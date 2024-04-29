ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

七寶媽訕笑資源班遭反噬　樂見廠商切割「滋事型網紅」

我們想讓你知道…道德這一堂課，學校已經不太教了，家庭更沒有這些忌諱，加上網路上標榜言論自由，大家心中的那一把尺似乎已經模糊？

● 陳祖輝／國立台北大學社工系兼任助理教授

在網紅七寶媽林叨囝仔嘲笑資源班事件登上媒體成為矚目焦點前，我根本不認識這位年輕網紅。或許是網路世代差異，我所接收的網路訊息，媒體資訊必須要維持一定程度的自我審視與公信力，作為閱聽人的我，我才會嘗試接受，並且從中找尋資訊內是否還有誤差。

可是，在資訊消費快速的時代，一切只講求快速，只強調私領域的窺探與寫真，網紅七寶媽的直播就是這麼「口無遮攔」，所以才引起眾怒？是這樣嗎？

靠亂講博聲量　下一代的教育竟是網紅給的！ 

現今，網紅可能是台灣社會的亂源，這麼說或許一點也不為過，試想，誰給了網紅可以口無遮攔的發表空間？其實是整個社會。從消費社會學觀點來看，網紅之所以有市場，還不是他們自身當成消費品，然後有人買單，包括廠商、媒體傳播與接收端的閱聽人。這個以私領域為主打的實境空間，給這社會帶來什麼亂象？參考今年2月19日中時電子報報導：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統發現，「網紅」2字的網路聲量不只逐年增加，更成長超過2倍，在2021年2月17日到2022年2月16日一年間，共有96萬8千969筆；2022年2月17日到2023年2月16日這一年成長到135萬8千615筆，2023年2月17日到2024年2月16日近一年更增加到202萬6千133筆，顯示網紅逐漸成為台灣人普遍討論的事物。報導更指出，網紅近三年在網路上觀感，已由正轉負，箇中原因包括不論傳統媒體或是自媒體，獲利本質沒有改變，最終都是要抓住注意力，不過傳統媒體受到高成本、團體製作的道德制約，說謊或作惡起碼會經過包裝，網紅自媒體產業卻有機會用「免費的」娛樂搏取注意力，因此對無一技之長的人來說，成為「網紅」是最高回報的工作。

 

▲ 今年2月，網紅「晚安小雞」與阿鬧直播造假遭柬埔寨判刑2年。（圖／翻攝自柬中時報）

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

基此，網紅利用低成本，高回報策略吸引注意力，再由網友幫忙宣傳提高社會知名度，廠商投資，然後輿論帶風向，形成這一連串的共犯結構。網紅靠敢講、甚至可能亂講，構成一個掩耳盜鈴，道德偏離的一個虛擬的想像空間，反正是一個消費社會，不是拿來做為知識底蘊，聽一聽，看一看，就好。殊不知，現在許多青少年的作業與考試回答，都有網紅的意見參入其中，我們的下一代的知識源頭，竟然不是正規教育給的，而是網路直播主給的，難以想像吧！

網紅七寶媽消費自己不說，又消費資源班學生，更拿輿論帶風向，引導閱聽人知的意識形態，導致這社會變得如此血腥、冷漠、自利與沉默成本增加？

道德崩壞　言論自由界線模糊化

吾人非常高興，這次網紅七寶媽事件，遭媒體擴大披露，廠商與之劃清界線，同理資源班的衛道人士抨擊，這股反擊力道，拳拳相中七寶媽，終於讓她知道，直播的口無遮攔，體現的是一種傲慢與偏見的社會現實，如果不加以糾正，難不成以後這網路世界秩序，可以是非黑白顛倒、胡說八道？

然而，縱然七寶媽道歉意圖止血，廠商與之切割，所以七寶媽就從此銷聲匿跡，被網路直播圈踢出去嗎？吾人認為不然，因為沒有人採取實際行動向實體世界的法院提出名譽損害的告訴，所以其他網紅也在看，到底這網路直播圈可以被實體世界的懲罰尺度到哪裡？如果七寶媽只不過是暫時被這世界輿論撻伐而已，沒幾年可能又復出？或是這社會沉默成本持續負重，法律沒有為正義立下表率?網紅亂象，不會受到節制。

▲ 統神和七寶媽都因為失言，慘遭資本主義鐵拳重擊。（左圖／記者黃克翔攝／右圖翻攝自Facebook／林叨囝仔 The Lins' Kids）

根本上，廠商、閱聽人（網友）才是道德展現的最後一道防線。畢竟，網紅竄起，不是廠商、網友相挺，網紅只憑敢秀、敢說就能有獎勵？心理學行為學派制約理論告訴我們，賞罰分明是控制行為最好的策略手段。換言之，應對「滋事型網紅」亂象，最好的方式就是，敢於批判他們、糾舉網紅顛倒是非、快速拋棄他們，甚至永不錄用他們。

