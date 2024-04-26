王婉諭／剴剴案：剴剴到底經歷了什麼？

▲ 2023年12月24日，剴剴突然呼吸不順，劉姓保母急救後送萬芳醫院，最終仍宣告不治。（圖／記者陳以昇翻攝）

● 王婉諭／時代力量黨主席

在〈王婉諭／剴剴案：彈珠台的收出養制度〉一文中，我們帶大家認識了台灣的收出養制度。而本文我們要回答的，就是上次所留下的疑問：剴剴短暫的一生，在這個制度中，到底經歷了什麼？相信這也是大家最想知道的一件事。

當然，要討論這個問題，我們就必須延續著先前的脈絡，帶大家一起走過屬於剴剴的這台彈珠台。

出養評估

2022年1月6日，剴剴的生母聯繫上新北市的社福中心，希望能協助出養，讓尚未出生的剴剴能夠有一個家。

隨後社福中心正式開案，啟動出養評估。

2022年2月21日，雙魚座的剴剴出生，暫時由保姆A協助照顧。

這個時候，社福中心把案件轉介給兒盟。

接下來，事情發生了一個很重要的轉折：剴剴的生母失聯，社福中心、兒盟都聯絡不到。直到5月13日，剴剴的祖母告知兒福聯盟：剴剴的生母離家失聯了。

對於這樣的情況，剴剴的祖母和社福中心，開始討論是否直接將剴剴的監護權，轉移到祖母身上。

安置評估

▲ 社福中心的社工認為剴剴暫時沒有安置需求。（圖／取自新北市政府官網）

在生母失聯的情況下，剴剴的出養必要性是確定的，接下來，就進入下一個環節的「安置評估」。

2022年6月7日，一邊在討論是否接收監護權的祖母向社福中心表示無力照顧案童，希望政府協助安置。但社福中心的社工評估，認為暫時沒有安置需求。

再次出養

2022年6月17日，祖母到社福中心，進行監護權的改訂處理。

2022年6月29日，因為出養的需求消失，兒盟首次結案。剴剴的第一次出養流程，到此告一段落。

接下來的這段期間，祖母自行委託保母照顧剴剴，社福中心則持續提供紓困及財務、物資協助。

2023年4月6日，法院裁定祖母取得監護權。

2023年6月21日，社福中心再次轉介給兒盟，希望能協助出養，但不需安置。

單位自行安置

接下來這段時間，祖母向兒盟表達，希望交給原本委託的保母繼續照顧剴剴，但因為經濟困難，還是需要補助。

2023年9月1日，兒盟評估後，將剴剴委託給兒盟合作的「劉姓保母」進行全日托安置。

這應該是整個過程中，最具爭議性的一件事：政府為什麼會認為沒有安置需求？單位為什麼會選擇自行安置？在安排安置保母的過程中，有沒有更符合孩子利益、保障孩子安全的機制？

這是我們必須討論的重點。

▲ 兒盟評估後，在2023年9月將剴剴委託給兒盟合作的「劉姓保母」進行全日托安置。（圖／記者黃國霖攝）

三個月的虐待

至於後面的故事，就如同社會大眾所知道的。

2023年9月1日到12月24日，剴剴在三個月內，就因為不當對待而離世。

他受到許多不人道的對待，不論吃、住，甚至洗澡的過程，剴剴生命的最後一段時間，承受了極大的痛苦。最終，走向了誰都不願意看見的結局。

從上面的這段說明，我想大家應該比較釐清，剴剴在整個收出養的系統中所經歷的路途。

用一段話來說：剴剴是由政府委託兒盟協助出養，但政府認定沒有安置需求後，再由兒盟委請合作的保母照顧，卻遇上了犯下殘忍暴行的行為人，最終不幸離世。

那麼，接下來大家想問的應該是：這個系統到底出了什麼問題？有什麼樣的機制，能夠避免這件事情再發生嗎？我們的政府，還能多做什麼？

下一篇文章，將會提出我們的想法。

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