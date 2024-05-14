蘇育平／福建艦航母沒你想像中厲害　十年後評價也不遲

▲ 福建號舷號18，是中國的003型航空母艦首艦。（圖／作者提供）



● 蘇育平／國際政治觀察者

最近福建艦出海測試的消息充滿了新聞媒體，中國媒體把這艘船吹得似乎如倚天劍一出，誰與爭鋒一般好生厲害。但是是否真的這麼強？還是只是吹牛逼的牛蛙，就讓我們來分析一下。

福建號舷號18，是中國的003型航空母艦首艦。它與遼寧艦及山東艦不同之處，是福建號於上海江南造船廠興建過程中，中國在電磁彈射裝置技術上取得突破，因此修改設計直接加裝3台「電磁彈射起飛及阻攔回收系統」，遼寧號與山東號則只有滑躍甲板而已，在艦載機起飛速度上有大大的差別。遼寧號與山東號只能彈射攜帶輕武裝的戰機，有電磁彈射裝置的福建艦就可以上重型戰鬥機與大型預警機。

2022年時福建艦已經下水命名，2023年繫泊測試，2004年5月起開始海試並入列服役。由於有電磁彈射裝置，所以福建艦將配備殲-15彈射型之殲-15T，殲-35，以及空警600預警機，海直-20通用直升機等。

▲ 遼寧號與山東號只能彈射攜帶輕武裝的戰機。（圖／路透）

福建艦滿載排水量達8萬噸，較遼寧艦與山東艦更大，全長也是300公尺，目前資料顯示福建艦使用4組常規動力蒸汽輪機推進，因此預熱時間較久，但一旦蒸氣機燒熱後，速度可達30節。其實有了蒸汽鍋爐，可以方便使用蒸氣彈射這種古老但安全性更高的彈射方法，但是中國海軍直接選新潮的電磁彈射，不但耗電巨大且穩定性不佳。

福建艦是比遼寧艦、山東艦更大型的八萬噸大型航母，不可能只用蒸氣鍋爐推進，除啟動速度緩慢之外，也難以滿足艦上電力供應要求。以一般常識估計，應該要至少裝有中國國產QC280燃氣渦輪輪機4-6座，或相應的大型柴油機才行。2024年後已有消息指出，福建艦加裝8台四軸增壓鍋爐，顯然是用來發電用，因為艦上武器系統、雷達系統加上生活用電就已經很吃力了，再加上電磁彈射器一起操作時，跳電是很可能發生的。

不知道為何中國都有核子動力潛艇了，但迄今不願將核動力堆放上航母，這樣不但解決中國全電綜合推進動力，也可用於電磁彈射，也可用於全艦大量電力消耗之用，可大大推升航母自持力，連環球航行也都不是夢。因此中國艦艇用核反應堆之技術發展程度，恐招人懷疑還不到位。否則重達8萬噸排水量的航母，沒有任何合理的理由，為何還在用傳統蒸氣輪機動力。當福建艦駛出全力時，艦島旁邊煙囪冒出來的濃濃黑煙，簡直是敵艦最好的標的物。

▲ 中國第一艘航母「遼寧艦」。(圖／取自新華網／資料照）

除了福建艦以外，據稱解放軍已經動工建造004、005兩艘新的航母，一面建設，一面發展科技。但是要趕上一百年前就發展出航母的美國，而且在二戰時大量下餃子生產重型航母及上百艘護航航母之美國海軍，就知道中國海軍還有漫長的路要走。

先不論福建艦的自衛武裝，值得讚揚的是中國的航母並沒有設計成蘇聯「重型航空巡洋艦」那樣像科學怪人似的四不像，而是專注在發揮航母機動海上機場角色，因此本身也只有配備4套抄襲美國海公羊系統的紅旗-10短程艦對空飛彈，以及4座抄襲蘇聯的1130近防砲。自衛武力還是靠飛機與護衛艦隻。因此在許多影像資料中，把福建艦拍得挺美的，前後左右上下用無人機拍得鉅細靡遺，可是這些不應該都是軍事機密嗎？像前蘇聯，所有威力巨大的秘密武器都是保密到家，直到對敵時才拉出來亮相。

