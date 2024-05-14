《老公怎麼還不去死》不是女權自助餐　社會一直都不平等

▲《老公怎麼還不去死》一書近來在圖書館被瘋狂借閱而爆紅。（圖／台灣東販）

● 呂秋遠／律師

關於《老公怎麼還不去死》這本書，我覺得書名雖然很聳動，但對於某些人來說卻很真實。作者小林美希原本是記者，所以她擅長以採訪報導的方式來論述議題，整本書的開頭，就是引用2014年東京地方法院的判決，有個70歲的阿嬤，毆打79歲的阿公，結果對方不幸過世。故事是這樣的：

「她在20歲的時候，跟先生結婚。34歲的時候，知道先生外遇，但是沒有把話說開，就這樣年過一年。最近，兩個人聊起了往事，先生以為事過境遷，就跟太太鉅細靡遺的承認自己對外遇對象的感情，兩個人去過哪裡、曾經送過對方什麼禮物等等，後來阿公胃癌，需要阿嬤全天候照顧，阿嬤突然失去理智，悲劇就這麼發生了。」

這本書，訪問了不同的日本妻子，瞭解他們為什麼希望先生去死，整理出了一些原因，希望安養晚年的男性同胞們，不妨可以看看這些問題，是不是存在你們的婚姻關係裡。

1.懷孕的時候，老公袖手旁觀，毫無忌憚的繼續喝酒玩樂。

照顧小孩時雙手一攤，全部交給老婆，還會嘲笑老婆沒能力管教小孩。拒絕娘家幫忙照顧老婆，甚至讓老婆跟暴走的小孩整天綁在一起。可是，小孩雖然有時候是天使，多數時候還是半獸人好嗎？

▲ 有些老公在老婆懷孕期間袖手旁觀，獨自將生兒育女的責任丟給女人。（圖／CFP）

2.老婆應該辭去工作照顧這個家，但是認為一個月五千元可以養活全家人。

跟老公的工作相比，家務管理者是全世界金錢報酬最低（沒薪水可領，只領到自我感覺良好的愛）、最沒升遷管道（頂多就是升為母親或婆婆）、最單調瑣碎（每天重複類似的事務）的一份工作。但是，卻也是被許多男性認為，這叫做無業。

或者是，明明薪水多老婆一倍，家庭開銷只願意平均分攤。去酒店去小賭，揮金如土，負擔家裡開銷，小氣如鬼。有付錢就說老婆計較，沒付錢就說夫妻一體。很多人給五千元，就覺得功勞大上天，卻不知道台北市每人平均月開銷要三萬四千元。

3.一年之內，做家事的次數少於一半，而且還會說是我有「幫」你做。

這代表，一年三百六十五次的這些家務事，許多人根本連一半都沒做到。老婆工作，先生也工作，憑什麼家務是老婆的責任，而且先生偶爾做家事，就叫做我有「幫忙」做？事實上，先生可能根本不知道洗衣機怎麼用，對不起，說不定根本不知道洗衣機擺在哪裡。

▲ 有些老公以為偶爾做家事，就叫做「我有幫忙」。（圖／常春月刊）

4.偶爾管教小孩，通常就是用吼的，因為根本不理解小孩的點在哪。

平常小孩念幾年級可能知道，但是小孩的導師是誰、現在興趣是什麼、喜歡的同學有哪些，通通不清楚。不耐煩就用吼的，也不想跟孩子溝通。

5.跟公婆住，要學會他媽的味道。

老公工作長時間不在家，由太太來面對公婆，偏偏公婆又喜歡說「做人的媳婦就要知道理」，還要她體諒先生在外面工作很辛苦，應酬外遇都要忍耐，畢竟有拿錢回家云云。

6.回家最常做的事情就是滑手機與玩線上遊戲。

是的，可惡的是，還會一邊滑一邊笑，打字還超級快，比跟老婆初戀時還快。對，鎖密碼也快，刪訊息更快。而這麼璀璨的笑容，看到老婆立刻變成鰥夫臉。

▲ 有些老公回家最常做的事情就是滑手機與玩線上遊戲。（圖／取自pakutaso）

7.假日就是睡覺、不管是自己睡，或是跟別人睡，總之除了睡覺，還是睡覺。

因為上班實在累，所以在家自己睡，而且因為太累，不喜歡跟老婆睡。至於外面跟誰睡，反正他一定也是說一個人睡。

8.貶低老婆的娘家，小孩教不好都是老婆基因不好。

「小孩考不好，就是你智商低，你父母到底怎麼教你的，你說說看啊！」

人家小孩都很乖巧，平常你到底有沒有在教啊！

9.顧小孩是女人的事情，男人不用管。

「自從生了孩子後，我總是要對周遭的人道歉，一邊工作一邊養育孩子，是這麼對不起大家的一件事嗎？」

小孩感冒、成績不好、哭鬧，第一時間就是叫老婆處理。而且還會說，別人家的小孩都不會感冒，就是老婆沒能力、顧不好。

▲ 有些老公認為小孩感冒、成績不好、哭鬧，責任全在老婆。（圖／大愛提供）

10.等到你錢賺得跟我一樣多，再來談男女平等。

「家裡的開銷，都是我付的，你賺的是什麼蠅頭小利。要跟我談平等，等你真正有賺錢再說。」

不要講什麼這本書是女性自助餐，甚至說，如果有本書叫做「老婆怎麼不去死」，不知道會引發什麼之類的話。事實上，這個社會結構，一直都不平等，日本跟台灣都是。不相信的話，到各地的家事法院參觀，就算不能進去旁聽，也可以在外面問問那些無助的妻子，就可以知道，這個議題在亞洲社會裡，為什麼非得要用這麼聳動的議題，才能吸引大家注意。

積怨是會爆發的，請記得書中的一句話：

「喪夫的女性，暫時會顯得無精打采。但是不用經過多久，穿著打扮就會變得光鮮亮麗，整個人都充滿活力，神采奕奕。」

或許這是很聳動的書名，但是她採訪了這麼多女性，能不能也聽聽他們的心聲呢？而且，這年頭，女生都只是想想而已，很少真的去做，男生就不一定了。不然的話，看看最近的三重滅門血案，不就是這樣嗎？

▲ 新北市三重區日前發生一起祖孫三代滅門血案，69歲劉姓老婦、30歲二女兒及3歲孫子陳屍家中，經查，涉案的二女婿張嫌為詐欺通緝犯。（圖／記者陳以昇攝）

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