阿飛／《我要準時下班》不加班有什麼問題？

●鍾文飛／作家及行銷人，經營「關懷阿飛大叔基金會」粉絲專頁及部落格。

前幾天把《我要準時下班》看完，這篇不是寫劇評，不必擔心爆雷，這部日劇到底好不好看，由觀眾自行評斷，不過我覺得這部劇帶出的職場文化與社會議題非常有意思，身為上班族的你值得一看，每個人身處在不同職位、角色，看《我要準時下班》時的感受應該不太一樣吧？這篇文章想要分享一點自己對於加班文化的看法。

每間企業的文化不同，我過去待過「老闆主管還沒走，你怎麼能下班」或是「準時下班就是不認真工作」那種氛圍的公司，同事們都在比晚離開公司，你比其他人早離開，內心會有罪惡感，那樣的工作氣氛讓人充滿壓力。剛開始我還會配合演出，過了一陣子，我實在受不了，該做的事情做好，工作都在進度內，我就準時下班。果然沒多久公司內就有流言傳回我這裡，說行銷部的工作量太少，說行銷部的主管不以身作則，說我讓行銷部越來越懶散等等的無聊抱怨。

看過我著作的讀者應該都知道，我討厭人家鼓吹把時間都花在工作上，最好投入到小便變得很黃，「準時下班就是不認真工作」這種思考的邏輯本身就有問題，反而是因為「認真工作才能準時下班」這樣的邏輯才正確。一個人可以準時下班，不增加工作時數，卻可以把公司交付的任務如期完成，這才是企業真正需要的人才。

或許有人會說如果每天準時下班，把工作快速做完，公司可能會給你更多的工作，這樣只會讓自己更多事、更疲累，不如把手上的事情能拖就拖，加班慢慢做，慢慢摸，反正公司喜歡看到員工晚下班，可以讓老闆與主管覺得自己認真投入，雖然這樣也很累人，不過為了考績、為了不被排擠，為了薪水，只好繼續裝忙下去。

有人會出現前述的想法，我可以理解，但這就是企業需要改變的部分。假使員工都在裝忙才晚下班，其實是在耗損公司的成本，降低生產力與競爭力，而員工必須天天加班才能完成手上的工作，這樣的工作效率只會越來越低下，長期處於這樣忙碌高壓的狀態，代表在人員管理上出現不正常的現象，很容易造成人才流失。

我覺得展現出自己工作效率的價值才是重要的，同事交情是用能力與態度來得到認可，而不是用自己寶貴的時間去換取交情，甚至是同情，把自己的工作在進度內做完，那是你的才能，能夠準時下班，那是你的本事，不必為了本該驕傲的事而內疚。把任務完成，該加班就加班，該下班也別客氣，這才是職場正確的態度。

另外，有些人會每天忙得團團轉，最大的原因是不懂得拒絕，總把別人的事情攬在身上。對於這樣的好人，我希望你們可以思考自己為何到處討好別人而總是勉強自己？一直迎合主管、同事、客戶或部屬，努力成為他們眼中有能力的人，這樣的意義是什麼？我覺得認真把自己該做的事情做好，有餘力再幫助他人，這樣已經難得，為了討好他人而加重負擔，只會讓自己越來越討厭工作、討厭自己。

▲6點準時下班，搶到一杯半價啤酒開喝，就是劇中女主角東山結衣最重要的時刻！（圖／KKBOX提供）

人生應該會有好幾個部分組成，工作絕不會是唯一，既然已經來到這世界，我們當然要盡可能去體會生命裡各種美好與不美好的部分，戀愛、家庭、友情、學習、美食、運動或是旅行，有太多太多我們可以體驗、認識的人事物了，你的生活可以過得更加多采多姿。

最後分享《我要準時下班》主角東山結衣的兩句台詞來結尾：「準時下班不好嗎？我們不為公司存在，而是公司為我們存在。」「有時候，努力過頭，筋疲力盡就感受不到幸福了。」

請好好思考工作對於自己的意義是什麼吧！

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