謝知橋／地震晃不停卻未收到警報　「預估」存科技極限

● 謝知橋／作家

地震警報的原理，是在測站發現地震的瞬間，系統根據初步推算的地震規模「預估」各地的震度，進而選擇發布警報的縣市。

注意：是預估！

也就是說，如果系統預估震度未達標，那地震警報就不會發布。

這次的情況就是系統預估雙北、高屏某些區域的震度未達標，因此沒有發布。不需要陰謀論。（預估有達標的區域都有發布）

那為什麼要用預估的，不等確定再發布？因為如果等地震波傳到各地確認震度後，那也震完了，警報更沒意義了。

台灣很小，從花蓮到台北，跑最快的P波大概只要12秒，地震瞬間到送出警報的時間就是這麼短，因此一定有預判不精準的地方，這是科技的極限。

有些人會拿日本做比較，但以前些年的九州地震為例，九州到東京的距離，大約是花蓮到台北的8倍，也就是說，日本氣象廳有100秒的時間可以做出反應。這是兩國先天條件的不對等，請不要用這理由苛責任何努力的人。

地震是所有天災中最難事前預防的，從921後的建築法規修改、防災流程的宣導與演習、到地震預警系統的投入研發，身處地震帶的台灣已經有很多人盡力做這塊了。只是現有科技仍有極限，希望大家不要把一切陰謀化了，這樣對第一線的人非常不公平。

▲ 氣象署第6代超級電腦啟用。（圖／氣象署提供）

我們再來回去看看氣象署發布的新聞稿：

本署於7:58:18發布國家級警報。

其中實際震度達4級以上，但預估震度未達4級而沒有發布的區域為：桃園市、新北市、台北市、基隆市、高雄桃源、屏東九如6地。

原因如下：

1. 強震即時警報主要通報管道（pws、學校通報、電視台插播）都有對外發佈。

2. PWS警報門檻為震度4級以上（pga25以上)，部分地區預估震度僅3級（雙北預估pga約23.4），因此警報範圍未涵蓋到。

3. 預估震度偏低原因為警報第一報預估規模僅6.8，低於後續正式測報之7.2，造成部分地區預估震度偏低。

綜上，氣象署後續將會持續檢討改進。

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