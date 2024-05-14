ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

《老公怎麼還不去死》不是女權自助餐　社會一直都不平等

我們想讓你知道…不要講什麼這本書是女性自助餐，甚至說，如果有本書叫「老婆怎麼不去死」，不知會引發什麼之類的話。事實上，這個社會結構，一直都不平等，日本跟台灣都是。

▲▼近來《老公怎麼還不去死》一書在圖書館被瘋狂借閱而爆紅。（圖／台灣東販）

▲《老公怎麼還不去死》一書近來在圖書館被瘋狂借閱而爆紅。（圖／台灣東販）

● 呂秋遠／律師

關於《老公怎麼還不去死》這本書，我覺得書名雖然很聳動，但對於某些人來說卻很真實。作者小林美希原本是記者，所以她擅長以採訪報導的方式來論述議題，整本書的開頭，就是引用2014年東京地方法院的判決，有個70歲的阿嬤，毆打79歲的阿公，結果對方不幸過世。故事是這樣的：

「她在20歲的時候，跟先生結婚。34歲的時候，知道先生外遇，但是沒有把話說開，就這樣年過一年。最近，兩個人聊起了往事，先生以為事過境遷，就跟太太鉅細靡遺的承認自己對外遇對象的感情，兩個人去過哪裡、曾經送過對方什麼禮物等等，後來阿公胃癌，需要阿嬤全天候照顧，阿嬤突然失去理智，悲劇就這麼發生了。」

這本書，訪問了不同的日本妻子，瞭解他們為什麼希望先生去死，整理出了一些原因，希望安養晚年的男性同胞們，不妨可以看看這些問題，是不是存在你們的婚姻關係裡。

1.懷孕的時候，老公袖手旁觀，毫無忌憚的繼續喝酒玩樂。

照顧小孩時雙手一攤，全部交給老婆，還會嘲笑老婆沒能力管教小孩。拒絕娘家幫忙照顧老婆，甚至讓老婆跟暴走的小孩整天綁在一起。可是，小孩雖然有時候是天使，多數時候還是半獸人好嗎？

▲ 有些老公在老婆懷孕期間袖手旁觀，獨自將生兒育女的責任丟給女人。（圖／CFP）

2.老婆應該辭去工作照顧這個家，但是認為一個月五千元可以養活全家人。

跟老公的工作相比，家務管理者是全世界金錢報酬最低（沒薪水可領，只領到自我感覺良好的愛）、最沒升遷管道（頂多就是升為母親或婆婆）、最單調瑣碎（每天重複類似的事務）的一份工作。但是，卻也是被許多男性認為，這叫做無業。

或者是，明明薪水多老婆一倍，家庭開銷只願意平均分攤。去酒店去小賭，揮金如土，負擔家裡開銷，小氣如鬼。有付錢就說老婆計較，沒付錢就說夫妻一體。很多人給五千元，就覺得功勞大上天，卻不知道台北市每人平均月開銷要三萬四千元。

3.一年之內，做家事的次數少於一半，而且還會說是我有「幫」你做。

這代表，一年三百六十五次的這些家務事，許多人根本連一半都沒做到。老婆工作，先生也工作，憑什麼家務是老婆的責任，而且先生偶爾做家事，就叫做我有「幫忙」做？事實上，先生可能根本不知道洗衣機怎麼用，對不起，說不定根本不知道洗衣機擺在哪裡。

