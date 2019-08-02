ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 行動法庭 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
>

阿飛／《我要準時下班》不加班有什麼問題？

雲論

●鍾文飛／作家及行銷人，經營「關懷阿飛大叔基金會」粉絲專頁及部落格

前幾天把《我要準時下班》看完，這篇不是寫劇評，不必擔心爆雷，這部日劇到底好不好看，由觀眾自行評斷，不過我覺得這部劇帶出的職場文化與社會議題非常有意思，身為上班族的你值得一看，每個人身處在不同職位、角色，看《我要準時下班》時的感受應該不太一樣吧？這篇文章想要分享一點自己對於加班文化的看法。

每間企業的文化不同，我過去待過「老闆主管還沒走，你怎麼能下班」或是「準時下班就是不認真工作」那種氛圍的公司，同事們都在比晚離開公司，你比其他人早離開，內心會有罪惡感，那樣的工作氣氛讓人充滿壓力。剛開始我還會配合演出，過了一陣子，我實在受不了，該做的事情做好，工作都在進度內，我就準時下班。果然沒多久公司內就有流言傳回我這裡，說行銷部的工作量太少，說行銷部的主管不以身作則，說我讓行銷部越來越懶散等等的無聊抱怨。

看過我著作的讀者應該都知道，我討厭人家鼓吹把時間都花在工作上，最好投入到小便變得很黃，「準時下班就是不認真工作」這種思考的邏輯本身就有問題，反而是因為「認真工作才能準時下班」這樣的邏輯才正確。一個人可以準時下班，不增加工作時數，卻可以把公司交付的任務如期完成，這才是企業真正需要的人才。

或許有人會說如果每天準時下班，把工作快速做完，公司可能會給你更多的工作，這樣只會讓自己更多事、更疲累，不如把手上的事情能拖就拖，加班慢慢做，慢慢摸，反正公司喜歡看到員工晚下班，可以讓老闆與主管覺得自己認真投入，雖然這樣也很累人，不過為了考績、為了不被排擠，為了薪水，只好繼續裝忙下去。

有人會出現前述的想法，我可以理解，但這就是企業需要改變的部分。假使員工都在裝忙才晚下班，其實是在耗損公司的成本，降低生產力與競爭力，而員工必須天天加班才能完成手上的工作，這樣的工作效率只會越來越低下，長期處於這樣忙碌高壓的狀態，代表在人員管理上出現不正常的現象，很容易造成人才流失。

我覺得展現出自己工作效率的價值才是重要的，同事交情是用能力與態度來得到認可，而不是用自己寶貴的時間去換取交情，甚至是同情，把自己的工作在進度內做完，那是你的才能，能夠準時下班，那是你的本事，不必為了本該驕傲的事而內疚。把任務完成，該加班就加班，該下班也別客氣，這才是職場正確的態度。

另外，有些人會每天忙得團團轉，最大的原因是不懂得拒絕，總把別人的事情攬在身上。對於這樣的好人，我希望你們可以思考自己為何到處討好別人而總是勉強自己？一直迎合主管、同事、客戶或部屬，努力成為他們眼中有能力的人，這樣的意義是什麼？我覺得認真把自己該做的事情做好，有餘力再幫助他人，這樣已經難得，為了討好他人而加重負擔，只會讓自己越來越討厭工作、討厭自己。

▲6點準時下班，搶到一杯半價啤酒開喝，就是劇中女主角東山結衣最重要的時刻！（圖／KKBOX提供）

人生應該會有好幾個部分組成，工作絕不會是唯一，既然已經來到這世界，我們當然要盡可能去體會生命裡各種美好與不美好的部分，戀愛、家庭、友情、學習、美食、運動或是旅行，有太多太多我們可以體驗、認識的人事物了，你的生活可以過得更加多采多姿。

最後分享《我要準時下班》主角東山結衣的兩句台詞來結尾：「準時下班不好嗎？我們不為公司存在，而是公司為我們存在。」「有時候，努力過頭，筋疲力盡就感受不到幸福了。」

請好好思考工作對於自己的意義是什麼吧！

熱門文章》

►在大公司好還是小公司好？

►不介入勞資的瑞典政府，工會力量大

►按讚加入粉絲團，讓你成為話題王！

●本文獲作者授權，轉載自Medium以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

投稿
申訴
關鍵字: 雲論 雲論阿飛 阿飛 鍾文飛 同事 職場 主管 工作 打卡 準時下班 加班 我要準時下班 日劇
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
劉仕傑／美國退休大使談香港問題的弦外之音
阿飛／《我要準時下班》不加班有什麼問題？
林昶佐退黨　2020局勢成形？
電擊槍迅速到位！ 政府結合民力的新典範
韋安／電擊槍迅速到位！政府結合民力的新典範

推薦閱讀

【國安私菸案】李建榮／藍綠都放過華航吧！

柯文哲組黨　真正利空的是國民黨？

在現實與理想之間，《最佳利益》正義如何實現？

宋兆文／共軍貼近演習威脅　國軍飛彈實力回應

林昶佐退黨　2020局勢成形？

賴祥蔚／綠營撿到菸　藍白為何沒勝利？

李沃牆／Fed逾十年首「鷹式降息」打預防針　透露什..

【汪喵冷知識】公貓永遠長不大　母貓就是恰北北？

畢殿龍／大陸為何此時限縮民眾台灣自由行？

韋安／電擊槍迅速到位！政府結合民力的新典範

相關文章

林昶佐退黨　2020局勢成形？

林昶佐退黨　2020局勢成形？

林昶佐退黨了。中午的記者會氣勢之強大、訊息之強烈，遠蓋過一小時前蔡英文的記者會，更蓋過已經組黨，卻仍在拖拉的柯文哲。

1小時前

韋安／電擊槍迅速到位！政府結合民力的新典範

韋安／電擊槍迅速到位！政府結合民力的新典範

柯文哲組黨　真正利空的是國民黨？

柯文哲組黨　真正利空的是國民黨？

【國安私菸案】李建榮／藍綠都放過華航吧！

【國安私菸案】李建榮／藍綠都放過華航吧！

宋兆文／共軍貼近演習威脅　國軍飛彈實力回應

宋兆文／共軍貼近演習威脅　國軍飛彈實力回應

讀者迴響

行動法庭

郭瑤琪有望平反？找不到2萬美金誰說了算 證據法則與自由心證的省思｜行動法庭 第24集

郭瑤琪有望平反？找不到2萬美金誰說了算 證據法則與自由心證的省思｜行動法庭 第24集

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

【國安私菸案】藍綠都放過華航吧..

【國安私菸案】藍綠都放過華航吧..

柯文哲組黨　真正利空的是國民黨..

在現實與理想之間，《最佳利益》..

共軍貼近演習威脅　國軍飛彈實力..

林昶佐退黨　2020局勢成形？

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面