七寶媽訕笑資源班遭反噬　樂見廠商切割「滋事型網紅」

● 陳祖輝／國立台北大學社工系兼任助理教授

在網紅七寶媽林叨囝仔嘲笑資源班事件登上媒體成為矚目焦點前，我根本不認識這位年輕網紅。或許是網路世代差異，我所接收的網路訊息，媒體資訊必須要維持一定程度的自我審視與公信力，作為閱聽人的我，我才會嘗試接受，並且從中找尋資訊內是否還有誤差。

可是，在資訊消費快速的時代，一切只講求快速，只強調私領域的窺探與寫真，網紅七寶媽的直播就是這麼「口無遮攔」，所以才引起眾怒？是這樣嗎？

靠亂講博聲量 下一代的教育竟是網紅給的！

現今，網紅可能是台灣社會的亂源，這麼說或許一點也不為過，試想，誰給了網紅可以口無遮攔的發表空間？其實是整個社會。從消費社會學觀點來看，網紅之所以有市場，還不是他們自身當成消費品，然後有人買單，包括廠商、媒體傳播與接收端的閱聽人。這個以私領域為主打的實境空間，給這社會帶來什麼亂象？參考今年2月19日中時電子報報導：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統發現，「網紅」2字的網路聲量不只逐年增加，更成長超過2倍，在2021年2月17日到2022年2月16日一年間，共有96萬8千969筆；2022年2月17日到2023年2月16日這一年成長到135萬8千615筆，2023年2月17日到2024年2月16日近一年更增加到202萬6千133筆，顯示網紅逐漸成為台灣人普遍討論的事物。報導更指出，網紅近三年在網路上觀感，已由正轉負，箇中原因包括不論傳統媒體或是自媒體，獲利本質沒有改變，最終都是要抓住注意力，不過傳統媒體受到高成本、團體製作的道德制約，說謊或作惡起碼會經過包裝，網紅自媒體產業卻有機會用「免費的」娛樂搏取注意力，因此對無一技之長的人來說，成為「網紅」是最高回報的工作。

▲ 今年2月，網紅「晚安小雞」與阿鬧直播造假遭柬埔寨判刑2年。（圖／翻攝自柬中時報）

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

基此，網紅利用低成本，高回報策略吸引注意力，再由網友幫忙宣傳提高社會知名度，廠商投資，然後輿論帶風向，形成這一連串的共犯結構。網紅靠敢講、甚至可能亂講，構成一個掩耳盜鈴，道德偏離的一個虛擬的想像空間，反正是一個消費社會，不是拿來做為知識底蘊，聽一聽，看一看，就好。殊不知，現在許多青少年的作業與考試回答，都有網紅的意見參入其中，我們的下一代的知識源頭，竟然不是正規教育給的，而是網路直播主給的，難以想像吧！

網紅七寶媽消費自己不說，又消費資源班學生，更拿輿論帶風向，引導閱聽人知的意識形態，導致這社會變得如此血腥、冷漠、自利與沉默成本增加？

道德崩壞 言論自由界線模糊化

吾人非常高興，這次網紅七寶媽事件，遭媒體擴大披露，廠商與之劃清界線，同理資源班的衛道人士抨擊，這股反擊力道，拳拳相中七寶媽，終於讓她知道，直播的口無遮攔，體現的是一種傲慢與偏見的社會現實，如果不加以糾正，難不成以後這網路世界秩序，可以是非黑白顛倒、胡說八道？

然而，縱然七寶媽道歉意圖止血，廠商與之切割，所以七寶媽就從此銷聲匿跡，被網路直播圈踢出去嗎？吾人認為不然，因為沒有人採取實際行動向實體世界的法院提出名譽損害的告訴，所以其他網紅也在看，到底這網路直播圈可以被實體世界的懲罰尺度到哪裡？如果七寶媽只不過是暫時被這世界輿論撻伐而已，沒幾年可能又復出？或是這社會沉默成本持續負重，法律沒有為正義立下表率?網紅亂象，不會受到節制。

▲ 統神和七寶媽都因為失言，慘遭資本主義鐵拳重擊。（左圖／記者黃克翔攝／右圖翻攝自Facebook／林叨囝仔 The Lins' Kids）

根本上，廠商、閱聽人（網友）才是道德展現的最後一道防線。畢竟，網紅竄起，不是廠商、網友相挺，網紅只憑敢秀、敢說就能有獎勵？心理學行為學派制約理論告訴我們，賞罰分明是控制行為最好的策略手段。換言之，應對「滋事型網紅」亂象，最好的方式就是，敢於批判他們、糾舉網紅顛倒是非、快速拋棄他們，甚至永不錄用他們。

有人說，網紅的資本是創意，是搞笑。我不否認，這一群直播主確實在這上面有天份，但是，道德這一堂課，學校已經不太教了，家庭更沒有這些忌諱，加上網路上標榜言論自由，大家心中的那一把尺似乎已經模糊？事實上，網路也可以傷人或殺人，當網路霸凌，群起肉搜之際，誰能抵得過這排山倒海的攻擊與莫須有呢？

消費資源班學生 最終反噬自己

七寶媽等「滋事型網紅」如今自食惡果，這社會若不趁此機會端正網紅歪風，未來類似案件勢必不會休止！最主要是，這批人在直播時，反應夠快，也夠實境，不做作，但無意間透露或顯露出之意識型態，有時候反映出自己的真實殘忍的一面，不是納粹，或沙文主義，不然就是現實主義下的狡猾、詭辯。所以，吾人主張，讓這社會趕緊要「滋事型網紅」們面對司法吧！就算最後可能獲判無罪，或給予緩刑處分，這也是給那些還在游走法律邊緣觀望的其他網紅敲一記警鐘，讓他們知道，這社會可以讓他們嚐到快速走紅滋味，但，也可以要他們為自己的偏見付出嚴重代價。否則，重新拾起道德這一課，不是因為自己過去是學霸，就代表自己是輿論上的主人，這一堂課，我們要給七寶媽的反饋是，她背後有炫耀、自負、傲慢是與偏見，她成績好，是資優生，又如何？道德成績不及格，人品有問題啊！

▲ 七寶媽因在直播中訕笑資源班學生，遭多家合作廠商火速切割。（圖／翻攝自Facebook／林叨囝仔 The Lins` Kids）

● 以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。