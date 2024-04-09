吳鐵肩／不問蒼生問鬼神　迷信將使社會走向病態

▲ 媽祖繞境期間，不時就能看到媽祖使開刀後昏迷不醒者甦醒等靈異神蹟。（圖／翻攝「白沙屯媽祖網路電視台」YouTube）

● 吳鐵肩／國立成功大學退休教授

近日新聞報導，白沙屯媽祖顯靈自行決定鑾轎遶境路線、使開刀後昏迷不醒者甦醒、停轎摇幌轎身五分鐘對攔路母子賜福云云；許多狂熱的群眾將此訴諸於靈異神蹟，而非訴諸於科學（醫學、心理學、神經科學）解釋，讓人震駭莫名，以為置身於前科學時代。

雖然盛大的媽祖遶境祈福活動帶給百姓虛幻的希望和精神寄託，許多媒體也大肆讚揚，卻改變不了它在本質上是迷信活動的事實。對於迷信與蒙昧的批判是知識分子責無旁貸的責任──這是本文的基本立場。

台灣迷信的怪現象

崇拜媽祖，加上西方傳入的占星術、塔羅牌以及中國古老迷信包括拜祖靈、拜鬼神、占卜、巫術、命理、星象和風水等的盛行，使得台灣成為迷信者、怪力亂神者的天堂。

迷信的建立是由於人們在原本沒有關係的事物、現象或概念之間，建立起錯誤的因果關係。心理學家雅赫達（G. Jahoda）將迷信分為四類：第一類是迷信所形成的世界觀、人生觀；第二類是傳統或世俗流行迷信（如上所述）；第三類是所謂「個人超自然的神秘體驗」，如陰陽眼、靈魂出竅、與死者溝通；第四類是個人特殊迷信，如幸運飾物、幸運數字及生活禁忌。這四類迷信並非各自獨立，而是彼此互相聯繫、互相影響。

▲ 每逢過年期間，往往能看到新聞媒體大肆報導各家宮廟抽到的國運籤，形同不問蒼生問鬼神。（圖／翻攝自南鯤鯓代天府臉書專頁）

台灣的政治、經濟、文化、社會和倫理生活以及大眾傳媒、社群網路都包含很多對於迷信的宣揚傳頌。許多社會精英不但沒有使大家向上提昇，反而帶領大家向下沉淪，墮入迷信的錯亂世界裡。例如，許多高官政要競相求神問卜、抽籤擲筊；一些企業主、醫生和律師帶頭抬轎護駕媽祖、宫廟問事；若干大學教授公然在校園内燒香拜佛、祈神祭鬼；一些學者、名嘴在脫口秀以星座談人論事，為占星術推波助瀾。另外，眾多神棍不學無術、招搖撞騙；民間大街小巷神壇林立，動輒鑼鼓喧天頌經叫囂、乩童遊街阻塞交通；人們隨處肆意焚燒紙錢，嚴重污染空氣和生活環境。

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迷信對於社會及個人的危害

伏爾泰說：「迷信和無知造成的狂熱，使各時代一直充滿病態；絕對不要讓有理性的人向那些沒有理性的人低頭屈服！」黑格爾也說：「無知者是最不自由的，因為他要面對的是一個完全陌生而黑暗的世界！」指出迷信對於文明及個人心智發展的阻害。迷信使政客凡事不問蒼生問鬼神，使社會上瀰漫著反科學、反理性、反智的氛圍。迷信對於個人的具體危害則包括傷身、破財、損德、污心靈、激罪行等。

人生在世唯有理性和真正知識能夠照亮、引導人生。不確定性是人生的本質，並沒有任何非理性或超自然的方式可以將之迅快解決。人在面臨不確定性而感到苦惱焦慮時，迷信似乎可以提供某種依賴和指引，使人產生了解自己、解決問題及掌控未來的幻覺，獲得一時的心理安慰與寄託。但是，迷信不但不能解決問題，反而虛耗了大量時間、金錢、情感，製造了更多的愚昧、偏見、恐懼與不幸。迷信的人活在一個因果錯亂的世界裡，被神棍們宰制，失去心智獨立、自由與邏輯能力，很難看見事物之間正確的聯繫與因果關係。

▲ 迷信不但不能解決問題，反而虛耗了大量時間、金錢、情感，製造了更多的愚昧、偏見、恐懼與不幸。（圖／周刊王）

破除迷信：西方學界頗多建樹 台灣學界甚少作為

西方學界對於迷信的破除頗多建樹。以占星為例，相信占星的人口比例，根據2017年皮尤研究中心民調，在美國占29％（對照之下，在台灣卻高達72％以上，參見蔡俊彥、黃台珠的論文：《台灣地區國民對科學和科技知識瞭解之研究》）。1975年美國186名科學家，包括18位諾貝爾獎得主及多位美國國家科學院院士，聯名在The Humanist期刊發表聲明，指責占星術是不具有理性基礎的信仰和不具有科學基礎的教條，大眾傳媒不斷地不加批判地傳播天宫圖和星相預測等令人特別憂心──這只會助長非理性主義和蒙昧主義。

另外，西方學界已有超過500多個（參見G. Dean & I. W. Kelly的論文：Is astrology relevant to consciousness and psi？）對於占星術的統計檢定（Statistical Test）研究，從專業、職業、婚配、人格特質、個性等諸方面證實了星相預測完全無效──所有實例研究結果無一支持占星理論的任何有效性，證明了占星術毫無價值，沒有任何特殊的解釋及預測能力。

▲ 對於大眾傳媒而言，占星、算命就是流量保證。（圖／記者林敬旻攝）

台灣在破除迷信方面甚少作為。例如，上述破除占星迷信的科學實證結果，因為和大多數大眾傳媒為了銷路、流量、廣告營收炒作占星術及各類迷信的立場衝突，也和群眾集體反智的氣氛不相容，所以媒體少有報導，沒有多少人去注意和傳播。再如，台灣學界一些大老熱衷於名利權勢，四處活躍，對於迷信的愚民反智、危害社會卻異常沈默；一些大學教授即使本身不太迷信，卻大多專心於象牙塔内的研究，對於校園內外的迷信及病態現象不聞不問，任憑反智逆流橫行。

向迷信宣戰 建議把破除迷信的實證結果納入教科書

要脫離迷信，必先培養重視科學、知識與理性的社會風氣，這有賴於人民的共同努力。各界──尤其是科學界與統計界的有識之士必須要發揮道德勇氣，挺身出來，以強而有力的科學實證統計檢定研究、真正知識和理性言論，向一切迷信和無知宣戰，庶幾能夠把人們從迷信的蒙昧中喚醒，獲得自由和光明。

在此建議科技部推動大型整合型計畫來支持學者群執行破除迷信的實證研究；也建議教育部把破除各種迷信的科學實證結果納入教科書，並且在各級學校經常進行宣導，使得兒童、青少年與青年能夠少受迷信的毒害，獲得較佳的身心發展與身心健康。

▲ 破除各種迷信，才能使兒童、青少年與青年獲得較佳的身心發展與身心健康。（圖／達志／示意圖）

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