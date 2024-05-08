王婉諭／剴剴案：怎樣的制度設計才能避免剴剴的悲劇？

▲ 在2011年《兒少年福利法》修法禁止私自收養前，台灣曾是「販嬰」問題猖獗的國家。（示意圖／達志影像／美聯社）

● 王婉諭／時代力量黨主席

經過了〈王婉諭／剴剴案：彈珠台的收出養制度〉、〈王婉諭／剴剴案：剴剴到底經歷了什麼？〉兩篇的討論，終於到了結尾的政策建議。

收出養制度的史前史

首先，想要告訴你，在2011年《兒童及少年福利與權益保障法》修法，禁止私自收養，要求一切的收出養都要經過政府許可的媒合單位之前，台灣曾是「販嬰」問題猖獗的國家。

在1980年代，孩子可以任意轉送、買賣，只要付得起4,000美金，超過一年薪水的代價，就能「買」到一個孩子。光是在1982年，就有9,524個孩子被收養。這還只是戶政資料登記有案的，還不包括不知道有多少的黑數。經過了多次修法，政府對於收出養的管制越來越多，才走到了現在的制度。

層層外包

然而，現行的制度用一句話講，就是層層外包。

應該專注在媒合收養家庭的媒合單位，負擔了越來越多的出養評估、安置評估與安置工作。這並不是說，政府完全不做評估、不做安置。而是當國家投入的人力、資源極度不足，許多工作就會逐漸流向媒合單位。地方政府的社會局接到詢問出養的電話，評估有需要、接著安排安置，再請媒合單位找尋合適的收養家庭，這是最理想的途徑。

▲ 在現行制度中，應專注在媒合收養家庭的媒合單位，負擔了越來越多的出養評估、安置評估與安置工作。（圖／記者黃國霖攝）

然而實際上，在媒合單位眼中，有些政府評估不需要出養的個案，孩子的原生家庭早就無法負擔照顧孩子的功能。有些政府評估原生家庭已無法照顧，應該要出養的孩子，卻被認為不需要安置，最後還是由媒合單位來處理安置。

這裡面的矛盾顯而易見。都已經需要出養了，怎麼不需要安置？繼續留置在原生家庭，只是把孩子拋在不可測的風險當中，甚至可能造成兒虐的悲劇。這樣的事情，在過去就曾經發生。

監理不足

當媒合單位承接了媒合以外的評估與安置工作，接下來你們一定會問，政府的角色，到底是什麼？誰來負責守門？誰來負責監理？

現行的制度，充斥了球員兼裁判與權責不清的漏洞。

出養評估，沒有明確的評估指引與專業參與，來判斷這個孩子是不是需要出養。

安置評估，由於政府安置量能不足，導致了保守化的趨勢。安置量能充裕的縣市，會稍微比較勇於做出安置的判斷；缺乏安置量能的地方，就只能因地制宜，在剩餘床位與個案嚴重性之間拔河。

▲ 安置量能充裕的縣市，會稍微比較勇於做出安置的判斷；但缺乏安置量能的地方，就只能在剩餘床位與個案嚴重性之間拔河。（圖／車庫提供）

安置現場的監理，由於媒合單位一邊負責安置、一邊也要監理安置的雙重角色，導致了權責不清的模糊地帶。保母嚴酷虐待剴剴，卻沒有即時遏止，相當程度也是導因於此。

再者，一個孩子從出養評估到安置，一旦跨越了不同縣市，就可能發生個案資訊的斷鏈，剴剴案從新北到台北就是如此。

最理想的途徑

前面我們說過，當地方政府的社會局接到詢問出養的電話，評估有需要、接著安排安置，再請媒合單位找尋合適的收養家庭，這是最理想的途徑。

這條保護孩子安全，讓孩子順利找到新的避風港的路，需要投入多一點資源，需要政府承擔多一點責任，才能把路鋪好。

第一，中央政府要建立明確的出養、安置評估機制，訂定作業辦法，讓地方政府有法可循、勇於判斷，需要承接的孩子。

第二，政府要勇於做出對孩子最有利的評估，最關鍵的還是安置量能的擴充。不論是寄養家庭、機構安置，或是在宅保母，一旦孩子評估需要安置，就要讓孩子有地方去。

▲ 政府要勇於做出對孩子最有利的評估。（圖／取自pixabay）

第三，在整個收出養的業務中，擁有公權力的政府應該擔起監督、管理的職責，讓收出養單位回歸收養媒合的業務。

第四，以人為本，以孩子為中心只是口號，要落實這句話，資訊串接不斷鏈，才是最根本的。不論是地方政府之間跨越轄區的串接，還是中央政府與地方政府的同步，唯有如此，這個國家才知道每個需要收出養的孩子，現在在哪裡，有沒有得到妥善的照顧。

就像這個國家在《兒童及少年福利與權益保障法》中，開宗明義且莊嚴的承諾會促進兒童及少年身心健全發展，保障其權益。

我們衷心希望，我們心愛的國家，是個信守承諾的地方，說到，就要做到。

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