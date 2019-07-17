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吳景欽／修法「禁帶職參選」是政治智慧嗎？

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▲無論現職或連任的民選地方首長，若帶職參選總統，實皆須面對是否利用公資源、是否背棄選民承諾的質疑。（合成圖／記者羅婉庭、陶本和攝）

●吳景欽／真理大學法律系所副教授

高雄市長韓國瑜，確定代表國民黨競選2020年的總統候選人，惟其已宣布帶職參選，不僅罷免行動會更持續，也有公民團體與政黨主張修改《公職人員選舉罷免法》，如將總統、立委、縣市長與議員合併選舉、禁止帶職參選或帶職參選繳回選舉補助款等等提案。即便不論這些提案，能否有效防止帶職參選，卻可能有立法實踐的困難。

從2010年11月底的地方選舉後，總統與立法委員就一併於2012年的1月中舉行，之後，相繼於2014、2018年舉辦地方選舉，2016、2020年則為總統立委大選。由於我國的總統、縣市長、立委等，一任皆為4年，如此的交錯選舉，就能表彰最新的民意，並給予執政者一個警惕。這可從去年11月的九合一大選，看出一些端倪。

不過，因交錯選舉的日期，不像美國期中選舉與總統大選的間隔剛好兩年，而是一年多，就會造成某些剛當選的縣市長或者縣市議員，馬上投入總統或立委大選，這必然引來背棄選民承諾的質疑。但若為禁止此等風氣，而將所有選舉合併舉行，就使交錯選舉在隨時更新民意的作用完全喪失。故該調整者，實非交錯選舉制度，而是應將兩者選舉期日的間隔調整為兩年。如此的調整，也能使想選總統的縣市長，得先展現一定的政績，才足以獲得選民的認同。

至於修法禁止帶職參選一事，恐更有實踐的難度。因帶職參選的最大優勢，即是可利用公家資源來進行輔選，故加以禁止，就可防制此等情況。只是若全面禁止民選首長帶職參選，這就會出現一個很大的問題，即現任總統尋求連任，是否也屬帶職參選而須禁止？故如此的禁止，就必限縮至現職而非連任的情形。惟就算是連任，仍是與選民有四年的契約承諾，同樣也有利用公家資源輔選的道德風險，如此的限縮，就難免讓人有因人設事之感。

若真要防制帶職參選，最直接的方式，或許就剩下追回政治獻金與選舉補助款。惟就政治獻金來說，乃屬於人民對參選者的贈與，則捐贈者是否要請求返還，恐得基於其自由意願，而不可能在《選罷法》中為規定。至於針對帶職參選者，來追繳得票補助款的部分，似乎較為可行。只是目前《公職人員選罷法》第43條所列得追繳的對象，要非是觸犯《選罷法》的犯罪，即是遭法院判決選舉或當選無效，故除非修法完全禁止帶職參選，否則，在帶職參選並不具有違法性下，若要追繳補助款，就可能碰觸到憲法的紅線。

事實上，無論現職或連任的民選地方首長，若帶職參選總統，實皆須面對是否利用公資源、是否背棄選民承諾的質疑。故與其立法限制或禁止，倒不如強化行政中立相關法制的監督，並經選舉而交由全民的智慧來決定。

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