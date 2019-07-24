藍弋丰／政治正確的「黑獅子王與黑美人魚」矯枉過正了嗎？

▲荷莉貝利演出《小美人魚》愛麗兒引發網友正反兩面意見。（圖／翻攝自荷莉貝利推特）



●藍弋丰／專欄作家。

迪士尼決定將過去的動畫名作逐一重拍為真人版或真實版，到目前為止都獲得相當成功，《美女與野獸》真人版全球票房12.64億美元，《阿拉丁》真人版全球票房也將突破10億美元，但是接下來的真人化預定作品，卻引起了許多爭論，在台灣，許多人看到《花木蘭》預告片連客家圓樓都出現，傻眼質疑史地考證大搬風，但在全球，引起更大爭議的則是「黑美人魚」：迪士尼決定讓非裔女演員海蕾貝利（Halle Bailey）演出《小美人魚》真人版的女主角──動畫中為一頭紅髮的美人魚艾莉兒。

消息一出，美國媒體立即有志一同的集體捍衛迪士尼的決定，讚揚這是提升黑人民權，促進黑人平權的進步做法，即使迪士尼自己根本沒有這樣主張，但是，全世界迪士尼小美人魚的老觀眾，大部分沒有美國左派媒體人那麼「進步」，第一時間的反應是傻眼：小美人魚怎會變黑美人魚。他們才說出自己「感覺怪怪的」，馬上撲天蓋地的政治正確批判就湧來。

這些從政治正確出發的言論稱：美人魚本是傳說中的幻想生物，沒有指定膚色髮色，若認為故事來自北歐就一定要金髮碧眼，迪士尼的小美人魚動畫中，不也畫成紅髮而非金髮？另一方面，現在丹麥也有黑人，丹麥人既然可以是黑人，源於丹麥故事的小美人魚當然可以是黑人，只要認為黑人不夠格當小美人魚，或認為只有白人才能當小美人魚，都是種族歧視，說海蕾貝利「不是我的小美人魚」的，就是仇恨言論。

▲荷莉貝利演出《小美人魚》愛麗兒引發網友正反兩面意見。（圖／翻攝自荷莉貝利推特、達志影像／美聯社）



這些過度熱心的辯護反而幫了倒忙，本來只是覺得「怪怪的」的一般人，突然「發現」迪士尼的決定可能是根基於政治正確，搞政治正確搞到小美人魚變黑，簡直太過頭，因此更為不滿；升高的反對聲浪，則激發出一波名人力挺潮，黑人女星荷莉貝瑞、黑白混血歌星瑪麗亞凱莉、黑白混血女星千黛雅（Zendaya）等都出面聲援海蕾貝利，白人方面也有《冰與火之歌》中飾演珊莎的蘇菲透納（Yara Shahidi），以及迪士尼原版動畫中小美人魚的配音裘蒂班森（Jodi Benson）出聲力挺，在百老匯首位飾演灰姑娘的黑人女星可可帕爾瑪（Keke Palmer）更稱過去黑人女星老是在電影中只能演黑人女侍，該是有個黑美人魚的時候了。

迪士尼本身則表示海蕾貝利具備小美人魚的年輕天真浪漫精神，更重要的是有好歌喉，這都是要演好小美人魚必要的條件，也就是否認了政治正確選角的指控，不過，迪士尼真的沒有政治正確選角嗎？近來迪士尼的電影中的確相當努力提升黑人的能見度，而且已經屢次讓許多觀眾覺得做得太過頭了點。

在《胡桃鉗與奇幻四國》中，胡桃鉗士兵由黑人飾演，女主角克拉拉的教父則由摩根費里曼飾演，即使背景維多利亞時代英國根本不可能有黑人有如此社經地位，連克拉拉在奇幻國度看個說明奇幻國度過去故事的芭蕾舞劇，主舞者也得是黑人。在《美女與野獸》中，在女主角故鄉的法國小村莊中，硬是安插了圖書館員是黑人，即使以歷史地理背景當年完全不可能有黑人圖書館員。在《阿拉丁》中，則安排精靈由威爾史密斯出演，最初這也跟黑美人魚一樣引起議論紛紛，但接著爭議反向，因為精靈在片中有相當時間還是藍色的，結果引發激進黑人民權主義者批判「黑人塗色」。

或許更明顯（但一般人不會注意）的，是《獅子王》新版的配音員陣容，大多數人可能只注意到碧昂絲為女主角娜娜配音，而女主角在劇中需要高聲歌唱，找來唱功一流的碧昂絲也是理所當然，但是，仔細看配音名單會發現，碧昂絲並非如同當年動畫版《獅子王》配音員陣容中琥碧戈柏「萬白叢中一點黑」，恰恰相反，這次反而是「萬黑叢中一點白」，整個獅王家族不只娜娜，全數清一色都是由黑人演員配音，連同反派刀疤與鬣狗女王也都是黑人配音，主要角色之中，只有搞笑角色沙祖、澎澎與丁滿是白人配音。

