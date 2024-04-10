ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

鬼才阿水／當罪惡比正義更張狂　統神為流量找吳崢吵架

我們想讓你知道…從一開始統神就不是要來跟你辯論，跟你討論邏輯與價值觀的，他要的就是吵架，要的就是用聲量，用氣勢，用你無法在快速轉換議題跟戰場的方式接下每顆球。

● 作者／鬼才阿水

每次的議題都是觀眾們的一次選擇，你選擇與誰站在一起，選擇為誰加油，選擇支持怎樣的廠商，都在形塑這個世界該有的樣貌，當你生而為人，希望人人生而平等，不該受到任何形式的污辱與傷害，這時突然有個跳樑小丑跑出來，大聲指責你所做的是虛偽的，他之所以敢這麼做，就在於它能夠藉此獲得利益，還有人為其撐腰，所以膽敢肆無忌憚。

統神為何敢聲援黃子佼，甚至敢在實況中節目中發表那些聳動的言論？

他早在每次的直播與言論中，就篩選出一群支持他的鐵桿粉絲，無論是粉絲還是廠商，都就能夠接受這些言行，每當言論越極端，掀起越多的爭議，同時間能帶來更多的廠商合作業配、推廣、甚至更多支持者為其抖內，帶來鐵粉們的轉換成效，他當然依舊故我。

大聲 / 雙標 / 偷換概念，這就是他一貫的吵架方法。

吳崢既有執政黨發言人的包袱在身，還試圖用理性來與對方溝通，自然落得滿盤皆輸的結果，從一開始統神就不是要來跟你辯論，跟你討論邏輯與價值觀的，他要的就是吵架，要的就是用聲量，用氣勢，用你無法在快速轉換議題跟戰場的方式接下每顆球。

從一開始這就是不對等的戰場。

 

▲ 統神從一開始統神就不是要來辯論的，他要的就是吵架。（圖／資料照）

吳崢贏了，就說執政黨欺壓老百姓，將價值觀的對錯轉變成政治議題；吳崢輸了，就說連個實況主都吵不贏，大肆嘲諷，更別說從一開始我就根本無法想像出吳崢獲勝的可能性。

難道你想像中的畫面，會有統神乖乖聽進吳崢的邏輯與價值觀，最後還誠懇地跟吳崢說聲他錯了？

去看看統神過去與其他人吵架的紀錄不就知道了，你要贏，他就是要像Toyz的作法，比他大聲、比他更無禮、更賴皮，激起統神情緒，等他情緒炸裂無法回嘴時，開始將情緒遷怒到身邊的家人時，你就獲勝了，接著在統神氣得牙癢癢時，還要繼續落井下石，這也是為什麼至今統神仍如此恨Toyz的原因。

但吳崢能這樣做嗎？

身為政黨發言人，你只能讓社會大眾看到理性發言的一面，任何失言與情緒，都會被加諸到政黨上面，只能在更多枷鎖的前提與其對話，偏偏對方從頭到尾就沒要聽你講的，只想藉你來刷個存在感，配合徐巧芯來搧風點火，目的就達成了。

搞到最後，誰還記得黃子佼？誰還記得統神爭議言論？

▲ 吵到最後，誰還記得黃子佼？誰還記得統神爭議言論？（圖／翻攝自YouTube／我是吳崢）

統神之所以膽敢大聲，就在他粉絲足夠鐵，但反觀真正想為理念與價值觀發聲的，要顧這要顧那，一個細節沒處理好，自己人罵得比誰都兇。

接下來的四年，這樣的事情只會一再上演。你希望誰為你認同的價值觀發聲，為你捍衛的理念奮戰，就請你好好站出來支持他，在人家辛苦作戰時給予支持，去支持那些願意與這些人合作的廠商，甚至願意用實質的方式支持，光按讚、分享，那都沒用的。

現在的情況就是為正確的價值觀跟理念發聲，還得擔心收入銳減，被產業封殺，胡亂發言的人，卻能夠輕鬆月入數百萬，享受資源與聲量，這也難怪幾年下來，還願意講話的人數不斷減少。

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

● 本文獲授權，轉載自「鬼才阿水」臉書。以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。

投稿
申訴
關鍵字: 統神 吳崢 張嘉航 黃子佼 戀童 性暴力 鬼才阿水

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
「摸魚老屁股」為何不會被Fire？歐馬克：看不見的..
「良好體驗」是日本最大賣點　中職醉翁之意在啦啦隊
王婉諭／剴剴案：彈珠台的收出養制度
李沃牆／由台積電法說會探下半年景氣
趙春山／美中展開預防性國防外交　談判難代替對抗

推薦閱讀

「良好體驗」是日本最大賣點　中職醉翁之意在啦啦隊

王婉諭／剴剴案：彈珠台的收出養制度

圖書館借閱率與書店營業額相衝突？　三種書買比借好

股市從來不缺笨蛋　老子兩千餘年前早已印證

李沃牆／由台積電法說會探下半年景氣

趙春山／美中展開預防性國防外交　談判難代替對抗

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

【網購糾紛3】清倉大特價、品牌退出台灣？假的！小心..

蘇育平／中國解放軍戰略支援部隊改組　暗藏內憂外患

何翊瑞／廢死成兇嫌免死金牌　社會案件一件比一件殘忍

相關文章

快訊／黃子佼「片庫」關網了　極惡「創意私房」網頁顯示8個字

快訊／黃子佼「片庫」關網了　極惡「創意私房」網頁顯示8個字

藝人黃子佼被爆出是偷拍論壇「創意私房」（現改小圈子）高級會員，且被檢方查獲持有7部未成年性影像，此案引起各界關注，士林地檢署也火速分案調查。..

4/10 17:57

「為何針對張小燕」？　資深藝人張永正3原因不解：個人造業個人擔

「為何針對張小燕」？　資深藝人張永正3原因不解：個人造業個人擔

議員爆黃子佼後續「僅需繳1萬＋上課」　蔣萬安：即刻進行修法作業

議員爆黃子佼後續「僅需繳1萬＋上課」　蔣萬安：即刻進行修法作業

新北市府不再與黃子佼合作！　侯友宜：性剝削零容忍

新北市府不再與黃子佼合作！　侯友宜：性剝削零容忍

校園版黃子佼！高雄狼師「20年性侵40男童」遭羈押　教育局停聘

校園版黃子佼！高雄狼師「20年性侵40男童」遭羈押　教育局停聘

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

良好體驗是最大賣點　醉翁之意在..

良好體驗是最大賣點　醉翁之意在..

剴剴案：彈珠台的收出養制度

善用圖書館資源　三種書買比借好

股市不缺笨蛋　老子早已印證

由台積電法說會探下半年景氣

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面