▲ 有些老公以為偶爾做家事，就叫做「我有幫忙」。（圖／常春月刊）

4.偶爾管教小孩，通常就是用吼的，因為根本不理解小孩的點在哪。

平常小孩念幾年級可能知道，但是小孩的導師是誰、現在興趣是什麼、喜歡的同學有哪些，通通不清楚。不耐煩就用吼的，也不想跟孩子溝通。

5.跟公婆住，要學會他媽的味道。

老公工作長時間不在家，由太太來面對公婆，偏偏公婆又喜歡說「做人的媳婦就要知道理」，還要她體諒先生在外面工作很辛苦，應酬外遇都要忍耐，畢竟有拿錢回家云云。

6.回家最常做的事情就是滑手機與玩線上遊戲。

是的，可惡的是，還會一邊滑一邊笑，打字還超級快，比跟老婆初戀時還快。對，鎖密碼也快，刪訊息更快。而這麼璀璨的笑容，看到老婆立刻變成鰥夫臉。

▲ 有些老公回家最常做的事情就是滑手機與玩線上遊戲。（圖／取自pakutaso）

7.假日就是睡覺、不管是自己睡，或是跟別人睡，總之除了睡覺，還是睡覺。

因為上班實在累，所以在家自己睡，而且因為太累，不喜歡跟老婆睡。至於外面跟誰睡，反正他一定也是說一個人睡。

8.貶低老婆的娘家，小孩教不好都是老婆基因不好。

「小孩考不好，就是你智商低，你父母到底怎麼教你的，你說說看啊！」

人家小孩都很乖巧，平常你到底有沒有在教啊！

9.顧小孩是女人的事情，男人不用管。

「自從生了孩子後，我總是要對周遭的人道歉，一邊工作一邊養育孩子，是這麼對不起大家的一件事嗎？」

小孩感冒、成績不好、哭鬧，第一時間就是叫老婆處理。而且還會說，別人家的小孩都不會感冒，就是老婆沒能力、顧不好。

▲ 有些老公認為小孩感冒、成績不好、哭鬧，責任全在老婆。（圖／大愛提供）

10.等到你錢賺得跟我一樣多，再來談男女平等。

「家裡的開銷，都是我付的，你賺的是什麼蠅頭小利。要跟我談平等，等你真正有賺錢再說。」

不要講什麼這本書是女性自助餐，甚至說，如果有本書叫做「老婆怎麼不去死」，不知道會引發什麼之類的話。事實上，這個社會結構，一直都不平等，日本跟台灣都是。不相信的話，到各地的家事法院參觀，就算不能進去旁聽，也可以在外面問問那些無助的妻子，就可以知道，這個議題在亞洲社會裡，為什麼非得要用這麼聳動的議題，才能吸引大家注意。

積怨是會爆發的，請記得書中的一句話：

「喪夫的女性，暫時會顯得無精打采。但是不用經過多久，穿著打扮就會變得光鮮亮麗，整個人都充滿活力，神采奕奕。」

或許這是很聳動的書名，但是她採訪了這麼多女性，能不能也聽聽他們的心聲呢？而且，這年頭，女生都只是想想而已，很少真的去做，男生就不一定了。不然的話，看看最近的三重滅門血案，不就是這樣嗎？

▲ 新北市三重區日前發生一起祖孫三代滅門血案，69歲劉姓老婦、30歲二女兒及3歲孫子陳屍家中，經查，涉案的二女婿張嫌為詐欺通緝犯。（圖／記者陳以昇攝）

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

● 本文獲授權，轉載自「呂秋遠」。以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►男人更該看《老公怎麼還不去死》　婚前的溝通很重要

►三重滅門血案房東成苦主　不要租給這九種房客！

►張競／陸歐關係更進一步　官方釋出訊息不全是大外宣

►台積電台日美廠三樣情　「螺絲釘文化」不再適用新世代

投稿
申訴
呂秋遠

呂秋遠 呂秋遠

以職業來看，我是律師、助理教授、廣播節目主持人、作家。不過我的目標是當一個善良的人。

呂秋遠最新文章

more

《老公怎麼還不去死》不是女權自助餐　社會一直都不平..

訕笑資源班很好玩嗎？　禹英禑活出獨特又美好的人生

呂秋遠／「付錢上車」就是性剝削共犯！試想妻女姊妹被..

呂秋遠／貴婦奈奈哪裡委屈！　有想過受騙苦主更慘？

呂秋遠／張蘭請當個正常的婆婆　媳婦沒必要孝敬公婆

關鍵字: 老公怎麼還不去死 小林美希 婚姻 夫妻 呂秋遠 雲論

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
蘇育平／福建艦航母沒你想像中厲害　十年後評價也不遲
《老公怎麼還不去死》不是女權自助餐　社會一直都不平..
男人更該看《老公怎麼還不去死》　婚前的溝通很重要
三重滅門血案房東成苦主　不要租給這九種房客！
張競／陸歐關係更進一步　官方釋出訊息不全是大外宣

推薦閱讀

三重滅門血案房東成苦主　不要租給這九種房客！

男人更該看《老公怎麼還不去死》　婚前的溝通很重要

《老公怎麼還不去死》不是女權自助餐　社會一直都不平..

蘇育平／福建艦航母沒你想像中厲害　十年後評價也不遲

日本工作好嗎？　別以為是一場長期日式旅館之旅！

台積電台日美廠三樣情　「螺絲釘文化」不再適用新世代

張競／陸歐關係更進一步　官方釋出訊息不全是大外宣

早該特赦陳水扁　結束保外就醫鬧劇

以個資外洩為由禁抖音　政府的失能不該讓全民買單

廖元豪／又要法律職業教育，又要降低律師考錄取率？

相關文章

《老公怎麼還不去死》男人都該看！律師點婚姻10問題：積怨會爆發

《老公怎麼還不去死》男人都該看！律師點婚姻10問題：積怨會爆發

日本作家小林美西出版的《老公怎麼還不去死》近期突然爆紅，成為各圖書館預約等待的暢銷書，全台超過千人等待借閱，律師呂秋遠透露，這本書訪問不同的..

3小時前

男人更該看《老公怎麼還不去死》　婚前的溝通很重要

男人更該看《老公怎麼還不去死》　婚前的溝通很重要

三重滅門血案房東成苦主　不要租給這九種房客！

三重滅門血案房東成苦主　不要租給這九種房客！

看丈夫回家就煩！人妻願「希望老公過勞死」驚：我跟殺人犯沒兩樣

看丈夫回家就煩！人妻願「希望老公過勞死」驚：我跟殺人犯沒兩樣

媽媽嫁「兒子」！養他8年後結婚　僅7個月婚姻破裂原因曝光

媽媽嫁「兒子」！養他8年後結婚　僅7個月婚姻破裂原因曝光

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

三重命案房東成苦主　別租給九種..

三重命案房東成苦主　別租給九種..

男人更該看《老公怎麼還不去死》

《老公怎麼還不去死》不是女權自..

福建艦航母沒你想像中厲害

日本工作，好嗎？

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面