中國解放軍則像毫無保密意識般，從建造期間就巴不得趕緊亮相給你看，漂亮不漂亮、威武不威武？通常金玉其外的東西，其中都不怎樣。

▲ 中國的航母專注在發揮航母機動海上機場角色。（圖／翻攝 中國海軍）

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現在就來分析福建艦的弱點：

第一，動力不足

以排水量8萬噸的巨型軍用船艦來說，沒有上核能推進，甚至連燃氣輪機都沒有，這絕對動力是不足的。也許平時逍遙地開船還勉強夠，但進入戰鬥時期就會不足，加上用電大老虎「電磁彈射系統」，屆時全艦戰鬥系統、指揮系統、通訊系統、雷達系統，你希望哪個先跳電？又如果一旦不幸地跳電，福建艦上的戰機可不像遼寧艦與山東艦一樣，至少有滑躍甲板可以勉強掛彈起飛，福建艦的平直甲板會讓所有戰機全部飛不上去，硬來只能蹈海而已。

第二，補給困難

中國海軍給每艘航母配備一條專屬客製的補給艦，稱為「901型超大型遠洋綜合補給艦」，又稱為快速戰鬥支援艦。 901型噸位有4萬6千噸到4萬8千噸，已經與一艘航母的噸位相當。但它不只大，還跑得挺快的，裝有4台QC280型燃氣輪機（燒柴油），最高速度25節，續航距離1萬海浬以上，艦員有300～500人。艦長241公尺、寬32公尺，吃水10.8公尺，武器配備有H/PJ-13型6管30釐米艦砲（近迫防禦系統）4門。在補給方面，有四具大型門架補給裝置。

▲ 901首艦呼倫湖號。（圖／日本防衛省・統合幕僚監部，公有領域）

901型由於船體巨大，可攜帶給航母補給用的船用燃油1萬到1萬五千噸、艦載機航空燃油5千噸、淡水1千到1千五百噸（有海水淡化裝置持續淡化處理）、彈藥乾貨等3千噸。由於此艦是唯一可裝載艦載機燃油的補給艦，因此可以視為是航母專用綜合補給艦。

此型號之首艦舷號901（曾為965）呼倫湖號，2017年9月入列服役於北海艦隊，是遼寧艦航母之專用補給艦。第二艦905查干湖號則是山東艦的專用補給艦。第三艦已經低調下水，還沒取名入列，是福建艦的專用補給艦。

說了這麼多聽懂了嗎？這三艘航母能夠走出第一島鍊，走向深海，是得要有一艘專屬保母船在旁亦步亦趨跟著的，隨時補充燃油與食物等乾貨濕貨，如果一旦保母船戰沉，航母會不會癱瘓在太平洋？

第三、中國軍備未經過戰場考驗

中國的武器幾乎都是仿製各國來的，這個並不是空口白話， 幾乎今天中國所有武器都找得到仿製的來源原型，不是歐美的武器，就是俄羅斯蘇聯的武器，外型相似度百分之九十五都不稀奇。外型可以照抄，但裡面的道理是否真的搞懂了？

▲ 抄襲蘇愷-27的航母版殲15戰機。（圖／作者提供）

你永遠不知道有一天在戰場上仿冒品遇到真品原形機時，能否真的打上一場？中國平時吹噓各種國產飛彈威力多強、射程多遠、 打得多准，美國海軍在他們面前只能挨打一樣。其實中國的新銳海軍武器有個致命弱點——就是從未經過實戰。明明彈道飛彈通過大氣層外重返的精確度都是以幾百幾千公尺計算的，是面殺傷武器，要打到航母甲板上的可能性幾乎沒有，但也是盡可能地使勁吹噓，這樣輕視敵人、吹噓自己的海軍，是對自己軍人很大的不負責。

