殲-15雷達「照射」F-15事件　到底誰在玩弄文字遊戲？

▲▼解放軍殲-15雷達「照射」F-15事件，日本防衛省與自衛隊發佈公告，日文版本以及英文版本之間用字出現差異。（圖／翻攝自防衛省官網）

●張競／中華戰略學會資深研究員

12月7日遼寧艦所起飛殲-15戰機與日本航空自衛隊F-15戰機雷達「照射」事件，雙方互不相讓，中國大陸中央電視臺「玉淵譚天」帳號隨即也公佈雙方艦艇通話記錄，證明日方確實獲悉遼寧艦編隊在進行操演；吾人可以預見未來，雙方都會釋出更多證據大打宣傳戰。

在此特別找出日本防衛省與自衛隊在當日所發佈公告內容，並且對比日文版本以及英文版本之間差異，其實從這些文字落差之中就可以看出日本自衛隊缺乏誠信，在遣詞用字之中，玩弄許多手腳，但卻也因此暴露出其缺乏基本國際法常識。

昨天已經指出，遼寧艦進行操演海域不是公海，而是位於沖繩本島以及南大東島之間日本專屬經濟海域。日本防衛省在公告中非常輕率地將其稱為公海，其實就是自我否定其專屬經濟海域。

但在日文版本原始公告中，曾經提到過「領空侵犯」字辭，但假若是在公海活動，何來「領空」可言？就算是在專屬經濟區海域活動，亦無侵犯領空情事可言，由此可見日本防衛省公告是多麼草率粗糙不負責任。

若是對比英文版本，就會發現僅提到”airspace intrusion”，卻完全不提侵入何種空域，從日文版本與英文版本差異來說，就可證明日本防衛省在發佈不同版本公告新聞稿時是多麼狡猾。

而且日本防衛省還刻意在英文版本使用”countermeasures against the aircraft”這個更是標準「作賊喊捉賊」的說法。此因若是採取countermeasures就必須是在對方已經採取某種airspace intrusion具體行動後，才能夠採取之「反制」行動，那麼吾人要問日本防衛省，共機到底入侵那個空域，假若照日文與英文公告所說「公海」或是“high sea airspace”，那麼日本自衛隊不就根本是強辭奪理嗎？

假若日本自衛隊聲稱是在採取「警戒」或「防範」，或在英文版本使用safeguarding或preventing都還有道理，但絕對不應該是countermeasures。

最後再回到日文版所說「照射」以及英文版所稱”illuminated”，這更是取巧用辭，若是接收到對方搜索雷達信號，這並不算是構成威脅，但若是射控雷達「追蹤」或是「鎖定」，那就是毫無疑問屬於嚴重明確威脅證據，但刻意使用此種不明不白用辭，確實不太光明磊落。

我認為日本防衛省與自衛隊還是要回到中國大陸與日本共同認可之「海上未預期相遇行為準則」(CUES：Code for Unplanned Encounters at Sea)，有關不應採取行為在第2.8節，假若沒有違反其中規範，日本其實沒有立場胡亂指控對方。

