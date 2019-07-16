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馬凱／不是募兵、也不是徵兵　臺灣需要的是「學兵」

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馬凱／社會企業公約基金會創辦人，經濟評論家，《經濟日報》前總主筆，中華經濟研究院前研究員。

話題不斷的韓國瑜又拋出新議題，主張目前的募兵制應改為徵兵、募兵並行制。此議一出，難得見到朱立倫的呼應，但郭台銘立刻加以駁斥，認為將衝擊勞動力。而蔡總統則一仍舊貫，強調現況就是徵募並行，何須多此一說。

不過真正的軍事專家則對此主張極為認同。臺灣今天最依恃的盟友美國即曾再三警告，募兵制高昂的成本，已使人事費佔用了逾45%的國防預算，排擠掉更重要的國防經費，不利於保障國家安全。前陸軍副司令劉湘濱則直言，目前「徵兵是空的，募兵是假的。」因為所謂徵兵，只不過4個月的役期；役期若不逾兩年，根本不敷訓練與演習所需，無法形成戰力。同時指出，國情相近的以色列、新加坡、南韓，目前都實施徵兵制，役期皆在兩年以上。

蔡總統的現狀說立刻打臉，但郭董的疑慮，卻是無的放矢。國防所需的兵力如有定數則究竟是徵來的，還是花大筆國防預算募來的，人數相同，對勞動力的衝擊又何有差別？

其實真正的問題所在，不是何種兵制，而是兵役制度對個人、對國家、對整體經濟發展的利弊得失，乃至全體國人的安危存亡。當人類進入Al時代，科技進步如風馳電掣、一日千里，臺灣身處科技競賽的前沿，眾多產業領先群倫，必須不斷精益求進，稍有懈怠，立將墜入深淵。在Al時代，國防尤其仰仗最新的科技與人一較長短，幾乎每個先進國家 都竭盡所能提升國防的科技水準、網羅第一流人才強化國防力量。

但臺灣的教育，卻遠遠落於先進國家之後，猶在持續沉淪。尤其20年教改，完全摧毀技職教育，更使企業求才無門。而且不論正規教育還是技職教育，都與國防毫無交涉，更不能充實第一流的國防人才。在過去全面徵兵時代，頂尖的大學生被徵召入伍，即使未得善用，起碼還與國防擦肩而過。在今日以募兵為主的制度下，連這樣的機會也完全剝奪。

因此，今天不論採取何種兵役制度，這都是首先要解決的問題。以色列就是一個最值得參考的樣板。以色列不分男女，18歲即接受徵召入伍，只有少數特殊專業如醫療、護理等，可先讀大學將來再服3至5年的兵役，其餘均在高中畢業後服男生3年、女生2年的兵役。原有工作者，續領原薪，但2/3由原單位支付。入伍後，即接受各種甄試、訓練，然後適才分發，分別施以各種專業教育及培訓，務期人人皆可發揮所長、習得專業技術，一個人能做多個人用。至於其中一流人才，更予以最高規格的教育，不僅為國防所用，更是業界爭相羅致的對象。

仿此方式，除了採行同樣的制度之外，我們更可將已飽受摧殘的技職教育及大學招生方式一併加以改善。如果徵召的都是高中與高職的畢業生，即可藉入伍後的甄試及訓練，判定其智力、性向、專長，依其志願進行分發，一部份偏重大學預科教育，一部份加強其技職教育與專業技能培訓：同時也簡別出特別資質的對象，予以特殊的栽培。如此既精準而公平地將人才分流至最佳去路，讓大學生能更早認知其工作的實務需求，接受技職教育者也可以在更踏實的環境中得到淬鍊。

▲台灣在2018年全面施行募兵制，徵兵制走入歷史。（圖／翻攝國防部發言人臉書粉絲專頁）

這樣的徵兵制的確可一舉數得。對個人而言，目前的4個月役期，時間過短，對戰力而言，幾無任何實效；而訓練的內容，對學習及未來生涯也難有任何實益。改為上制，則有充足的時間完成戰訓及演習，復可培養紮實的專業機能以面對日新月益的軍事科技要求；就國防而言，其意義何其重大？與此同時，服役後將進入正規大學者，從遴選、預備教育，到志趣及專長的判定，以及實務需求及專業技能的認知，都比目前的任何招生制度更具效益。而飽受白眼的技職教育，也可藉此大幅提升其功能，以更完善的設備及器材，配合實務的操練，而發揮更大的功效，為產業源源不絕供給學可致用的大批技術人才。至於頂尖的學子，更可仿以色列的做法，一入伍即分發到精英單位，給與適才適所的培訓，在軍中乃至退伍之後到民間部門或學術單位，皆可有其大用。

對國家而言，目前教育制度所常受詬病的缺陷，如入學制度紊亂而不公，既常有遺珠或濫竽充數之病，又使眾多貧家佳子弟不得其門而入；或是入學後志趣不符，不能發揮所長；或是所學與實務所需落差太大，難以致用等。採取上述新制之後，一切問題皆可迎刃而解，人才的培育因而大蒙其惠。而瀕臨滅絕的技職體系，亦可起死回生，令百業發展的危機得以根本解除。

至於國防本身，一方面將過去所謂「當兵令人呆」之譏完全消泯，讓兵役制度真正發揮其功能；另一方面，現代戰爭所需要的專業及科技能力，藉此亦可充分獲得滿足，甚至能夠成為整個國家提升科技水準的先鋒及人才庫。真能如此，則不分男女，都將踴躍投身軍旅，不但不認為是浪費時間、浪費生命，反而會成為學習與成長的最重要階段。

對於社會可能造成的衝擊，如前所云，並不在產業人力的供給；而是一旦屆齡青年紛紛入伍，大專院校會唱兩年空城計，招不到新生。解決的辦法是，調用適量的師資及設施，支援新制，為入伍新兵提供上述的專業培訓及預備教育，或共同策劃頂尖人才的培訓單位，為軍方、為國家、也為學術單位養成所需的精英，成為科技發展的棟樑之才。

一個簡單的話題，背後則潛藏著如此重大的意義！我們切莫三言兩語就打一場口水戰了事。倘能乘此機會一舉將兵役制度、教育制度、技職體系、科技人才培育的沉痾徹底解決，另開新局；這可是60年來最該大書特書的壯舉啊！

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