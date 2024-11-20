俄烏戰爭將如何發展？　深入解析未來走向

▲2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，這場戰爭已經持續了超過兩年。（圖／達志影像／美聯社）

● 蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，這場戰爭已經持續了超過兩年。戰爭的發展不僅影響了兩國的命運，也對全球政治格局產生了深遠影響。本文將綜合多篇文章的觀點，探討俄烏戰爭的未來走向，並引用相關數據進行分析。

烏克蘭的時間 是否所剩無幾？

根據前美國駐北約大使伊沃·達爾德（Ivo Daalder）的觀點，烏克蘭目前面臨著嚴峻的挑戰。達爾德指出，由於美國國會對援助烏克蘭的請求反應遲緩，導致烏克蘭的防禦能力受到影響。他認為，過去六個月可能是整個戰爭中最關鍵的時期，因為俄羅斯在這段時間內取得了顯著的進展。

然而，烏克蘭並非完全沒有希望。烏克蘭的軍隊在過去的反攻中表現出色，並且獲得了來自西方國家的先進武器支持。這些武器的到來，使烏克蘭在戰場上取得了一定的優勢，並且有望在未來的戰鬥中繼續保持這一勢頭。

烏克蘭的領導人澤連斯基（Volodymyr Zelensky）多次強調，烏克蘭人民的決心和勇氣是他們最大的資產。儘管面臨著巨大的壓力和挑戰，烏克蘭人民依然堅定不移地支持自己的國家。這種團結和決心將在未來的戰鬥中發揮關鍵作用。

▼過去六個月可能是整個戰爭中最關鍵的時期，因為俄羅斯在這段時間內取得了顯著的進展。（圖／路透）

北約的團結 是否正在瓦解？

捷克總統彼得·帕維爾（Petr Pavel）在聯合國大會上表示，隨著戰爭的持續，北約內部的團結正在受到考驗。他指出，戰爭疲勞已經開始削弱北約成員國對烏克蘭的支持，這可能會對烏克蘭的戰爭努力產生不利影響。

帕維爾強調，這場衝突不僅僅是區域性的問題，而是對全球原則的挑戰。如果俄羅斯在這場戰爭中獲勝，將會鼓勵其他類似政權通過軍事手段達成目標。因此，北約必須繼續堅定地反對俄羅斯的侵略行為，並加強對烏克蘭的支持。

北約成員國之間的分歧主要體現在對烏克蘭援助的方式和程度上。一些國家認為應該提供更多的軍事援助，而另一些國家則擔心這樣做會引發與俄羅斯的直接衝突。這種分歧使得北約在制定統一的戰略時面臨困難。

俄羅斯的網路戰爭 對烏克蘭和北約的影響

俄羅斯的網路戰爭能力對烏克蘭和北約構成了嚴重威脅。根據《GZERO Media》的報導，俄羅斯在這場衝突中廣泛使用了網路攻擊和虛假資訊。這些攻擊不僅對烏克蘭的基礎設施造成了破壞，還試圖分化北約成員國，削弱其對烏克蘭的支持。

北約副秘書長米爾恰·喬安納（Mircea Geoană）表示，網路攻擊已經成為俄羅斯戰略的一部分，並且可能會觸發北約的集體防禦條款。這意味著，如果俄羅斯對北約成員國發動大規模網路攻擊，北約將會採取集體行動進行反擊。

烏克蘭在應對俄羅斯的網路攻擊方面也取得了一些進展。烏克蘭的網路安全專家與西方國家的專家合作，共同抵禦來自俄羅斯的攻擊。這種合作不僅提高了烏克蘭的防禦能力，也加強了西方國家之間的合作。

普丁的戰略和西方的應對

國際危機組織總裁康福特·埃羅（Comfort Ero）指出，許多人早就知道普丁（Vladimir Putin）不會虛張聲勢，但沒有人預料到他會走得這麼遠。她認為，西方國家在預防和威懾方面的政策滯後，未能及時應對俄羅斯的侵略行為。

埃羅強調，未來西方國家必須制定更具前瞻性的政策，以防止類似的軍事侵略行為。這包括加強對俄羅斯的制裁，並提供更多的軍事援助給烏克蘭，以確保其能夠有效抵禦俄羅斯的進攻。

普丁的戰略目標不僅僅是控制烏克蘭，他還希望通過這場戰爭來削弱西方國家的影響力。普丁認為，通過持續的軍事行動和經濟壓力，可以迫使西方國家放棄對烏克蘭的支持。然而，西方國家目前的反應顯示，他們並不打算輕易讓步。

▼戰爭疲勞已經開始削弱北約成員國對烏克蘭的支持，這可能會對烏克蘭的戰爭努力產生不利影響。（圖／達志影像／美聯社）

川普與普丁的通話爭議

近期，有報導稱美國總統當選人川普（Donald Trump）與俄羅斯總統普丁進行了多次通話，討論了烏克蘭戰爭的相關事宜。雖然克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）否認了這些報導，但這一消息引發了廣泛關注。

川普在競選期間曾表示，他反對美國繼續支持烏克蘭，並承諾在24小時內結束戰爭。然而，他並未詳細說明如何實現這一目標。川普的這一立場使得烏克蘭的未來充滿了不確定性，因為烏克蘭在很大程度上依賴美國的軍事和經濟援助。

此外，川普與普丁的通話是否涉及到烏克蘭讓步的問題也引發了爭議。有報導稱，川普曾私下建議烏克蘭應該向俄羅斯讓步，以結束戰爭。這一建議遭到了基輔當局的堅決反對，因為這將損害烏克蘭的主權和領土完整。

▼川普與普丁的通話爭議為這場戰爭增添了更多的不確定性。(圖／達志影像／美聯社）

時間對誰有利？

根據歐亞集團（Eurasia Group）總裁伊恩·布雷默（Ian Bremmer）的分析，時間的長短對於俄羅斯和烏克蘭雙方都有不同的影響。烏克蘭在獲得西方國家的持續支持下，能夠繼續防禦並收復失地。然而，這種支持能否持續下去，仍然是一個未知數。

另一方面，俄羅斯雖然在戰場上取得了一些進展，但其經濟狀況和軍事能力正在受到制裁的嚴重影響。隨著時間的推移，俄羅斯的經濟困境將會加劇，這可能會削弱其持續作戰的能力。

烏克蘭的領導人澤連斯基（Volodymyr Zelensky）表示，烏克蘭的勝利需要時間和耐心。他呼籲國際社會繼續支持烏克蘭，並強調只有通過持續的努力，才能最終實現和平。

結語

總的來說，俄烏戰爭的未來走向充滿了不確定性。烏克蘭在西方國家的支持下，仍有機會在戰場上取得優勢，但這需要持續的軍事和經濟援助。北約的團結和對俄羅斯的制裁將在很大程度上決定這場戰爭的最終結果。川普與普丁的通話爭議也為這場戰爭增添了更多的不確定性。這場戰爭對全球政治格局的影響將是深遠的，其發展值得持續關注。

▼這場戰爭對全球政治格局的影響將是深遠的，其發展值得持續關注。（圖／翻攝自澤倫斯基推特）

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