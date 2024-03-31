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黃崇哲／準備迎接金融科技的「iPhone時刻」

我們想讓你知道…當金融科技跨過「iPhone時刻」的當下，或許也是台灣金融產業開展全新面貌的最佳時機。其中，金融發展局的設立將是臨門一腳的最強主力。

▲ 生成式AI在資金存匯、顧客產品選擇、風險偏好等基礎上，培養出的資訊處理能力和判斷力，讓人充滿期待與敬畏。（圖／視覺中國）

● 黃崇哲／《台灣銀行家》雜誌總編輯

全球財經焦點持續聚焦於AI，市場不僅關心相關公司股價的波動，也對AI服務更深層次的發展充滿期待。金融業置身於這波浪潮之中，既感到興奮，也同時擔憂AI盛行可能帶來的種種挑戰。

回顧過去6年金融科技發展的歷程，AI與大數據運用本來就是其中重要的項目，但生成式AI在這時的興起，對照區塊鏈、雲端運算等金融科技方向，卻標誌著金融業的AI運用晉升到一個全新層次，恍若金融科技的「iPhone時刻」驟然降臨。

結合前階段金融科技的發展，我們已經產生了大量資料，包括資金存匯、顧客產品選擇、風險偏好等。生成式AI在這些資料的基礎上培養出的資訊處理能力和判斷力，讓人充滿期待與敬畏。

例如，目前資本市場中，機器人程式交易早已成為市場中的重要主力，也被歸咎是引發美國股市前幾次熔斷機制的元兇。有趣的是，熔斷機制本來是為了避免投資人恐慌擴大的保護措施，卻成為防止機器人演算恐慌的利器。但可以預期的，這些原本的演算法在「iPhone時刻」後勢必改版進階，去挑戰受生理限制的人腦基金經理人，這也解釋了近年被動式投資對投資人的吸引力逐步凌駕於主動式投資之上的原因。未來，想要擁有頂尖基金經理頭銜，不僅需要與其他人競爭，還得和強大的AI演算法競爭，這將是一項相當大的挑戰。

▲ 目前資本市場中，機器人程式交易已成為市場中的重要主力。（圖／CFP）

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同樣的場景，不僅限於基金經理，也將挑戰金融服務的前、中、後台從業者，甚至最基本的臨櫃人員和客服，都被視為第一波可能完全被取代的對象。展望未來，新的金融面貌勢將油然而生，傳統間接金融的角色將被更聰明、不帶偏見的AI，冰冷開創出一個全新的未來。

在這全新的金融世界中，如何進行監管，以最大程度保障消費者權益、維護金融穩定，已成為各國金融監管機構當前的重要挑戰。一個個AI的技術黑箱，外面包裝的是廠商最美麗的詞藻，面對這樣的金融商品與服務，如果僅使用過去陳舊的監管法條和手法，將難以應對下一個金融產業的全新生態。在監管方面，即便無法解密關鍵技術，至少也需要制定能夠規範AI應用範圍和責任歸屬的法規，讓金融機構在導入時有所依據，從而更明確地保障金融消費者的權益。

值得慶幸的是，目前行政和立法機構已經展開有關「金融發展局」設立的討論，與其他國家金融監理機關的組織編制相比，我們也開始及時跟進，布局未來。此外，作為一個資訊大國，若能經由有效投資，開發本土的AI金融監理，我們或許還可以成為引領國際監理發展的典範，這絕不是遙不可及的夢想。

原來的、未來的都將成為過去，當金融科技跨過「iPhone時刻」的當下，或許也是台灣金融產業開展全新面貌的最佳時機。其中，金融發展局的設立將是臨門一腳的最強主力。

▲ 當金融科技跨過「iPhone時刻」的當下，或許也是台灣金融產業開展全新面貌的最佳時機。（圖／達志影像／示意圖）

● 本文獲授權，轉載自「台灣銀行家。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

 
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關鍵字: 雲論 黃崇哲 金融科技 生成式AI 人工智慧 機器人 金融監管 台灣銀行家

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