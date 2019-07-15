【國民黨初選】邵宗海／韓國瑜勝出　挑戰才正開始

●邵宗海／政治大學中山所教授兼所長、文化大學教授兼社科院院長、澳門理工學院名譽教授，抱持「只寫我相信而且有佐證的事實」理念寫作。

國民黨總統初選民調結果，在2019年7月15日上午不到原本的公布時間11點，已正式出爐，韓國瑜以44.81%支持度勝出，屈居第二的郭台銘則獲27.73%支持度、再之後是朱立倫17.9%、周錫瑋6.02%、以及張亞中3.54%。根據國民黨的初選辦法：韓國瑜將在二天之後的17日在中常會完成了提名審議、核備作業，並於28日全代會上正式獲得提名。

韓國瑜的勝選雖在意科之中，但初選結果公布，特別是領先郭台銘逾17個百分點，還是讓人感到意外。郭台銘在國民黨初選的這一役中，不論他所投入的動員或宣傳經費，曾讓外界側目；而且他在競選過程中，對民進黨對手蔡英文、或同黨對手韓國瑜，都一律以「重炮言辭」予以攻擊，也一度讓藍營內部的支持者，覺得他應是國民黨理想中的侯選人，甚至在民調尚未明朗化之前，也予人有種可能「領先」韓國瑜的假象。

現在，韓國瑜已確定勝出，但面臨在他前面的衝擊，好像不全然只是在2020年大選，他將如何來應對他的民進黨對手蔡英文、或是尚未宣佈參選、但已在聳聳欲動的白色對手柯文哲，是否他最後能羸得勝選的結果。爭議較大在他目前最大的挑戰，顯然是如何尋求初選之後失利對手的理解、是否再進一步能贏得他們的支持，來打勝2020年大選的這場仗。

儘管國民黨主席吳敦義在總統初選民調結果發佈後表示，這次國民黨初選，是有史以來最公開透明的一次，透明到讓所有國人都一起參與。可是參與初選的五名候選人中，郭台銘與朱立倫在說明會上都沒有出席，遂讓國民黨初選之後「團結一致迎敵」的形象，一直沒有辦法予以建立。

▲國民黨主席吳敦義在總統初選民調結果發佈後表示，這次國民黨初選，是有史以來最公開透明的一次。（圖／記者李毓康攝）

朱立倫在初選結果之前，多次表達：不管誰會勝出，他都會支持國民黨提名的候選人。但郭台銘的態度則一直不十分明確，甚至初選落敗是否會脫黨參選，一直是外界揣測的動向。特別在15日初選民調結果公布後，郭台銘原先規劃是在當天下午將辦記者會表達參選感言與未來方向說明書，但經團隊討論後，最後決定改以發聲明稿方式表達心境與對未來想法。動向依然混沌！

當然，郭台銘陣營在14日前一天就駁斥郭台銘會脫黨參選的傳言，郭台銘甚至說，脫黨是假設性問題，最重要的是要贏得這次選舉。連另外一位參與初選的國民黨重量級人士王金平都澄清，他不會脫黨參選。

可是這樣的發展看來還是「不明」，而且也未完全能讓外界感受到「國民黨已團結一致對外」的聲勢。所以黨內立委已有憂心，表達了「泛藍整合在一起都不一定能夠贏」，深恐明年總統、立委大選會演變成「雙輸」局面。

到底韓國瑜在2020年能勝選嗎？這本是韓粉、也是藍營內部支持者力拱他最後勝出的信心所在，但是客觀情勢顯然仍得要來仔細觀察：

首先是韓國瑜可能競爭的對手似乎對2020這場大選信心滿滿。遠在加勒比海訪問的蔡英文，在當地時間15日接受媒體詢問到：面對郭台銘，或韓國瑜，是否都有信心可以勝選？她卻非常明確的回說：「你問了一個答案很清楚的問題，我當然是有信心的」。另一位是剛結束「雙城論壇」返台的柯文哲，雖然尚未宣佈參選，但有週刊已透露：「內部已經定調，將在8月宣布參選」。儘管柯陣營內部評估「韓國瑜出線會帶給柯較大的壓力」，但對於郭台銘或韓國瑜的出線效應，顯然很早就已進入選票精算階段，也印證出柯營內部的民調是從沒斷過，也表示出一旦他宣佈參選，是有他一博勝算的潛力存在。

其次，國民黨千萬不要輕視蔡英文的「韌性」。雖然最新的一次《匯流新聞網》民調，在假定2020大選是「三腳督的局勢」下，韓國瑜會以46.0%的支持度，大勝蔡英文的20.6%以及柯文哲的20.9%。但蔡英文曾在面對賴清德於民進黨初選民調比較裡，一直是落後的狀態。但5月15日根據《ETtoday新聞雲》的一份民調，當顯示出蔡英文有31.6%支持度，足足領先賴清德的22.1%達9.5個百分點，充分表現出蔡英文的後續爆發力不容忽視。目前蔡英文在「香港最近抗爭運動」後聲勢確有相當的回溫，再加上這次出訪，在美國過境中得到「軍售與禮遇升級」的有利情況下，就千萬不能低估美國在台灣歷次總統大選中的側面影響力，而這方面，也正好是韓國瑜欠缺的地方。

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