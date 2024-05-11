ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

日本工作好嗎？　別以為是一場長期日式旅館之旅！

我們想讓你知道…千萬不要把在旅遊看到的，認為是真實的生活，差的常常不只十萬八千里，而是普通生活，或是乾脆往生之間的距離。

▲ 對日本Z世代而言，下班後未必要去參加職場上的酒局（飲み会）。（圖／記者洪巧藍攝）

● 文／Bonjour 我的巴黎情人

大家知道現在日本下班後，已經不用去酒局（飲み会）了嗎？

上周跟日本朋友聊天，他跟我說下班想找同事一起吃飯喝酒，增進部門感情，沒想到他一說完，剛進公司的小女生立刻問他：「可以報加班費嗎？」

哇靠，Gen Z新人到底是把我們當成職場前輩，還是當作親爸親媽啊？這種理直氣壯的質問，讓我想起我爸問我假期要不要回台灣，我立刻問：「機票錢你出嗎？」

先不管Z世代相關故事，為什麼總是以事故結尾，真正讓我震驚的，其實是現在日本下班竟然可以不用去飲み会！

以前在日本只要飲み会結束，上司都會變成酒醉喪屍，上身無力、在路上斜著走亂撞，如果現在年輕人都不去飲み会，誰來負責在路上趕屍？可以不用負責把臭氣熏天的上司送回家，平成老人表示羨慕。

很多人都會非常羨慕能在日本工作的人，但我以自己的經驗來說，真的建議去日本工作要想清楚，因為在旅行遇到的日本人，跟職場遇到的的日本人是兩種生物，一個是明星金城武，一個是彰化金城武這樣。（我還真的Google到彰化金城武，長得也有點像我的日本同事）

▲ 金城武 vs. 自稱「彰化金城武」的林滄敏。（圖／YouTube合成照）

旅行遇到的日本人，你想跟對方說的四個字可能是「阿哩嘎多（ありがとう）」或「斯咪媽線（すみません）」，而工作上遇到的日本人，你高機率只想送對方四個字的台語髒話，比如說操你＋各種長輩的排列組合。

因為日本社會已經發展多年，所以好的東西能經過時間，慢慢進步到很極致，我想這也是大家都很喜歡日本的原因之一，然而相對的，如果是陋習，也經過非常多年的培養。

比如說大家最常聽到的「上下關係」，官大一級壓死人，如果真的比你大很多就算了，日本是只比你微微大一級，也會嘗試各種姿勢來壓你，讓你滿頭問號，這麽愛壓人為什麼不去死？變成鬼之後每天鬼壓床壓不完，不要在人間公司鬧了好嗎？

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

除了上下關係讓人很累之外，日本人心裡總是有很多想法，會用一些很瑣碎的事情來評價人，你一些很細微的言行舉止，都可能被人套上奇怪的標籤，甚至會不小心得罪人。如果在旅行，你會因為日本人細微的觀察和服務而感到開心，然而在職場，你會很想跟日本同事說：「活著已經很累了，答應我，我們不要再讓這件事變得更複雜了好嗎？」

記得之前有位日本主管就跟我抱怨，部門裡有幾位下屬最近對他的笑容變少了，應該是對他或是工作不滿。

聽完我也是嚇到，平常管東管西就算了，現在竟然還管到下屬的臉部肌肉。誠心建議，如果這麼在意笑容，要不要下次招募幾隻拉布拉多啊？每天看不完的笑容。

▲ 日本職場跟日本旅遊完全是兩回事。（圖／達志影像／美聯社）

日本職場跟日本旅遊完全是兩回事，所以每次只要有親朋好友對我發表：「在日本工作一定很爽」的言論，我就很想知道對方對日本工作的想像是什麼？不會以為是一場365天的日式旅館之旅吧？進辦公室還有人跪在門邊幫忙開門那樣。

當然日本有她很獨特的優點，比如說日本生活環境很好，應該是我待過的地方中最方便舒適的，然而就像在任何地方工作一樣，都是有好有壞，純看個人能夠為了那些優點，忍受多少缺點。

總之千萬不要把在旅遊看到的，認為是真實的生活，差的常常不只十萬八千里，而是普通生活，或是乾脆往生之間的距離。

▲ Jeff C.著，《離開舒適圈之後，抵達成熟之前》，時報出版。（圖／作者提供）

● 本文獲授權，轉載自《離開舒適圈之後，抵達成熟之前。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►台灣半導體靠賣肝？　別用「賣肝」貶低工程師的專業！

►三大租賃公司規避三大法規　相關單位互踢皮球

►被染黃的榮譽　主動收回吧！

►強生態度轉變　拜登積極參與　援助法案體現政治藝術

投稿
申訴
關鍵字: 日本 日本生活 日本職場 酒局 飲み会 Z世代 職場 Bonjour 我的巴黎情人Jeff C離開舒適圈之後，抵達成熟之前

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
日本工作好嗎？　別以為是一場長期日式旅館之旅！
台灣半導體靠賣肝？　別用「賣肝」貶低工程師的專業！
三大租賃公司規避三大法規　相關單位互踢皮球
被染黃的榮譽　主動收回吧！
強生態度轉變　拜登積極參與　援助法案體現政治藝術

推薦閱讀

台灣半導體靠賣肝？　別用「賣肝」貶低工程師的專業！

日本工作好嗎？　別以為是一場長期日式旅館之旅！

被染黃的榮譽　主動收回吧！

三大租賃公司規避三大法規　相關單位互踢皮球

吳鳳果汁是沒防火牆的商業模式　告姓名權作用也不大

康信鴻／美通膨不是暫時性　全球經濟衰退伴隨物價上漲

藍黑？白金？洋裝事件始末與解析！

強生態度轉變　拜登積極參與　援助法案體現政治藝術

川普發弦外之音　兩岸問題由兩岸的中國人自己解決

習近平出高招　一切盤算旨在讓美軍疲於奔命

相關文章

噁爆！大叔全裸逛公園「肛門對準飲水台」磨擦　警釣出男同野砲場

噁爆！大叔全裸逛公園「肛門對準飲水台」磨擦　警釣出男同野砲場

包括二二八公園在內，台灣許多公園皆設置「自來水生飲台」，提供遊客們有乾淨的水飲用，不過你敢喝嗎？最近在日本東京，就有警方發現當地具有男同性戀..

11小時前

美軍「人魚海神」無人偵察機部署沖繩　預計10月底調走

美軍「人魚海神」無人偵察機部署沖繩　預計10月底調走

海上自衛隊「出雲號」護衛艦被無人機拍攝！　日本將予反制

海上自衛隊「出雲號」護衛艦被無人機拍攝！　日本將予反制

美參議員拿「投原子彈」批評拜登政策　日外相：無法接受

美參議員拿「投原子彈」批評拜登政策　日外相：無法接受

同事飛日本「主動幫代購」補貼旅費　他傻眼：比網購還貴！網吵翻

同事飛日本「主動幫代購」補貼旅費　他傻眼：比網購還貴！網吵翻

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

台灣半導體的成功靠賣肝？

台灣半導體的成功靠賣肝？

日本工作，好嗎？

被染黃的榮譽　主動收回吧！

租賃公司規避法規　相關單位互踢..

吳鳳稱獨家代理果汁　沒防火牆的..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面