第四、中國海軍戰場經驗薄弱

人類海戰歷史悠久，近代海戰經驗最豐富的第一梯隊，就是二戰死磕的美國與日本，加上英國、法國、德國勉強算是第二梯隊。他們在太平洋戰場與大西洋戰場的海空大戰經歷，中國海軍是否有好好學習？遭遇戰、運輸戰、消耗戰、登陸戰、封鎖戰，各種海軍戰鬥需要的專門知識，是需要百年累積的，所以有五年陸軍、十年空軍、百年海軍的說法。一艘艦艇從下水、配備人員、到人員熟悉各種裝備操作，各種機械與操作人員的磨合最少也需要十年時間，才能如臂使指的 控制自如。所以海軍的強大並不是幾十條船艦下水了，一夕之間海軍實力就暴增，那是外行人的看法；沒有十年時間不斷操練每一艘戰艦，以及戰艦與戰艦間不中斷的配合演練協調，還有派遣艦隻真實投入戰鬥，如去紅海索馬利亞護航打海盜，或者去釣魚台海域與日本海上保安廳的巡視船對峙，或者到南海去逐個單挑菲律賓、越南、馬來西亞、印尼、美國、加拿大、法國、英國等外籍船艦，才會有真實的海軍戰力累積。

▲ 海軍的強大並不是幾十條船艦下水了，一夕之間海軍實力就暴增。（圖／軍報記者）

第五、中國艦艇品質不優

現代的中國海軍戰艦都是沒有裝甲的，頂多就是厚一點的鋼板，為什麼？因為薄鋼板才能減輕重量，降低對主機的負擔，也才能輕易把船隻建成長達200公尺長的巨艦，像福建艦一樣排水量超過 80,000噸，還能夠跑到30節以上。現代的中國艦隊鋼板比甲午戰爭時的北洋艦隊鐵甲艦或一般巡洋艦都薄殼的多，代表一顆水雷、一枚魚雷、一顆炸彈、一枚100 釐毫米艦砲的砲彈，都可能會對船身造成嚴重的傷害，甚至因此戰沉，更別提威力巨大的反艦飛彈，一打一個死。

第六、中國國力進入衰退，養不起大海軍

2024年的現在，我們看到中國經濟實力不斷下滑，過去經濟成長動力如加工出口製造業、外資直接投資、旅遊業、房地產產業等全部熄火，中國陷入與西方世界全面對抗的態勢，中國的中產階級在大量消失，貧窮化、失業、高齡化等壞消息一直出現，中國公務員與軍警薪資也開始拖欠都證明了中國國力已經大幅下跌，但此時中國海軍造艦腳步卻似乎一點都不受影響。當然這情況不會一直持續下去，等到軍費山窮水盡時，這些大船艦唯一出路就是外銷。也唯有等到這些巨量船艦賣掉之後，中國才可以讓西方相信他沒有稱霸世界的想法。

▲ 中國的中產階級在大量消失，貧窮化、失業、高齡化等壞消息一直出現。（圖／路透）

第七、中國損失不起

一旦進入戰爭，遼寧艦、山東艦、福建艦都是極容易被敵方攻擊的大型目標，加上每艘艦上官兵數千人都有操作航母的專業知識， 具有無可比擬的價值。因此根據筆者研判，若是中美戰爭真的爆發，三艘航母必定是躲藏在軍港要塞中接受陸基戰機與防空部隊之嚴密保護，絕不可能出港參與戰鬥。第一個原因是航母迄今攻擊能力低落，第二則是很容易遭到擊沉，屆時會損失大量寶貴操作航母技術人員與艦載機飛行員，付出代價太大。所以我們只要看到中國的航母在外海晃悠，基本上就不構成威脅、也不可能爆發戰爭，因為中國經不起損失任何一艘航母的代價。甚至敵方空軍戰機與海軍艦隻還可以特意靠近這三艘航母，擺出威脅的姿態，相信這三艘大艦都會不戰而逃，以保全自身為優先。

總之，福建艦造得的確很漂亮，外觀美輪美奐，看得出是精裝修過的船艦，完全可當選本年世界最美戰艦，也可以吹吹他的戰略意涵，但是別提它的戰力，十年內都不要提，如果它可以撐過10年風吹雨打、日曬雨淋，那麼十年後我們再給他更高的評價也不遲。

▲ 福建艦造得的確很漂亮，外觀美輪美奐，但是它的戰力如果可以撐過10年風吹雨打，那麼屆時再評價也不遲。（圖／翻攝 中國海軍）

● 本文若干內容節錄自作者即將在近期出版之《中國海上力量全覽-海軍、海警與海上民兵》。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。