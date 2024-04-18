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鄧鴻源／狼師恐怕只是冰山一角　全教總卻只想著反年改

我們想讓你知道…不肖老師很多，全教總不去關注相關議題，只想著要求恢復軍公教的18％，沒有顧及其他族群的利益，蓄意讓校園之狼繼續橫行，實屬荒謬。

▲ 許多校園性暴力事件往往因校方為顧及校譽，而未獲妥善解決。（圖／123RF）

● 鄧鴻源／台大物理博士、大學教授

高雄再傳校園性騷案件，一名女研究生去年遭到指導教授多次性騷擾，受害女研究生指出，該名教授多次趁著討論碩士論文時，對她以強抱、觸摸臉部甚至撫摸下體等行為進行騷擾，女研究生當下掙脫後，跑回實驗室蹲坐痛哭半小時。事後女研究生出現身心受創情形，並發現也有其他同樣遭到騷擾的受害者，勇敢向學校性平會檢舉，校方表示「性別平等委員會接獲檢舉後立即啟動相關程序，案件目前正調查中」。

然而校方卻沒有認真處理，因擔心家醜外揚影響校譽，受害女生只好委託律師向法院申告，這種學校還有存在價值嗎？相信這類學校應該很多。

諸如此類事件，近年來層出不窮，主要原因是腐敗而封閉的環境所致，許多軍公教享盡國家豐厚禮遇，在軍中與校園中胡搞亂搞，導致校園、軍隊、公家機關的霸凌、性暴力事件屢見不鮮。

以校園來說，如上述報導中提及的狼師，常假教學之名，對許多無辜學生下手，真是無恥至極。規定以後各校教授研究室要開門，或裝透明玻璃窗，不然就禁止異性師生單獨在辦公室面談，這或許才是改善之道。

不肖老師很多，全教總不去關注相關議題，只想著要求恢復軍公教的18％，沒有顧及其他族群的利益，也沒嚴格規定對不肖老師的處理，蓄意讓校園之狼繼續橫行，實屬荒謬。

總之，應將校園惡狼除之務盡，以正社會風氣。

▲ 校園惡狼必須除之務盡，以正社會風氣。（圖／記者崔至雲攝）

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關鍵字: 狼師 性暴力 年金改革 反年改 軍公教 全教總 雲論 鄧鴻源

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