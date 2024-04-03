ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

謝知橋／地震晃不停卻未收到警報　「預估」存科技極限

我們想讓你知道…為什麼地震警報要用預估的，不等確定再發布？因為如果等地震波傳到各地確認震度後，那也震完了，警報更沒意義了。

● 謝知橋／作家

地震警報的原理，是在測站發現地震的瞬間，系統根據初步推算的地震規模「預估」各地的震度，進而選擇發布警報的縣市。

注意：是預估！

也就是說，如果系統預估震度未達標，那地震警報就不會發布。

這次的情況就是系統預估雙北、高屏某些區域的震度未達標，因此沒有發布。不需要陰謀論。（預估有達標的區域都有發布）

那為什麼要用預估的，不等確定再發布？因為如果等地震波傳到各地確認震度後，那也震完了，警報更沒意義了。

台灣很小，從花蓮到台北，跑最快的P波大概只要12秒，地震瞬間到送出警報的時間就是這麼短，因此一定有預判不精準的地方，這是科技的極限。

有些人會拿日本做比較，但以前些年的九州地震為例，九州到東京的距離，大約是花蓮到台北的8倍，也就是說，日本氣象廳有100秒的時間可以做出反應。這是兩國先天條件的不對等，請不要用這理由苛責任何努力的人。

地震是所有天災中最難事前預防的，從921後的建築法規修改、防災流程的宣導與演習、到地震預警系統的投入研發，身處地震帶的台灣已經有很多人盡力做這塊了。只是現有科技仍有極限，希望大家不要把一切陰謀化了，這樣對第一線的人非常不公平。

 

▲ 氣象署第6代超級電腦啟用。（圖／氣象署提供）

我們再來回去看看氣象署發布的新聞稿：

本署於7:58:18發布國家級警報。

其中實際震度達4級以上，但預估震度未達4級而沒有發布的區域為：桃園市、新北市、台北市、基隆市、高雄桃源、屏東九如6地。

原因如下：

1. 強震即時警報主要通報管道（pws、學校通報、電視台插播）都有對外發佈。

2. PWS警報門檻為震度4級以上（pga25以上)，部分地區預估震度僅3級（雙北預估pga約23.4），因此警報範圍未涵蓋到。

3. 預估震度偏低原因為警報第一報預估規模僅6.8，低於後續正式測報之7.2，造成部分地區預估震度偏低。

綜上，氣象署後續將會持續檢討改進。

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

● 本文獲授權，轉載自「謝知橋」臉書。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

 
投稿
申訴
關鍵字: 雲論 謝知橋 地震 國家級警報 全台大地震 氣象署 預估 震度 雲論謝知橋

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
「摸魚老屁股」為何不會被Fire？歐馬克：看不見的..
「良好體驗」是日本最大賣點　中職醉翁之意在啦啦隊
王婉諭／剴剴案：彈珠台的收出養制度
李沃牆／由台積電法說會探下半年景氣
趙春山／美中展開預防性國防外交　談判難代替對抗

推薦閱讀

「良好體驗」是日本最大賣點　中職醉翁之意在啦啦隊

王婉諭／剴剴案：彈珠台的收出養制度

圖書館借閱率與書店營業額相衝突？　三種書買比借好

股市從來不缺笨蛋　老子兩千餘年前早已印證

李沃牆／由台積電法說會探下半年景氣

趙春山／美中展開預防性國防外交　談判難代替對抗

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

【網購糾紛3】清倉大特價、品牌退出台灣？假的！小心..

蘇育平／中國解放軍戰略支援部隊改組　暗藏內憂外患

何翊瑞／廢死成兇嫌免死金牌　社會案件一件比一件殘忍

相關文章

台北搜救隊67人2犬趕往救災　「蘇花中斷」暫時無法前進花蓮災區

台北搜救隊67人2犬趕往救災　「蘇花中斷」暫時無法前進花蓮災區

台灣東部3日清晨發生規模7.2有感地震，花蓮不斷傳出災情，台北市長蔣萬安指示，北市搜救隊由警消搜救人員46名、義消特搜16名、醫師2人、護理..

4/3 12:41

花蓮7.2強震釀災！486先生願捐200萬元：幫助國人同胞

花蓮7.2強震釀災！486先生願捐200萬元：幫助國人同胞

快訊／北市14名師生疏散碰撞受傷　累積11校停課、201校災損

快訊／北市14名師生疏散碰撞受傷　累積11校停課、201校災損

快訊／新北土城大樓「整棟歪斜」　目擊者：封路了

快訊／新北土城大樓「整棟歪斜」　目擊者：封路了

男環島遭落石砸傷！強震致「路面凸起」　救護人員下車徒步救援

男環島遭落石砸傷！強震致「路面凸起」　救護人員下車徒步救援

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

良好體驗是最大賣點　醉翁之意在..

良好體驗是最大賣點　醉翁之意在..

剴剴案：彈珠台的收出養制度

善用圖書館資源　三種書買比借好

股市不缺笨蛋　老子早已印證

由台積電法說會探下半年景氣

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面