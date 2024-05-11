日本工作好嗎？　別以為是一場長期日式旅館之旅！

▲ 對日本Z世代而言，下班後未必要去參加職場上的酒局（飲み会）。（圖／記者洪巧藍攝）

● 文／Bonjour 我的巴黎情人

大家知道現在日本下班後，已經不用去酒局（飲み会）了嗎？

上周跟日本朋友聊天，他跟我說下班想找同事一起吃飯喝酒，增進部門感情，沒想到他一說完，剛進公司的小女生立刻問他：「可以報加班費嗎？」

哇靠，Gen Z新人到底是把我們當成職場前輩，還是當作親爸親媽啊？這種理直氣壯的質問，讓我想起我爸問我假期要不要回台灣，我立刻問：「機票錢你出嗎？」

先不管Z世代相關故事，為什麼總是以事故結尾，真正讓我震驚的，其實是現在日本下班竟然可以不用去飲み会！

以前在日本只要飲み会結束，上司都會變成酒醉喪屍，上身無力、在路上斜著走亂撞，如果現在年輕人都不去飲み会，誰來負責在路上趕屍？可以不用負責把臭氣熏天的上司送回家，平成老人表示羨慕。

很多人都會非常羨慕能在日本工作的人，但我以自己的經驗來說，真的建議去日本工作要想清楚，因為在旅行遇到的日本人，跟職場遇到的的日本人是兩種生物，一個是明星金城武，一個是彰化金城武這樣。（我還真的Google到彰化金城武，長得也有點像我的日本同事）

▲ 金城武 vs. 自稱「彰化金城武」的林滄敏。（圖／YouTube合成照）

旅行遇到的日本人，你想跟對方說的四個字可能是「阿哩嘎多（ありがとう）」或「斯咪媽線（すみません）」，而工作上遇到的日本人，你高機率只想送對方四個字的台語髒話，比如說操你＋各種長輩的排列組合。

因為日本社會已經發展多年，所以好的東西能經過時間，慢慢進步到很極致，我想這也是大家都很喜歡日本的原因之一，然而相對的，如果是陋習，也經過非常多年的培養。

比如說大家最常聽到的「上下關係」，官大一級壓死人，如果真的比你大很多就算了，日本是只比你微微大一級，也會嘗試各種姿勢來壓你，讓你滿頭問號，這麽愛壓人為什麼不去死？變成鬼之後每天鬼壓床壓不完，不要在人間公司鬧了好嗎？

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除了上下關係讓人很累之外，日本人心裡總是有很多想法，會用一些很瑣碎的事情來評價人，你一些很細微的言行舉止，都可能被人套上奇怪的標籤，甚至會不小心得罪人。如果在旅行，你會因為日本人細微的觀察和服務而感到開心，然而在職場，你會很想跟日本同事說：「活著已經很累了，答應我，我們不要再讓這件事變得更複雜了好嗎？」

記得之前有位日本主管就跟我抱怨，部門裡有幾位下屬最近對他的笑容變少了，應該是對他或是工作不滿。

聽完我也是嚇到，平常管東管西就算了，現在竟然還管到下屬的臉部肌肉。誠心建議，如果這麼在意笑容，要不要下次招募幾隻拉布拉多啊？每天看不完的笑容。

▲ 日本職場跟日本旅遊完全是兩回事。（圖／達志影像／美聯社）

日本職場跟日本旅遊完全是兩回事，所以每次只要有親朋好友對我發表：「在日本工作一定很爽」的言論，我就很想知道對方對日本工作的想像是什麼？不會以為是一場365天的日式旅館之旅吧？進辦公室還有人跪在門邊幫忙開門那樣。

當然日本有她很獨特的優點，比如說日本生活環境很好，應該是我待過的地方中最方便舒適的，然而就像在任何地方工作一樣，都是有好有壞，純看個人能夠為了那些優點，忍受多少缺點。

總之千萬不要把在旅遊看到的，認為是真實的生活，差的常常不只十萬八千里，而是普通生活，或是乾脆往生之間的距離。

▲ Jeff C.著，《離開舒適圈之後，抵達成熟之前》，時報出版。（圖／作者提供）

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