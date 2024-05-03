打斷發言、霸凌宗教人士　人權團體在ICERD大開倒車

▲ 國家人權委員會主任委員陳菊4月22日出席「消除一切形式種族歧視國際公約」（ICERD）審查會議。（圖／監察院提供）

● 陳虹如／台灣家長守護婦幼權益協會

眾所周知，我國為了增加國際能見度，積極簽署聯合國各項人權公約。並在無法實際參加聯合國的狀況下，仍定期邀請國外專家學者來台參與人權公約審查會議，審查這些公約在國內施行的狀況，以營造出我國重視人權的國際形象。然而，就在4月22日至4月23日舉行的「消除一切形式種族歧視國際公約」（ICERD）審查會議中，我們卻觀察到裡面充滿霸凌、嘲諷、偷拍、一言堂等現象，人權精神蕩然無存。

在兩天的會議中，給民間團體發言的時間共有4小時20分鐘，但是發言時間的多半是以國際委員關切的主題為主，由部分民間團體發言，其他團體能發言的時間不但零散，僅有短短20分鐘。甚至有宗教人士舉手多次，卻遭受主席的漠視，不禁讓人質疑，我們政府花錢請國際委員來，是要解決人民關心的議題，還是國際委員關心的議題？

最讓人不解的是，這不是一個聯合國人權公約的會議嗎？民間團體當然各有關注的議題或是立場，而這樣的會議，正是可以讓大家有機會表達不同意見，建立一個溝通平台，可惜在少的可憐的20分鐘發言中，甚至遭到幾個團體代表的打斷、噓聲、嘲笑！就連德高望重的佛教師父發言時，不但遭到噓聲干擾，還被帶有宗教偏見的審查委員直接打斷！會後甚至有參加會議的團體代表，在自己的公開臉書貼文：「在國際會議浪費大家時間的宗教團體真的真的很討厭！」，在會議中大家熱切討論人權和歧視的仇恨言論等議題，這些人權團體自己示範了什麼叫做不尊重、網路霸凌，簡直就是開人權的倒車，也在國際會議中讓國際委員看笑話。

▲ 人權團體在審查會議中大開人權倒車，自己示範了什麼叫做不尊重、網路霸凌。（圖／取自免費圖庫pixabay）

這樣有特定立場、無法尊重民間團體多元意見的審查會議，再加上偏頗只關注部分議題的國際委員所提出來的結論性意見，能夠反映台灣的民主價值嗎？另外國際委員提出的結論性意見與建議， 這應該是參考並且要考量我國的民情和文化，不是要照單全收吧。想想這些委員只憑著幾百頁數十份的報告文件，與台灣的政府和民間團體單位開兩天的會，真的對我國的政治、經濟、文化、民情能完全了解嗎？如同兩公約國際委員提出通姦除罪、廢除死刑等建議，與我們的民意完全背離，而我們的大法官和部分民間團體卻將這些「建議」視作聖旨般的遵行，這不是很奇怪？

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