意圖／取自免費圖庫xFrame）

● 作者／一起讀判決Stella

職場霸凌是許多勞工心中的痛，當我們遇上霸凌案件時，法律上應該怎麼辦呢?

公務人員

如果是公務人員遇上職場霸凌的狀況，相關的規定在公務人員保障法第19條，以及公務人員安全及衛生防護辦法第3條。

公務人員保障法第19條規定，「公務人員執行職務之安全應予保障。各機關對於公務人員之執行職務，應提供安全及衛生之防護措施；其有關辦法，由考試院會同行政院定之。」

公務人員安全及衛生防護辦法第3條則進一步指出，基於其身分與職務活動所可能引起之生命、身體及健康危害，應採取必要之預防及保護措施。而預防及保護措施就包括「執行職務因他人行為遭受身體或精神不法侵害之預防。」

依照這些法規的要求，行政院人事行政總處發布了「員工職場霸凌防治與處理建議作為」以及「員工職場霸凌處理標準作業流程（範例）」，提供給各機關作為參考。

▼勞動部勞動力發展署北分署公務員輕生，疑似遭受分署長謝宜容（下圖者）霸凌。（圖／翻攝勞發署北分署網站）

▲▼謝宜容。（圖／翻攝勞發署北分署網站）

一般勞工

如果是不具公務員身分的一般勞工呢?勞動部將職場霸凌，視為不法侵害的一種，也制定了「執行職務遭受不法侵害預防指引」作為參考依據。

那麼，那些行為算是職場上的不法侵害呢？預防指引列出了五種常見的態樣：

（1） 暴行、傷害之肢體攻擊（肢體攻擊）

（2） 脅迫、名譽損毀、侮辱、嚴重辱罵（精神攻擊）

（3） 過度介入私人事宜（隱私侵害）

（4） 強求執行業務上明顯不必要或不可能之工作，妨礙工作（要求過高）

（5） 欠缺業務上合理性，命令其執行與能力、經驗不符的低階工作，或不給工作（要求過低）。

▼如果是不具公務員身分的一般勞工呢?勞動部將職場霸凌，視為不法侵害的一種，也制定了「執行職務遭受不法侵害預防指引」作為參考依據。（示意圖／資料照） 

▲▼職場霸凌,打人,野蠻女友。（圖／記者謝婷婷攝） 。

自救措施

如果勞工不幸遇到了職場霸凌，依據指引，有哪些自救措施呢？此份預防指引的前言中就表示，個案之違法處理（如已遭受傷害、性騷擾或跟蹤騷擾等），是依照個案的違法事實，轉由相關的主管機關或司法機關作調查及認定。

舉例來說，如果有主管強迫加班的狀況，勞工可以向勞工局申請勞動檢查或提出勞資爭議調解；如果主管對懷孕女性強加不合比例的工作負擔，勞工可以提出就業歧視的認定；如果同事之間有性騷擾、言語侮辱等情事，可以透過司法程序主張權利。

然而，勞工在職場上所遇到的職場霸凌樣態，往往是非常複雜而難以舉證的，身體與心理上的壓迫很難以量化的方式呈現，更遑論能夠找尋適合的申訴管道，這也是職場霸凌的處理非常棘手的原因，不能夠單靠一份勞動部的參考指引，就解決所有的霸凌狀況。

你也有遇到職場霸凌的狀況嗎？不妨在底下留言抒發經驗，讓我們更加重視這類的問題。

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