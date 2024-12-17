加快《人工智慧基本法草案》審查　納入網路安全、ESG策略

▲快速發展的人工智慧（AI）科技，如何解決資源消耗與ESG原則之間的矛盾議題？又如何確保安全的應用AI科技。（圖／達志／示意圖）

●王仁甫／元智大學資管系專任助理教授，兼台灣駭客協會理事

2022年金管會推出「上市櫃公司永續發展路徑圖」，並於隔年進一步發布「上市櫃公司永續發展行動方案」，台灣在環境保護、社會責任和公司治理（即ESG）領域邁出重要一步。

此政策目標直指2029年完成溫室氣體盤查，建立完善的永續發展生態。然而，在要求企業推進ESG的同時，也引發了一個關鍵問題，快速發展的人工智慧（AI）科技，如何解決資源消耗與ESG原則之間的矛盾議題？又如何確保安全的應用AI科技？

就此，建議立法院除應加快審查《人工智慧基本法草案》外，更應納入網路安全環境、社會與治理（ESG）的相關策略，讓台灣的AI發展能接軌國際，創造下一個護國神山，說明如下。

什麼是ESG？ ESG與資安的關係是什麼？

ESG代表三大核心價值，環境保護（E）、社會責任（S）以及公司治理（G）。根據PWC的研究，ESG評級機構常將資安與隱私納入其評分，例如，MSCI ESG的評估中，網路安全對於零售業、電信業和醫療保健業的權重分別達到29%、28%和20%。這顯示，隱私與資安已成為企業實踐ESG的重要指標。

但隨全球快速推動AI科技發展，需要耗費大量的電及水資源，成就AI的運算及應用，是否與ESG所要求的環境保護有衝突？

且AI科技發展亦造成許多資安問題，政府如何定出策略，驅動產業使用公司治理（G：Governance），達成ESG的相關目標，則是本文討論重點。

人工智慧治理也尋求減輕潛在的廣泛危害，因此人工智慧影響和人工智慧治理如何納入ESG評估的問題是有必要的。

AI與ESG 衝突與融合

人工智慧的飛速發展雖然帶來巨大的產業機遇，但其高能耗和資安風險也成為挑戰。例如，AI的運算需求依賴大量電力和水資源，這是否與ESG強調的環境保護原則相違背？此外，AI技術的應用屢屢暴露出資安漏洞，如何透過完善的公司治理來降低風險、實現ESG目標，成為當前重要課題。例如Minkkinen et al.（2024）研究指出，建議將人工智慧治理模式，從架構上整合到ESG標準中，至少有三種可能的選擇：

融入社會責任（S）或公司治理（G）支柱：將AI倫理、透明度與隱私保護納入現有的ESG標準。

獨立成為AI治理支柱：單獨設立評估AI技術的標準，強化對AI風險的監管。

整合為技術治理的更廣支柱：以更全面的方式涵蓋AI和其他新興技術的治理需求。

▼AI治理要符合ESG，就必須落實資安標準建立。（圖／pixabay）

AI治理要符合ESG 就必須落實資安標準建立

2018年國際標準化組織（ISO）及國際電工委員會（IEC）在其資訊技術聯合技術委員會（ISO/IEC JTC 1）下成立了人工智慧小組委員會（SC 42），且依照Winter et al.（2021）研究指出，AI發展制定標準體系主要涵蓋，（1）基礎標準；（3）信任性；（4）應用案例；（5）計算方法與AI系統計算特徵，以及（6）人工智慧治理影響等標準（詳見表6），以減緩AI發展的衝擊及資安風險，並提升AI應用的資安韌性。

王仁甫、陳意璇（2024）研究指出人工智慧（AI）相關的國際標準（下表），涵蓋了從基本概念、規範定義及風險管理的多個領域，為AI技術的開發與應用提供了全方位的指引及規範。

一，ISO/IEC 22989：定義AI的基本概念與術語，提供統一的術語標準，適用於技術開發者和研究人員。

二，ISO/IEC 23053：針對機器學習系統，提供應用框架，適用於組織管理者和技術開發者。

三，ISO/IEC 42001：規範AI的管理與治理，適用於組織管理者。

四，ISO/IEC 23894：聚焦AI風險管理，提供風險管理流程標準，適用於風險評估人員和組織管理者。

五，ISO/IEC 5259：聚焦資料品質方面，涵蓋了概述、測量、管理要求和框架的多個層面，為技術開發者和數據分析師提供詳細指導。

此外，ISO/IEC 27001：2013規範資訊安全管理系統，適用於組織管理者和資訊安全專家。而ISO/IEC 42006則針對AI管理系統的審計及認證需求，為審計和認證機構提供標準。

再者，CEN-CENELEC 的標準涵蓋AI風險管理和可信度描述，分別適用於風險評估人員、組織管理者以及技術開發者和研究人員。

導入資安標準與倫理 是人工智慧基本法草案的雙軌

因此，從公司治理（G）架構思考，當使用AI平台串接資料流時，就必須合乎網路及隱私合規要求，導入前文所列的AI所須的資安各項標準，及估計所需耗費的成本及風險，建立成熟度指標，使整體產業供應鏈符合ESG的概念。

未來，立法院審查《人工智慧基本法草案》時，建議要求主管機關訂定相關配套措施，如納入可信賴的人工智慧倫理準則（Ethics Guidelines for Trustworthy AI），須涵蓋以人為本、技術穩健性、隱私治理、資訊安全、反歧視、透明性（含告知義務）等面向，要求AI科研人員、技術開發者及組織管理者須依人工智慧倫理準則，進行研究及開發，以降低AI應用之相關風險。

▼從公司治理（G）架構思考，當使用AI平台串接資料流時，就必須合乎網路及隱私合規要求。（圖／路透社）

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