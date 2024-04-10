陳淞山／賴內閣名單尊蔡　真正布局可能在2026！

▲ 準總統賴清德宣布由卓榮泰出任新閣揆。（圖／記者湯興漢攝）

● 陳淞山／專欄作家

在馬習二會前夕，賴清德準總統的黨、政人事布局終於由媒體曝光，預料將由卓榮泰與鄭麗君接任正、副閣揆職位，民進黨秘書長可望由正國會系統的林右昌接任，國安會秘書長顧立雄與外交部長吳釗燮可能轉任國防部長與國安會秘書長職位，其中就以現任總統府秘書長林佳龍與行政院副院長鄭文燦的角色定位還尚未明朗。看起來，賴清德遵循蔡英文路線的國安、外交、國防及兩岸系統的人事變動應該還是正常運作，只是某些職位的前後挪動而已，意味著賴清德的政治布局就是「重內穩外」的基調，先從安定政局、穩定黨內、朝野和解的內政民生經濟改革為優先，再等待美國11月總統大選後的新國際政治情勢發展再來處理相關的外交、國防與兩岸關係的對外議題，先求穩再求變，這是朝小野大新政局的「大局為重」政治定位。

淡化馬習二會曝光度 維持美國樂見局面

在此時刻傳出較為確定的人事布局，賴清德考量的政治操作就是一方面不要過早曝光人事改組人選而讓蔡英文總統感到不悅，另一方面則選在馬習二會前夕曝光則可「淡化」馬習會的新聞版面及其對台的可能影響與衝擊。這是賴清德降低520就職演說內容有關兩岸關係政治定位的可能壓力，也是讓賴清德可以更加從容布局新政府人事並確立新政改革方向與藍圖的「安內攘外」政治操作，基本上就是不希望政權交接前後引發兩岸關係發展產生更大的對抗與緊張關係，讓賴清德更有餘力處理台灣的內部與朝野問題。

▲ 從賴清德的內政布局來看，大致維持「蔡規賴隨」的基調。（資料照／記者李毓康攝）

正因為如此，似乎可以看出賴清德520就職演說的政治基調就是「維穩」，就是「維持現狀」，就是內政優先，不會過度重視或出現意外的所謂外交、國防與兩岸關係相關議題，就是維持及遵循目前蔡英文總統的政治路線。基本上，個人研判這是美國人希望看到的政治局面，也是符合目前美、中關係互動變化「台灣不惹麻煩」的政治基調！

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試圖操作朝野和解 龍燦可能是「救援投手」

其實，賴清德會選擇卓榮泰與鄭麗君的正、副閣揆人事布局，就是看重卓榮泰的政治柔軟度與圓融性格比較可以處理好朝小野大的行政與立法關係，重大政策與預算比較有機會順利過關，這是賴清德嘗試朝野和解的政治操作，未來的其他內閣人事布局也一定會有非民進黨籍或其他超黨派的人選會加入運作。縱使無法做到大聯合政府的人事布局，也至少期望能夠在朝野對抗問題上獲得比較多的和緩機會，接下來，賴清德就會開始展現更多朝野和解或合作的新政方向與內容，希望能夠更進一步地團結台灣的內部與朝野。

▲ 此次內閣名單未見林佳龍、鄭文燦，可能是未來準備上場的「救援投手」。（圖／記者黃克翔攝）

比較另人感到意外的是林佳龍與鄭文燦究竟會如何安排？不管他們的職位在哪裡，其實，他們就是未來的準閣揆人選，就是卓榮泰先發投手如果哪天不順時，準備上場的「救援投手」！因此，此時類似海基會董事長、考試院院長等德高望重的職位就是他們暫時可能棲身的地方，當然，其間還須考量他們可能投入2026直轄市長參選台北市長與桃園市長的情況變化，無論如何，他們都會是未來民進黨可能的政治接班人選，此時的任何職位安排，就只是政治過渡，就是政治補位的轉進過程而已！

真正布局在2026 預料將有二、三部曲

其實，賴清德此時的政治布局也就是個「平穩過渡」的尊蔡作為，真正的布局操作還是在於2026地方選舉前半年，為了地方縣市長初選及準備連任總統的布局安排才是最關鍵的時間，這同時也是新潮流系最關心也最要掌控在手的重要轉折時刻，屆時到底誰擔任閣揆與重要政治職位？才是賴清德真正的政治底牌！

因此，此次的內閣改組人事布局就只是在處理內部、朝野與內政民生經濟問題，真正會大幅變動的外交、國防、國安與兩岸人事則是在下一波新內閣改組才會加以顯現，千萬不要霧裡看花，誤判了賴清德的政治布局操作，而作出了政治誤判的意外解讀，甚至可能也造成「打錯靶」、「對錯焦」的政治想像！

▲ 賴清德延攬青平台基金會董事長鄭麗君任副院長，國發會主委龔明鑫轉任秘書長。（圖／翻攝自民進黨直播）

總之，賴清德的政治布局，其實至少有「二部曲」或「三部曲」的人事安排，該側重的是賴清德人馬與新潮流系統的相關人士到底安排在哪裡？誰是監軍誰是後續培養的可能接班梯隊？誰可能會有意外的亮點及政治表現？都是後續最有看頭的民進黨群雄爭霸的新時代變化！

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