有人說，網紅的資本是創意，是搞笑。我不否認，這一群直播主確實在這上面有天份，但是，道德這一堂課，學校已經不太教了，家庭更沒有這些忌諱，加上網路上標榜言論自由，大家心中的那一把尺似乎已經模糊？事實上，網路也可以傷人或殺人，當網路霸凌，群起肉搜之際，誰能抵得過這排山倒海的攻擊與莫須有呢？

消費資源班學生　最終反噬自己

七寶媽等「滋事型網紅」如今自食惡果，這社會若不趁此機會端正網紅歪風，未來類似案件勢必不會休止！最主要是，這批人在直播時，反應夠快，也夠實境，不做作，但無意間透露或顯露出之意識型態，有時候反映出自己的真實殘忍的一面，不是納粹，或沙文主義，不然就是現實主義下的狡猾、詭辯。所以，吾人主張，讓這社會趕緊要「滋事型網紅」們面對司法吧！就算最後可能獲判無罪，或給予緩刑處分，這也是給那些還在游走法律邊緣觀望的其他網紅敲一記警鐘，讓他們知道，這社會可以讓他們嚐到快速走紅滋味，但，也可以要他們為自己的偏見付出嚴重代價。否則，重新拾起道德這一課，不是因為自己過去是學霸，就代表自己是輿論上的主人，這一堂課，我們要給七寶媽的反饋是，她背後有炫耀、自負、傲慢是與偏見，她成績好，是資優生，又如何？道德成績不及格，人品有問題啊！

▲ 七寶媽因在直播中訕笑資源班學生，遭多家合作廠商火速切割。（圖／翻攝自Facebook／林叨囝仔 The Lins` Kids）

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►蔡鎤銘／日圓貶值股價下跌　日銀干預須權衡各方面影響

►拆穿假風水師的面具　破解靈骨塔詐騙術

►靈骨塔詐騙為何層出不窮？　風水是一大關鍵

►孫大千／快速搞懂AI　學習利用並防範人工智慧

投稿
申訴
關鍵字: 七寶媽 林叨囝仔 統神 晚安小雞 網紅 陳祖輝 道德 言論自由

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
劉桓睿／不妨逐步調漲菸捐　保障年輕世代的健康與幸福
和平之旅－－聚焦民意，圓滿收官！
七寶媽訕笑資源班遭反噬　樂見廠商切割「滋事型網紅」
蔡鎤銘／日圓貶值股價下跌　日銀干預須權衡各方面影響
拆穿假風水師的面具　破解靈骨塔詐騙術

推薦閱讀

七寶媽訕笑資源班遭反噬　樂見廠商切割「滋事型網紅」

蔡鎤銘／日圓貶值股價下跌　日銀干預須權衡各方面影響

和平之旅－－聚焦民意，圓滿收官！

拆穿假風水師的面具　破解靈骨塔詐騙術

訕笑資源班很好玩嗎？　禹英禑活出獨特又美好的人生

王婉諭／剴剴案：剴剴到底經歷了什麼？

康信鴻／美通膨不是暫時性　全球經濟衰退伴隨物價上漲

孫大千／快速搞懂AI　學習利用並防範人工智慧

張競／解讀中法兩軍協議－－替繼續深入大洋埋伏筆？

蘇育平／神舟18號發射成功　台灣別錯失參與太空產業..

相關文章

獨／Toyz不只被雪碧告！爆網美被4人壞壞+公布手機號碼3案纏身

獨／Toyz不只被雪碧告！爆網美被4人壞壞+公布手機號碼3案纏身

官司纏身！知名實況主Toyz（劉偉健）因販賣大麻菸彈遭判4年2月定讞，預計下月入監服刑。然而，他嗆「性感教主」雪碧是「破X」，北檢今（29）..

5小時前

陸退役女兵被封「全網最甜」　轉職邊檢開自媒體吸79萬粉絲朝聖

陸退役女兵被封「全網最甜」　轉職邊檢開自媒體吸79萬粉絲朝聖

統神、七寶媽狂遭廠商切割　黃瓊慧：資本主義鐵拳果然很痛

統神、七寶媽狂遭廠商切割　黃瓊慧：資本主義鐵拳果然很痛

統神vs.超哥誰更討厭　投票結果他87％壓倒性勝出

統神vs.超哥誰更討厭　投票結果他87％壓倒性勝出

Toyz會關滿4年2個月？館長預言「實際出獄時間」：台灣法律就爛

Toyz會關滿4年2個月？館長預言「實際出獄時間」：台灣法律就爛

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

七寶媽消費資源班　最終反噬自己

七寶媽消費資源班　最終反噬自己

日圓貶值　金融市場的動盪與挑戰

「和平之旅」圓滿收官

拆穿騙仙仔面具　破解靈骨塔騙術

網紅訕笑資源班　誰才是問題兒童..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面