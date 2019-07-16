施正鋒／韓國瑜2.0將何時出現？

▲2.0版的韓國瑜要如何超越「貨出去、人進來」？（圖／記者林敬旻攝）



●施正鋒／東華大學民族事務暨發展學系教授。

國民黨總統初選民調結果出爐，韓國瑜以44.8%大勝郭台銘的27.7%，季軍朱立倫則獲17.9%。原本預告將舉行記者會的郭台銘臨時取消，應該是沉澱幾天再說，尤其是背後慫恿他出馬的藍營權貴，果真打死不退，就要認真考慮如何在三分天下的局勢中脫穎而出，包括跟王金平合作，甚至與柯文哲聯手。相較之下，難以撼動的是民進黨的支持者，而柯的厭惡政黨票也不易討好。

對於民進黨來說，去年九合一選舉重挫是奇恥大辱，韓國瑜是凝聚本土派含淚投票的公敵，因此，府院黨年初以來全力撻伐，同時也是要製造藍綠對決的態勢，讓精算的柯文哲知難而退。如果說蔡英文初選隱約有藍白灌票的影子，韓國瑜本身再如何努力動員，也無法排拒綠營介入突擊。民進黨已經將「顧主權、護台灣」訂為大選主軸，先有《習五條》撿到槍，後有「反送中」撿到炮，現在又任命太陽花領袖林飛帆為民進黨副祕書長，盤算分食柯文哲的年輕票。

柯文哲遲遲不宣布參選，當然是要看綠藍內部各自如何廝殺，甚至於讓柯粉暗助比較沒有威脅性的蔡英文及郭台銘，也就是立場比較接近者。他自詡沒有做什麼事也有20～25%的支持度，可見藍綠雖有政黨奧援，伴隨而來的卻是選民對於傳統政黨惡鬥的嫌惡。既然年輕人及中高學歷選民是鐵粉，反正他只要死守「兩岸一家親」，又假設中國不要義和團般對台灣惡言相向，藍綠打得越凶，中間選民越跑不掉，宛如毛澤東抗日打游擊戰，他最後再出面清理戰場。

▲筆者認為柯文哲依然是小英往中間選民擴張的攔路虎。（圖／記者莊喬迪攝）

蔡英文死纏爛打贏得初選，落敗的賴清德甘拜下風、銷聲匿跡，黨內已無威脅者，然而，所謂「小英不能連任就是把本土政權拱手送給中共的代理人」的哭調仔，未必能讓去年選擇不投票的深綠選民回心轉意。另外，儘管檯面上的小黨大致上獲得民進黨的禮遇，漫天要價的時代力量不難就地還價，但柯文哲依然是小英往中間選民擴張的攔路虎。

韓國瑜真正面對的是蕭牆之禍，首先須約束韓粉的刺蝟般打法，那是大軍交手前的非正規作戰，損人不利己。誠然，韓國瑜的訴求多少反映老百姓對於經濟狀態的不滿，然而，庶民之於權貴的論調造成藍營菁英的疏遠，要如何修補？還是算準這些人不可能寧予外人、不予家奴？同樣地，難道韓認定國民黨本土派絕對不會出走，跟王金平不會有握手言歡的空間？

終究，要一比高下的還是如何擺脫悶經濟的泥淖。大體而言，蔡英文的五加二產業經濟，是散彈槍打亂鳥，雜亂無章的選前補貼是夭壽的小確幸，柯文哲迄今小心翼翼、諱莫如深，而郭台銘的富人稅則稍有打動人心，那麼，2.0版的韓國瑜要如何超越「貨出去、人進來」？

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