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雁默／全黨鬼打牆　厲害了國民黨

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▲筆者認為韓國瑜的支持度悲劇性一路走壞，是早在初選前就已有的徵兆。（圖／記者屠惠剛攝）

●雁默／自由撰稿人

朱立倫在美國呼籲國民黨應支持香港示威運動，支持港人追求民主，自由，人權，法治，黨內中生代也接連表態相挺。吳敦義則代表黨中央表示，「大陸連對港澳實施所謂『一國兩制』」都是虛言，在一中各表的基礎上，維護兩岸穩定發展，才能永續享有安和樂利的生活」。

約莫同時，韓國瑜成立競選「國政顧問團」，團長張善政主張「不要再講九二共識」，顧問團兩岸小組成員蘇起主張「九二共識有用，何必去動它」。社會福利組江明修表示「不認同九二共識」，張善政見狀滅火稱「不會要求大家理念一致，重點是他願意進來貢獻」。

約莫同時，新北市長侯友宜，台中市長盧秀燕先後婉拒擔任其執政之地方競選總部主委，遭南投縣長林明溱痛批「不願意合作就退黨，不要留在黨內矯情，讓人討厭」，隨後卻改口批評對象是王金平與郭台銘，不是侯友宜。

約莫同時，表明參選台南艱困選區的洪秀柱，日前接受媒體專訪提到「一中同表」，遭吳敦義不點名痛批「邪惡的話講了沒資格當國民黨員」，隨後傳出台南市黨部主委謝龍介串連選區立委參選人「卡柱」，並表明該選區已有口袋人選，「一中同表」影響韓國瑜選情，「柱姊別來」，活生生上演「換柱2.0」。

約莫同時，韓國瑜與吳敦義密會，會後吳敦義表示一週內「吳郭會」，郭營隨即表示「這週沒空」，「郭柯王」聯盟也沒破局。

全黨鬼打牆，厲害了國民黨。

▲侯友宜、盧秀燕、韓國瑜於去年勝選後，分別擔任新北、台中和高雄市長。（圖／台中市政府新聞局提供）

三年來第一次覺得，讓民進黨繼續完全執政四年可能比較好，但蔡英文還是應該下架，讓賴清德上台。台灣繼續綠油油四年，最起碼人民知道該拜哪個聖上，而不是迷失在國民黨那沒有出口的隧道裡。

蔡英文打香港牌是為自身選舉套利，但一手都是鬼牌，眼前只贏得了國民黨，日後終究要賠上台澎金馬的利益。朱立倫打香港牌，是拿香跟拜，意在搶奪蔡英文的香港提款機，但歷史事實證明，國民黨拿香跟拜從來無法抵銷民進黨的攻勢，只是個傻愣二手貨，將自己困在必輸的戰場裡。

朱立倫不受藍營支持者青睞，確實不冤，朱公乃「拿香跟拜控」，成天深怕自己不夠綠。在綠營吵鬧要「放扁」時，朱就支持放扁，綠營吵鬧要廢核四時，朱就支持廢核四，綠營為綁樁搞「前瞻建設」時，藍營黨團還在杯葛中，朱就偷偷跑去乞討「前瞻經費」。現在綠營要挺香港，朱又怎麼可能不跟著挺？

「正常倫」應該加入民進黨比較正常。還好這次在初選時被吳敦義搓掉，否則後果不堪設想。蔡英文都被對岸嗆「干涉內政」了，朱立倫卻搶著當「禍港戰犯」，厲害了我朱公。

為了自身選舉利益挺香港爭普選，這概念委實詭異，自私鬼硬要傳染自私病給他人，香港實施普選若倒了台灣負責？說到底，香港要上天上天，要下地下地，關台灣什麼事？藍綠在選香港特首嗎？

