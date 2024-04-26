新內閣兩岸人事盼良性對話　兩岸都不應以對抗為籌碼

▲ 準總統賴清德25日公布第六波內閣人事，潘孟安將任總統府秘書長、正國會領袖，林佳龍將接掌外交部，顧立雄出任國防部長，鄭文燦將轉任海基會董事，嚴德發出任退輔會主委、邱垂正接掌陸委會主委。（圖／記者林敬旻攝）

● 陳淞山／專欄作家

賴清德準總統的內閣人事布局首部曲接近完成，穩健傳承的平穩過渡色彩相當濃厚，是貫徹其政治意志與決心的和戰兩手策略操作。在國防、外交與國安領域上維持蔡英文總統的政治路線與基調，屬於隨時可戰的強硬路線，而在兩岸及財經部門領域則採較為務實善意的對中和解路線，以因應兩岸未來健康有序的交流開放的政治基調，試圖逐步消除兩岸政治障礙，為兩岸可能的重啟政治溝通與對話做好該有的政治鋪墊。

因此，賴清德的520就職演說政治基調似乎是朝向想為兩岸解套在做政治準備，期盼雙方在「以人為本」及「換位思考」的同理心下，營造兩岸逐步和解交流開放的政治氛圍，在九二共識與一中原則重大爭議及歧見仍然難以對焦或獲取共識之前，由下而上的展開漸進式的交流與開放。先從對等且各取所需的兩岸觀光方面著手努力，創造柳暗花明、春暖花開的政治良善環境，再進一步透過兩岸各種方方面面的交流障礙壁壘的逐步消除，共同營造且積累雙方的政治善意與行動，以解開兩岸的政治困境與僵局。

中共遞出橄欖枝 馬習二會給賴清德台階下

▲ 前總統馬英九4月10日與中國國家主席習近平於北京會面。（圖／記者蔡儀潔攝）

從馬英九前總統的登陸訪問與馬習二會的政治互動結果所透露出來的政治訊息，依稀可以看到此政治風向的轉變，習近平總書記的兩岸同屬一個國家、一個民族論述及中華民族、中華文化的「通關密語」，基本上就是講給賴清德與美國人聽的，這是在兩岸執政當局無法直接面對面進行有效的溝通與對話情況下，習近平總書記的兩岸和解「弦外之音」，可以解讀為中共領導人主動對台遞出的政治橄欖枝，是理解賴清德與民進黨政治環境與立場下，鬆動其原有的政治強硬基調，給賴清德好好接招因應的政治契機，當然，恐怕也是最後的政治機會！

是以，習近平公開喊話「熱誠邀請廣大台灣同胞多來大陸走一走，也樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看」後，大陸國台辦也接著正式宣布，將採取積極措施推動包括旅遊的兩岸交流合作，而台灣的陸委會也在日前公布民調認為，台灣主流民意希望兩岸政府團體旅遊的開放應遵循對等原則相互開放，賴清德也表示兩岸應該是往健康有序方向開放交流，似乎也是朝向逐步恢復兩岸團體旅遊觀光開始做起。顯然，兩岸的主政當局都希望往進一步的人民交流與觀光方向積極努力，以「對等」模式逐步發展健康有序的交流開放，為兩岸人民創造更多的交流融合空間與機會，以拉近雙方的距離。

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以兩岸人民為本 以蒼生為念

▲ 兩岸雙方的政治敵對意識與相互仇視的政治心態，對兩岸的融合發展並不會有正面幫助。（圖／ETtoday資料照）

其實，上述的這些新措施或作為，既可以拉近兩岸人民生活習慣與價值觀的差異距離，又可以進一步消弭雙方的政治敵對意識與相互仇視的政治心態，對兩岸的融合發展絕對會有相當程度的正面幫助，同時，也為兩岸的執政當局創造逐步和解的政治氛圍及操作空間，又何必各自再拘泥於彼此的意識型態差異以及政治共識爭議尚未解決而停滯不前呢？

這不是在給民進黨政府做政績，也不是在為共產黨爭取台灣民心向背在做政治鋪墊，而是以兩岸人民為本、蒼生為念的千秋百年大計！原本兩岸的執政當局都不該以本位主義來橫加阻攔，或者是用政治對抗的錯誤心態來恣意杯葛，唯有共同負責任地為兩岸人民開創更多的新局，更多的生存福祉發展，才能真正贏得民心的支持與肯定，則兩岸的政治困境與僵局又有何不能解開的呢？

▲ 兩岸的執政當局都不該以本位主義或政治對抗的錯誤心態來橫加阻攔，唯有共同負責任地為兩岸人民開創更多的新局，才能真正贏得民心的支持與肯定。（圖／路透）

準總統賴清德在民進黨中執會所提及的，「在現階段下，希望兩岸之間可以理解、諒解、並尊重各自的立場，也要重視珍惜彼此的善意，由兩岸執政黨負責任的展開良性的對話」，是向對岸展現更加具體的善意態度，同時也是向黨內傳達應該和對岸有更多的善意互動，或許這是在兩岸的政治共識爭議還未解決之際，想要積極推動未來兩岸各種交流與合作的善意喊話及回應，短期內中共領導當局可能還要再「聽其言、觀其行」，還要做各種沙盤推演的研判，不是那麼容易就可因此開啟兩岸執政黨或執政當局的良性對話。

積極回應習「弦外之音」 消除「逢中必反」色彩

然而，賴清德還是應該在520就職演說更加主動回應習近平總書記的「弦外之音」，也應該準備在上任就職後推動民進黨大陸政策的整合共識，消除外界所認知的「逢中必反」政治氛圍與心態，並開始著手整合新台灣共識的超黨派國是會議，為兩岸的和平發展，為兩岸的交流往來、溝通對話及政治和解共同開啟新局，這才是台灣多數人民真正想要看到的新總統與新政府該給、該做到的治國大計。

▲ 賴清德應開始著手整合新台灣共識的超黨派國是會議，為兩岸的和平發展、交流往來、溝通對話及政治和解共同開啟新局。（圖／記者林敬旻攝）

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