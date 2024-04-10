鬼才阿水／當罪惡比正義更張狂　統神為流量找吳崢吵架

● 作者／鬼才阿水

每次的議題都是觀眾們的一次選擇，你選擇與誰站在一起，選擇為誰加油，選擇支持怎樣的廠商，都在形塑這個世界該有的樣貌，當你生而為人，希望人人生而平等，不該受到任何形式的污辱與傷害，這時突然有個跳樑小丑跑出來，大聲指責你所做的是虛偽的，他之所以敢這麼做，就在於它能夠藉此獲得利益，還有人為其撐腰，所以膽敢肆無忌憚。

統神為何敢聲援黃子佼，甚至敢在實況中節目中發表那些聳動的言論？

他早在每次的直播與言論中，就篩選出一群支持他的鐵桿粉絲，無論是粉絲還是廠商，都就能夠接受這些言行，每當言論越極端，掀起越多的爭議，同時間能帶來更多的廠商合作業配、推廣、甚至更多支持者為其抖內，帶來鐵粉們的轉換成效，他當然依舊故我。

大聲 / 雙標 / 偷換概念，這就是他一貫的吵架方法。

吳崢既有執政黨發言人的包袱在身，還試圖用理性來與對方溝通，自然落得滿盤皆輸的結果，從一開始統神就不是要來跟你辯論，跟你討論邏輯與價值觀的，他要的就是吵架，要的就是用聲量，用氣勢，用你無法在快速轉換議題跟戰場的方式接下每顆球。

從一開始這就是不對等的戰場。

▲ 統神從一開始統神就不是要來辯論的，他要的就是吵架。（圖／資料照）

吳崢贏了，就說執政黨欺壓老百姓，將價值觀的對錯轉變成政治議題；吳崢輸了，就說連個實況主都吵不贏，大肆嘲諷，更別說從一開始我就根本無法想像出吳崢獲勝的可能性。

難道你想像中的畫面，會有統神乖乖聽進吳崢的邏輯與價值觀，最後還誠懇地跟吳崢說聲他錯了？

去看看統神過去與其他人吵架的紀錄不就知道了，你要贏，他就是要像Toyz的作法，比他大聲、比他更無禮、更賴皮，激起統神情緒，等他情緒炸裂無法回嘴時，開始將情緒遷怒到身邊的家人時，你就獲勝了，接著在統神氣得牙癢癢時，還要繼續落井下石，這也是為什麼至今統神仍如此恨Toyz的原因。

但吳崢能這樣做嗎？

身為政黨發言人，你只能讓社會大眾看到理性發言的一面，任何失言與情緒，都會被加諸到政黨上面，只能在更多枷鎖的前提與其對話，偏偏對方從頭到尾就沒要聽你講的，只想藉你來刷個存在感，配合徐巧芯來搧風點火，目的就達成了。

搞到最後，誰還記得黃子佼？誰還記得統神爭議言論？

▲ 吵到最後，誰還記得黃子佼？誰還記得統神爭議言論？（圖／翻攝自YouTube／我是吳崢）

統神之所以膽敢大聲，就在他粉絲足夠鐵，但反觀真正想為理念與價值觀發聲的，要顧這要顧那，一個細節沒處理好，自己人罵得比誰都兇。

接下來的四年，這樣的事情只會一再上演。你希望誰為你認同的價值觀發聲，為你捍衛的理念奮戰，就請你好好站出來支持他，在人家辛苦作戰時給予支持，去支持那些願意與這些人合作的廠商，甚至願意用實質的方式支持，光按讚、分享，那都沒用的。

現在的情況就是為正確的價值觀跟理念發聲，還得擔心收入銳減，被產業封殺，胡亂發言的人，卻能夠輕鬆月入數百萬，享受資源與聲量，這也難怪幾年下來，還願意講話的人數不斷減少。

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