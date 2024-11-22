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推特風險高　台灣亟需其他社群網站戰備方案

我們想讓你知道…在美國白宮即將交接、而前任、現任總統也都要造訪北美之際，假如可以把這些社群網站的台灣戰略帶上議程，將可以進一步推動台美關係，也維護台海和平。

▲▼川普在推特發文，表示與蔡英文總統通話。（圖／翻攝自DonaldTrump推特）

▲川普昔日在推特發文，表示與蔡英文總統通話。（圖／翻攝自DonaldTrump推特）

●王宏恩 ／內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授

過去八年蔡英文執政時期，成功的靈活使用推特，讓蔡英文的官方帳號有機會跟各國的官方帳號互動，突破了中國透過國際組織封鎖台灣參與的策略，也讓台灣的國際能見度提升。

馬斯克透過影響力　扭轉推特走勢與政策

然而，在兩年前Elon Musk買下推特並改名為X時，我就曾經在《思想坦克》專欄上提醒，馬斯克很可能會透過個人影響力來扭轉推特的走勢與政策。在這一次美國總統大選前後，這樣的擔憂可以說是幾乎都出現了。馬斯克從去年開始，直接要求自家員工修改演算法，讓自己的發言更容易被全推特推播，而結果就是今年有無數的美國網友抱怨，明明沒有追蹤馬斯克的帳號卻仍然被推特不停推送他的發文。在2024年，推特上的保守派勢力也自然比四年前大上許多。

除了美國大選之外，馬斯克更是直接在推特上嘲笑仍在為烏克蘭奮鬥的澤倫斯基，也直接片面宣布要把推特上全部上傳的畫作都納做他之後AI模型的訓練資料，導致大規模的漫畫畫師緊急搬家刪除帳號。對於把推特直接私有化當個版的馬斯克來說，在私有化的情況下非常不容易被美國國會進一步監督，因此也更可以無視社會壓力或道德限制。

在這樣的情況下，馬斯克仍有著非常多跟俄羅斯以及中國有關的連結，而這些連結就很有可能會直接或間接打擊到蔡英文總統以來長期建立的推特外交工具。無論是降低流量，或者在危急時候直接基於中國法律凍結帳號，乃至於發文嘲笑影響形象，都是私有化的推特上可以被馬斯克輕而易舉辦到的事情。

在烏俄戰爭前期，大量的戰爭影像上傳、以及澤倫斯基大量使用推特來更新戰情、鼓舞民心、進行國際連結，都是一開始烏克蘭可以立刻獲得國際援助的重要管道。而對外發聲、爭取國際支持，也是賴清德總統新成立的全社會防禦韌性委員會的重要目標。目前隨著情勢發展，推特的風險越來越多，因此台灣亟需開闢其他可以跟各國政要保持連繫互動的管道，持續繞過中國的外交封鎖。

▼把推特直接私有化當個版的馬斯克來說，可以無視社會壓力或道德限制。（圖／路透）

▲▼推特,馬斯克,Twitter。（圖／路透）

台美可進行討論與實作　在社群有非常多合作空間

當然，社群網站不是只有推特，而馬斯克支持的候選人掌權也不代表只有風險。台灣跟美國在社群網站的外交戰略上有非常多的合作空間。舉例來說，美國近幾年最擔心的中國演算法操弄、假新聞散布、以及針對基礎設施的網路攻擊，其實都可以先在台灣找到類似的案例。而美國許多學界或者業界提出的一些解決方式，也可以在台灣實際測試來觀察效果。

舉例來說，假如美國政府進一步要求美國的社群網站更加透明化，例如公布追蹤者地理分布等資訊，那麼就可以透過研究中共網軍對台粉專的影響力變化程度，來測量這些社群網站透明化實際對於防堵資訊操弄的效果為何。許多美國的社群網站都是把這些資訊操弄或者是認知作戰當作是一個科技問題來處理，但是科技是為了人服務的，而認知作戰是專門針對目標團體客製化的資訊，不是使用針對全體訓練的數學模型可以處理的。這也是因此美國台灣合作研究中國對台的資訊戰影響，可以分析其模式以及背後的執行單位，這些研究對於美國、台灣、乃至於世界各國都會有所幫助。

當然，台灣身為高科技製造業龍頭，也可以跟美國合作針對安全相關的協定進行討論以及實作，來增進台美雙方的網路安全以及不受干擾的輿論環境。這些都是符合American First的價值觀、也符合Taiwan can help的國際戰略。

在美國白宮即將交接、而前任、現任總統也都要造訪北美之際，假如可以把這些社群網站的台灣戰略帶上議程，將可以進一步推動台美關係，也維護台海和平。

▼在美國白宮即將交接、而前任、現任總統也都要造訪北美之際，假如可以把這些社群網站的台灣戰略帶上議程，將可以進一步推動台美關係，也維護台海和平。（圖／總統府提供）

▲▼副總統賴清德特使團出席巴拉圭共和國新任總統貝尼亞就職典禮，15日出席歡迎晚宴。（圖／總統府提供）

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關鍵字: 王宏恩 雲論 思想坦克 馬斯克 推特 蔡英文 賴清德 川普 社群網站

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