瑞典天真又危險的年輕富有階級

●作者／瑞典劉先生的膚淺日常

經常一直談瑞典的好，今天來講下瑞典社會遇到的挑戰。

昨天剛看完Netflix上第一部的瑞典連續劇《Quicksand》，非常寫實地呈現出斯德哥爾摩上流社會的縮影，尤其是他們子女的教育問題和開始氾濫的毒品現象。詢問過瑞典友人，他說近一二十年來，首都的階級現象越來越明顯，大家對於瑞典平等均富的形象現在可能只存在於鄉村地區。住過斯德哥爾摩的人都會知道，哪區是高級住宅區、哪區是瑞典富人區、哪區是中國人區、哪區是土耳其社群、哪區是伊拉克社區等等，每個區的社經狀況相異，區內的學校品質差異也越來越大。基本上和陌生人聊幾句，知道她/他住哪，就能對其背景與經濟狀況有所掌握。城市內的階級已形成，雖說此現象在國際大城內並不陌生，但卻挑戰了瑞典傳統。

故事圍繞在斯德哥爾摩的Danderyd區，是全瑞典最小卻也是最富裕的區之一，在上流社會的家庭裡，從他們的豪宅、名車、傢俱、幫傭、騎馬、和奢華的生活方式，很難想像這是在瑞典，但他們卻是真實從在現實生活中的一部分人。富裕的父母階級複製了孩子的未來，上流家庭們彼此緊密連結，盼望自己的孩子能認識更富裕家庭的孩子；而這些含著金湯匙出生的孩子，全都就讀同一所富人區高中（真實存在於Danderyd區），已喪失金錢概念的他們，沈浸於奢華派對甚至毒品交易中，天真卻又危險地邁入18歲。

▲瑞典的的階級現象越來越明顯。圖為位在斯德哥爾摩的瑞典學院總部。（圖／路透社）

讓我想起了待過的某公司隔壁部門金髮小伙子，從瑞典最好的那所商業學院碩士畢業，開一台跑車，每天都是貴公子打扮，也很樂於和我分享他身上的行頭是哪個名牌的。在認識不久後，他開始好奇問我是不是從臺灣的首都來、父母的職業是什麼、在臺灣是住在房子還是公寓裡等等的問題，他並沒有惡意，人倒是挺好的，這只是他用來判斷我階級的一種方式。後來透過一個俄羅斯同事了解，金髮貴公子在莫斯科有加入一個兄弟會，那是給歐亞各國上流階層貴公子交流的百人俱樂部，這也難怪他的IG上有這麼多在莫斯科奢華旅行的照片。

部門裡的人資也曾經面試過一個原本差點要派給我的實習生，她說從姓氏來看就知道這22歲的女孩是來自一個頗有勢力的家庭，對方開口就要了一個天價薪水，那大概是要有超過20年資歷的專業行銷人才能有的價碼，根據人資的敘述，這女孩很誠懇又天真地表示，她媽媽是某某某、爸爸是某某某、家裡住在某某區，她必須要有這樣的薪水才能繼續維持她的生活方式。我們能怪她不懂市場規則嗎？她從小到大的所見所聞都默許她擁有這樣的金額。

但我還是想強調，出生於富裕階級沒什麼問題，這階層也只是在瑞典均富的平均上更上一大層樓的階級，瑞典還尚未出現嚴重仇富的狀況。這部片是在點出其所伴隨而來的種種現象，刺激社會思考。

劇裡的另一大亮點，是巧妙地點出了瑞典想談卻又不敢談的難民問題。劇中的富家子弟在晚餐聚會中不忌諱地說出「敘利亞的博士難民來到瑞典開計程車和當幫傭」這句話，其實是真的，許多戰亂國家的高知識份子逃難到瑞典後，也無法找到與自己專業相符的工作，計程車司機和幫傭都是正當的工作，但顯然地在金錢價值觀混亂的瑞典富二代眼裡，這是帶有貶義且被他們拿來嘲弄的工作，他們與難民後代的相處也當然就不存在。在他們說這話的此時，負責為家庭晚餐上菜的傭人是個亞裔面孔。

這是由一部由小說改編的劇集，編寫《龍紋身的女孩》的編劇也參與此片的籌寫。這部劇集很勇敢地點出了瑞典正在面臨的問題，也點出了許多大大小小地、下一代正在挑戰瑞典價值觀的例子。其實和《我們與惡的距離》有那麼一點相像，這部劇在講社會大眾輿論如何曲解與誤判殺人犯，在此劇中你可以一窺瑞典的司法途徑，以及沒有死刑的判決方式。這部片也還是在一片黑暗中點綴了瑞典人性的光輝，巧妙地加入了加害人家屬與受害人家屬之間的互動等等。我最滿意這部劇的演員，並沒有挑選一些長得像仙女仙子的不食人間煙火模特兒，而都是很典型的瑞典人形象，演技相當自然內斂，配上所有真實的、去過的場景，讓我從第一幕開始就很容易入戲。

瑞典有很多極好的地方，只是烏托邦並不是永恆的，在全球化的影響之下，瑞典正在面對的問題其實不少。每個國家都在全球化的影響下努力走出自己的路，他國的榜樣可以當他山之石，但家家有本難念的經，但最終我們還是要誠實地面對自己的問題。

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