抗中保台　民進黨「賺紅錢」的偽裝？

▲ 準總統賴清德首任内閣人事4月25日已公佈完畢。（圖／記者湯興漢攝）

● 王郁婷／香港城市大學中文及歷史學系在職研究生

總統當選人賴清德首任内閣人事4月25日已公佈完畢，從人事佈局就可發現賴清德的盤算，主導意味強，選人偏向無劣跡的生臉孔，主打一個保守。連前立委沈富雄都說，賴清德是很小心的人，國民黨很難再做戰狼式鬥爭。但近日，國民黨指控準行政院副院長鄭麗君家族在大陸賺紅錢，引發了新一輪討論，國民黨立委徐巧芯祭出新證，證明鄭麗君家族完全是空手套白狼，其丈夫沈學榮所在的台灣居磁母公司至今仍實際控制著在大陸的東莞方策電子公司，從未停止過利用子公司在大陸賺紅錢。而鄭麗君只是回應「丈夫婚後已撤出中國投資」，並未對徐巧芯出示的廠商報價單等資料繼續説明，足見民進黨又再一次向民眾説明「抗中是政治，親中是生活」。

民進黨的多次口嫌體正直

民進黨前有「中國鵬」，現有「中國君」，但細數，「口嫌體正直」在民進黨内部可多了，準經濟部長郭智輝曾服修於崇越科技，在位時還被國際媒體彭博社點出曾協助華為設晶片廠；民進黨立委張宏陸一家人都在大陸賺取人民幣，靠紅錢吃穿；民進黨前立委賴品妤一邊反服貿，其父親賴勁麟創立的台灣服務業發展協會卻在推動兩岸經貿等等，畢竟「自由誠可貴，台獨價更高，為了人民幣，兩者皆可拋」。「中國鵬」已經遭到反噬，台灣民眾也不是睜眼瞎，民進黨的「抗中保台」神主牌又能挺多久呢？

民進黨的抗中保台保什麽？

▲ 青平台基金會董事長鄭麗君4月20日在「投資未來世代」青年論壇上演講。（圖／記者李毓康攝）

回看4月20日鄭麗君在「投資未來世代」青年論壇上的演講，一名自稱「總統票投柯文哲、政黨票投民進黨」的大學生嗆問「民進黨除了抗中保台，還具體落實什麼政策？」鄭麗君回答說，她不是來報告抗中保台，但歡迎批判聲音，這樣才能促使民進黨進步。這個回答其實很敷衍，實際上民進黨都不敢承認「抗中保台」只是騙選票的意識形態操弄，連抗中的目的是什麽，保台是保什麽都說不清楚，表面上說要降低對大陸經貿依賴，提升台灣經濟自主性，蔡政府還標榜台灣經濟成長優於美日韓，可低薪等問題卻遲遲不見解決。據《中央社》報道，台灣經濟成長率優於全球平均，不過民眾卻因實質薪資負成長，對經濟果實無感，主要原因是企業雖賺錢，但注重股東利益，分配給勞工的報酬沒有同步、等幅成長。薪水不漲，房租外食電價民生用品卻越來越貴，這也難怪民眾無感。

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▲ 謝金河近日指出，今年首季台灣對美國和東協市場的出口佔比達42.5％，和2021年台灣出口到大陸的占比相當。（圖／記者李毓康攝）

此外，《旺報》的社論指出「對陸順差是台灣經濟榮枯關鍵」，但財信傳媒董事長謝金河近日稱真實情況不是如此，並表示今年首季台灣對美國和東協市場的出口佔比達42.5％，這正好和2021年台灣出口到大陸的占比相當，足見「台灣出口騰籠換鳥策略奏效」，台灣減少出口到大陸的部分能在美國及東協市場補回來。既然如此，民進黨為何還不能放棄大陸市場，背地裡還在想著靠親人大賺紅錢？難道「新南向政策」還不足以滿足民進黨的胃口？民進黨的雙標真令人大開眼界，「抗中保台」到底是擋不住紅錢的誘惑。從目前看來，賴清德40％的大選得票率相對於蔡英文總統選情皆是下滑狀態，反應出許多年輕族群已經不買帳了，出了問題就丟出「抗中保台」，什麽都解決不了，這不得不讓人懷疑是不是「抗中保台」只是保護民進黨的官位而已。

蔡英文用「抗中保台」贏得了選舉，但提出的外交、社宅、房價、薪資到食安政見大跳票，現在賴清德公布20份「國家希望工程」政見是否真的能實現呢？還是只想挽回年輕選票取得連任而提，之後繼續宣揚「抗中保台」？筆者認為，民進黨高喊口號就能獲得勝選的時代已經結束，只有實際解決台灣低薪資、高房價、缺電等民生問題，真正落實對民眾的承諾，才能重新得到信「賴」。

▲ 民進黨高喊口號就能獲得勝選的時代已經結束，真正落實對民眾的承諾，才能重新得到信「賴」。（圖／翻攝自Facebook／台灣民眾黨）

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