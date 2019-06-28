吳景欽／倉促通過提名大法官是權力使然嗎？

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倉促通過提名大法官是權力使然嗎？

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▲筆者認為在大法官任期已經完全被打亂，若又允許再任，且可能出現間隔不到1年的情況下，原先憲法規範所欲防止的道德風險，就會出現破口。（圖／記者屠惠剛攝）

●吳景欽／真理大學法律系所副教授

立法院加開臨時會，以極為倉促的時間，通過蔡總統所提名的4位大法官。此次大法官的提名與通過，打破了每任總統僅能提名一半大法官的憲法精神。

根據《憲法增修條文》第5條第2項，大法官任期8年且不得連任，以保障其獨立性。而根據同條第3項，自2003年以後，大法官採交錯任期制，故任期雖為8年，但每4年，就有8位或7位大法官任期屆滿，致須重新提名，以盡量避免所有大法官皆出於同一任總統之手。雖然總統連任仍可能出現任命所有15位大法官的可能，但因同意權在立法院，致仍可產生一定的權力制衡。

如此交錯的任期，還會帶來一個相當重要的效果，即大法官在通過釋憲案時，根據《大法官案件審理法》，乃以2/3為門檻，故讓每一任總統都有任命權，就可降低有心者可掌控大法官解釋的可能性。

只是如此的交錯任期制度目前已經被打亂。因於2007年，原本8名大法官任期屆滿，但在前總統陳水扁重新提名後，僅有4人過關，剩餘4位名額則在2008年由前總統馬英九提名。此時，就出現了一個問題，即後提名的4位大法官的8年任期，到底是要從頭起算，抑或僅剩7年？

若根據當時的《司法院組織法》第5條第3項，大法官出缺時，其繼任人之任期至原任期屆滿之日止，則大法官的任期就應僅剩7年。惟根據《憲法增修條文》第5條第2項，大法官任期8年，不分屆次，個別計算，這似乎又是以8年為計算。而此疑問又在2010年出現，因當時發生法官集體貪瀆事件，就使司法院長、副院長辭職，則繼任者的任期到底是到2011年，抑或重行起算？

也因此，原先只有兩梯次、4年提名的大法官交錯任期，已完全被打亂，甚至還會出現1年1提，如2015、2016年各提4位、7位的情況。尤其在2016年提名許宗力為司法院長時，因其已當過8年大法官，如果依據原先的交錯任期制，在不可能有人可預測4年後的總統為誰下，若有大法官再任，確實不會有投誰所好的可能性。但問題是，在大法官任期已經完全被打亂，若又允許再任，且可能出現間隔不到1年的情況下，原先憲法規範所欲防止的道德風險，就會出現破口。

故現任總統在面對已經錯亂的任期制，實不應在這一任期內再提名大法官，而應在明年大選過後，由新任總統提名，以符合憲法規定的交錯任期制之精神。甚且，在執政者掌握國會多數下，更應藉此機會修改相關法律條文，以讓大法官回復原有的兩梯次、每4年提名的交錯任期制。若要回復交錯任期制度，到底是要修《司法院組織法》，或者提請大法官解釋，甚至要修憲等，都有其困難，卻也是不得不然，且不能再拖的重要課題。捨此而不為，卻倉促通過提名，或不能說是權力慾望使然，卻肯定與憲法目的相違背。

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