▼僅有「丁滿」的比利埃西納、「彭彭」的塞斯羅根和「沙祖」的約翰奧利佛是白人。（圖／翻攝自《The Lion King》官方劇照）



想像一下如果反過來，若全劇都是白人配音，黑人只配三個搞笑角色，會引起多大風波？迪士尼這樣安排，真的沒有政治正確的考量嗎？

或許這也不能怪罪迪士尼，過去迪士尼一直遭批評政治不正確，動畫版小美人魚中的紅蟹賽巴斯欽，有著牙買加口音，主唱「Under The Sea」裡面唱著海中生活無憂無慮，結果這也惹到平權運動者，認為這是影射牙買加人懶散。動畫版《獅子王》由琥碧戈柏配音反派鬣狗女王，當年也受到激進黑人民權主義者的批評，說黑人當反派，是醜化黑人。

《公主與青蛙》是迪士尼第一個黑人公主，迪士尼已經盡了這麼大的誠意讓公主變黑，結果平權運動者照樣臭罵，稱女主角蒂亞娜在劇中當青蛙的時間比當公主還長得多，所以還是醜化黑人；更糟糕的是，王子的膚色黑白不明，又不是黑人配音，而是巴西裔演員，平權運動者指責這是暗示黑人地位低當不上王子（不過，要是王子是個黑人，到時看看賽巴斯欽的前車之鑒，一定又變成影射黑人懶散）。

到了《無敵破壞王2：網路大暴走》，迪士尼讓所有公主在劇中一口氣同台，蒂亞娜再度成為爭議題材，因為在早期釋出的預告中，蒂亞娜看起來比原本白，成了「黑人漂白」，遭到黑人平權運動者大肆批評，最後迪士尼動畫團隊只好把蒂亞娜膚色調黑，調黑後，黑人平權組織稱這是一場勝利，讓黑人在電影中有黑人的樣子。

▲《公主與青蛙》蒂安娜。（圖／翻攝自迪士尼IG）



這還只是迪士尼受到的歧視指控的一小部分，原因也也很容易理解，迪士尼過去的動畫中，跟一般影視作品一樣，有許多刻板印象的描述，先且不論少數族裔問題，光是傳統的迪士尼公主，例如白雪公主、灰姑娘、睡美人都備受女權主義者批評，稱弱化女性，只等著白馬王子來拯救。

迪士尼積極回應社會的改變，到了小美人魚開啟的「迪士尼文藝復興」時代，一眾女主角開始不聽家裡話，主動冒險，但即使這樣，女性主義者還是不滿意，稱小美人魚為了接近王子，犧牲聲音、改變外貌，這是貶低女性，要女性只能變成男人喜歡的樣子。

迪士尼繼續與時俱進，2016年發表了新的公主準則：關懷他人，健康生活，不以貌取人，誠實，值得信賴，相信自我，改正錯誤，盡力而為，忠誠，永不放棄。通篇強調的是忠誠正義，如果不說是迪士尼公主準則，恐怕大部分人會認為這是騎士準則，公主從過去備受呵護的形象，變成英勇無比還需要遵行騎士道，最好順便拯救一下世界。

反應在作品上，迪士尼「二度文藝復興」的「奇緣」系列作品中，《冰雪奇緣》的艾莎無比強大，《海洋奇緣》的莫娜獨力找上半神人，一起拯救世界，真人版作品中，《阿拉丁》的茉莉公主也要獨唱「無言以對」（Speechless）強調她拯救國家的英勇騎士精神，即使這首歌跟阿拉丁世界實在不大融合，聽起來很像是艾莎跑錯棚。

新的強大公主概念相當受到歡迎，尤其是艾莎威力橫掃全世界，後續作品也都讓迪士尼吃到甜頭，這也就不難理解迪士尼會從過去被政治正確攻擊的對象，現在卻是走在政治正確的前端，一手打造黑胡桃鉗士兵、黑圖書館員、黑獅子王家族、黑美人魚，成為政治正確群起捍衛擁護的對象。

美國黑人在好萊塢的確備受打壓，黑人的演出機會低於人口比例，待遇更遠遠落後白人，過去黑人平權運動積極爭取黑人與白人有相同的待遇、能有同樣的機會。但是，過猶不及，為了政治正確特別安插黑人，對黑人真的好嗎？還是只會如黑美人魚風暴，造成許多不必要的反感。無數平權人士出來雄辯滔滔力挺，把「覺得怪怪」的人都打成政治不正確，套上歧視、仇恨的大帽子，於是反對者不敢出聲了，這樣就有提升黑人地位嗎？還是只是在醞釀未來更嚴重的反政治正確風暴？

或許一切的關鍵終究是在迪士尼本身的能力，《阿拉丁》上映前，威爾史密斯飾演精靈也引起無數爭執，有人稱威爾史密斯「毀了童年」，有激進黑人平權主義者批判「黑人塗色」，但上映後，爭議都消失，因為編導劇組與威爾史密斯本人在劇中的表現相當傑出，證明是恰當的選角，眾人心服口服，也開出亮麗票房。

迪士尼若能把海蕾貝利成功包裝，真正表現出迪士尼所宣稱的天真爛漫又有好歌喉，讓觀眾心服口服，那麼將是黑人平權的一大成就，但是，若海蕾貝利撐不起小美人魚這個角色，那將是一場災難，不僅迪士尼折損重要品牌資產，許多觀眾遭「毀了童年」，連同黑人平權的政治正確是否至高無上不容挑戰，恐怕也會遭到嚴重質疑。

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