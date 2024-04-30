已有私菸案先例　蕭美琴私酒案從耍特權變認知作戰？

▲ 準副總統蕭美琴日前遭爆透過外交部要求關務署免23瓶私酒查驗。（圖／翻攝自Facebook／蕭美琴）

● 許哲銓／自由撰稿人

蕭美琴日前遭爆透過外交部要求關務署免23瓶私酒查驗，且外交部及財政部皆協助辦理，引起輿論的普遍關注，被疑「耍特權」惹議。對此，外交部起初為蕭美琴辯護稱一切合規，但後續又打上「認知作戰」的標籤，再到間接激發國安漏洞恐慌，幾天一個風向，實在讓人摸不著頭腦。

事件是從4月21日開始，有立委曝出內部檔，主旨為「有關前駐美蕭大使美琴奉調返國海運自用品通關事，請惠予協助，至紉公誼」，提及蕭美琴奉調返國的海運自用品已委託「綠威股份有限公司」辦理通關，透過外交部，要求財政部關務署對私酒免查驗，並予便利放行。公函中也附上2頁酒類清單、共23瓶。此案令人不禁聯想到蔡政府曾爆出的「私菸案」，因此才引爆各界關注。

當時「私菸案」引起社會撻伐，涉案單位包含中華航空公司高層、國安局特勤中心官員等。事發後，蔡總統府稱這只是「超買」，引發輿論批評，總統蔡英文道歉並改稱「違法私菸」。其後並在記者會上表示此為前朝陋習，由來已久，會徹查。

▲ 2019年7月22日出訪專機返台，張恒嘉向特勤中心調了2台公務車，到飛機旁載走了9797條菸品，引發社會譁然。（圖／記者屠惠剛攝）

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對於蕭美琴案，外交部起初表示，駐外人員任滿調回國內，攜帶自用物品，包括自用酒品，都是依照規定辦理，回應蕭美琴一切合法合規。次日，財政部也證實，蕭美琴遵循程式申請，依法辦理無特權。但是依照規定，國人返台限帶免稅酒1公升、免稅香菸200支。超過免驗5公升，就要申報。因此，蕭美琴的23瓶酒應該「補稅」。但蕭美琴補稅了嗎？據媒體報導，財政部基隆關「目前還沒收到報運案件」。這些私酒市價總計約3萬多元，所課的酒稅費不算多，但蕭美琴尚未補稅，就難逃「享受特權」之譏，負面觀感持續發酵。蕭美琴「耍特權」疑雲由此而來。

不知是否為了護航蕭美琴，外交部把事件升級到「認知作戰」的層面。外交部稱，鑒於爆料引用的檔來源可疑，涉及境外變造、偽造與操弄「認知作戰」的惡意，將與相關機關協調調查。對於蕭美琴的私酒事件，從行政院長陳建仁、外交部、綠營立委皆焦急辯稱，此事件是「認知作戰」。但是，到底哪里可疑？又偽造哪處？政府都沒有說清楚，民眾唯一清楚的一件事，那就是我國多個部會公文資料外洩，在暗網被駭客售賣。

▲ 對於蕭美琴案，外交部起初表示，駐外人員任滿調回國內，攜帶自用物品，包括自用酒品，都是依照規定辦理，回應蕭美琴一切合法合規。（圖／記者黃國霖攝）

這更點燃了民眾的恐慌，讓人震驚國安竟存在如此漏洞，數位部一直放任不管，政府提倡AI內閣，居然也一再放任如此重大缺口，讓人不解。由此，本來民進黨政府想把「特權疑雲」變成「國安危機」，卻意外曝出驚人內幕，實實在在讓人為背後的安全漏洞捏一把汗。

其實蕭美琴帶私人物品回國本是一件小事，據瞭解，曾經有位「外交部長」回台接任前一次就帶了60箱洋酒回來，這次蕭美琴只帶23瓶。並沒人說蕭美琴貪腐，只是因先前蔡政府的曾爆出的「私菸案」讓民眾不得不擔憂，各界提問是否存在耍特權之疑屬合理，外交部反應過度，才把事件鬧大，升級成國安問題，讓民眾處於恐慌之中。

政治人物本應以最高標準自我期許，特別是位居副總統之高位更應謹慎，既然知道會起爭議，即使可以免稅也應該避免，一瓶都不帶，清清白白回國就職，這樣不是很好嗎？現在新內閣還未上任就風波不斷，希望賴政府要引以為戒，不要延續蔡政府的傲慢與貪腐。不論是「特權疑雲」還是「國安風波」，都希望事件早日釐清，給群眾一個交代。

▲ 政治人物本應以最高標準自我期許，特別是位居副總統之高位更應謹慎。（圖／民進黨提供）

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