▲朱立倫打香港牌，是拿香跟拜，意在搶奪蔡英文的香港提款機。（圖／朱立倫競選辦公室）

張善政為首的「國政顧問團」也屬離奇，一個團隊，內部理念不一致竟然也行，鬼門都快關了還在至關重要的兩岸問題上鬼打牆，地基打不牢，上層建築什麼都不會穩。在當前中美對撞的背景下，台海天候紊亂，選邊站壓力驟增，「九二共識」還夠不夠用，黨內早該有所因應。不過，毫無準備也才像國民黨。

郭台銘的兩岸解方雖然坑坑疤疤，但至少態度是明確而積極的，首富對台灣籌碼的重量估計亦有所本。反觀國民黨，現在是前不著村後不著店，進也不敢，退也不對，以致顧問團成員有的還很九二，有的已不太九二，甚至有的不認九二，矛盾消極得可笑。此黨也只有親美主張很一致，但問題是，國民黨再怎麼親美也親不過蔡英文。

在新的中美台情勢下，國民黨在兩岸問題上唯有「務求積極」一途，方能突破綠營設下的框限。不過民進黨吃定國民黨從黨中央到地方黨部，無一有此膽略，因此遍地是槍可撿。最現成的例子，就是「換柱2.0」。

吳敦義唯一的專長，就是修理洪秀柱，狙擊前主席永遠快狠準，在黨內翻雲覆雨一把手，面對外敵卻毫無還手能力，因此蔡英文從沒把吳主席放在眼裡。

洪秀柱隻身挑戰最艱困的選區，讓基層士氣大振，旋即又遭本土派群起圍毆。也不過就是在媒體專訪裡提到「一中同表」而已，又不是選區域立委的政見，即便如此，本土派還是秒變臉，再換柱，根本沒記取上次「換柱」的教訓，卻又成天叨念「不可重演換柱」。

謝龍介一臉大義凜然，言必稱「影響韓國瑜選情」，事實上是怕拖累整個台南市黨籍立委參選人。問題在於，不講「一中同表」就會贏嗎？謝龍介上次補選落敗時有「一中同表」干擾嗎？當時韓國瑜聲望如日中天，韓謝合體驚天動地，柱柱姊一聲不吭，結果還不是落敗？因此問題根本不出在「一中同表」，而在於此黨生性怯懦，卻又見不得黨內勇者出頭。

▲在新的中美台情勢下，國民黨在兩岸問題上唯有「務求積極」一途，方能突破綠營設下的框限。（圖／記者李毓康攝）

國民黨自帶分裂基因，失去黨魂的結果就是「忽中忽台」，「忽藍忽綠」，既然黨魂飛魄散，那就是一盤散沙，選舉就只能靠對手失分碰運氣，敗選鳥獸散，勝選還是鳥獸散。正因當今主席吳敦義，德不配為共主，智不足以整合，各路兵馬當然只圖自保。黨若遇順風還可湊合演團結，遇到逆風就各自偏安，說得好聽是市政優先，說得難聽是怕沾霉氣，怕助黨反受拖累，自己那一畝三分地都要不保。

這種主席這種黨，既失智又無仁亦不勇，配不上郭台銘也配不上洪秀柱，更不值得對岸禮遇和讓利。

至於韓國瑜，支持度悲劇性一路走壞，是早在初選前就已有的徵兆。當「大哥拜託你」的時候，就該積極「韓郭會」談選後整合，如今覆水難收，還想靠主席補破網，靠柯文哲參選求慘勝，關鍵之事，皆操之不在己，擲筊度日。

去美國找腿抱就會贏？山姆大叔的腿，蔡英文抱更緊，華僑的腿，又能抱回多少票？一萬？還是兩萬？現在韓可能已差蔡英文50萬票以上，訪美何用？「原子彈」只能在台灣製造，只能在同溫層之外製造，去華僑處取暖，開拓不了票源。

距離韓國瑜上次訪美，至今不過才四個月，國民黨從雲端下墜，一手好牌全賠光，敗家何其神速，連「換柱」都可以重播，在墜式中甚至還見不到地面，真是政治奇譚。

全黨鬼打牆，王牌變鬼牌，厲害了，國民黨，厲害。

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