李商／法官之死揭露司改失敗　訴願不彰使司法人員過勞

▲ 士林地院李姓法官12日疑似因工作壓力墜樓身亡，消息一出，震撼法界。（圖／記者黃宥寧攝）

● 李商／退休人員

近日一樁令人遺憾的死亡案件，士林地方法院刑事庭法官「我很累」三個字道出所有司法人員心中的痛。在一般人眼中法官是高高在上的人中之龍鳳，那麼令人羨慕的頭銜和職位，怎麼捨得說離開就離開？到底是誰把法官逼上絕路？

法官不想活下去的理由是「我很累」三個字，背後隱藏著是無奈和絕望，法官之死給即將卸任的總統蔡英文打了一記最響亮的耳光，因為總統蔡英文2016年就職提到推動司法改革宣示時，獲得最大掌聲，但這7年多來，司法改革並未真正落實，台灣民眾仍感受不到公平正義，反而都是權貴政治。

司法案件數連年飆升 訴願前置不彰

難道是制度有瑕疵逼死人，或另有隱情？一般司法案件分成三大類，民事、刑事、行政訴訟。根據司法院的統計，全國地方法院民事訴訟（審結案件數），自民國103年的13.5萬成長至109年的18.8萬、112年的18.1萬，6年時間成長了40％。刑事案件的飛躍也令人崩潰，根據法務部的統計，全國地檢署新收案件數從109年的49.9萬件成長至112年的73.3萬件，3年時間就成長了46％。

▲ 根據法務部的統計，全國地檢署新收案件3年間就成長了46％。（圖／記者林敬旻攝）

筆者就以行政救濟為例來說明，為何司法人員（包括：法官、檢察官、律師、會計師）會有徒法不足以自行的感慨。大律師陳長文曾多次在媒體發表訴願和行政救濟，訴願委員會、行政法院無助正義實踐，流浪法庭成了民告官的日常。

訴願前置旨在給予行政機關自我修正之機會，立法良意是減少法官的辦案壓力。但據行政院110年統計，行政院及所屬機關13,914案中，駁回7,069件、不受理2,102件，認定人民有理由而撤銷原處分者僅827件（遠低於一成）。顯然在「官官相護」的觀念作祟下，訴願保障憲法人權美意落空，反倒徒增人民救濟程序之煩，這樣有名無實的制度是自詡法治國的恥辱！

《訴願法》「行政機關自我糾錯」的立法初衷較能達成，行政機關亦能確保自身依法行政。《訴願法》誕生於民國19年，彼時能有「民告官」的構想甚為可貴，《訴願法》早於《行政訴訟法》（制定於民國21年）誕生，官署自我糾錯的功能讓人民之權利有及早獲得修正的機會。只是理想有餘，失望的後果對政府施政滿意度有害無益；我們常說一部千瘡百孔的汽車，誰還願意花大錢徹底翻修，不如報廢重新買一部新的。

▲ 訴願前置旨在給予行政機關自我修正之機會，立法良意是減少法官的辦案壓力。（圖／資料照）

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無中生有的假案浪費公帑 糾錯、改過是政府之責

就以「法稅228」而言，截至109年12月31日，總計案件經過25次復查決定，35次訴願決定（含再訴願），歷經387位訴願委員（含再訴願），1,126位法官，230次判決，74次庭訊，一件無中生有的假案，浪費國家公帑和人民的生命財產，即使監察院兩度調查，認定本案有侵害人權的重大違法，109年行政執行署與稅捐機關竟還聯手違法強行拍賣民產，收歸國有，這是典型的賦稅人權迫害案件！

前財政部長顏慶章曾說：原復查決定就是因為有原處分，怎麼會復查決定撤銷了，原處分還存在，所以另為復查決定，這真的是台灣奇蹟，沒有一個國家的稅務機關要求納稅義務人的繳稅義務，在救濟過程中已經被撤銷了，可是那個原處分還在！

行政法院不做終結判決是萬年稅單的幫兇，而始作俑者卻是稅捐單位。這些引起民怨的違法行為帶給人民痛苦，糾錯和改過是政府責無旁貸的責任！

▲ 訴訟案件年年增加，如果遇到不負責任的法官又把案件推拖不結案或為了業績草率結案，將讓人民對司法不信任。（圖／視覺中國CFP）

其實一般民眾都會看到事情的末端，法官怎麼會累死？從上述得知訴訟案件年年增加，如果遇到不負責任的法官又把案件推拖不結案或為了業績草率結案，將讓人民對司法不信任，雪上加霜！

事實上，《行政程序法》第117條至今從未曾被行政機關適用而撤銷行政處分，行政法院及訴願會是落實法治的最後防線，本應糾正與要求行政機關依法行政。可惜事與願違，因為訴願會毫無作用，行政法院還為行政機關違法行為背書，以致積案未解決，新案又增多，造成所有司法人員心中的痛「我很累」三個字。歸究其原因始作俑者是基層辦案人員，若不讓末端的法官那麼累，當然應嚴格要求啟端的行政人員，要有知錯除錯的勇氣，如若不然，就得嚴懲或有退場機制以儆效尤。

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