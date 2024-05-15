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Uber吃下熊貓　雙巨頭整併將壟斷外送市場？

我們想讓你知道…併購如果只是為了拼市佔率，而沒有因為量變產生企業經營上的「質變」，那就必須去思考這個市佔率的量，夠不夠養活合併後變得更胖的企業規模。

▲ 外送平台Uber Eats昨日宣布併購foodpanda。（圖／周刊王）

● 文／ 國際之男

昨日傳出外送平台「Uber Eats」宣布以9億5千萬美元現金併購「foodpanda台灣外送事業」！

看到有部分人擔心壟斷議題，但在任何一個併購案中，都必須思考的是：

如果那麼好賺，賣方為什麼要賣？

舉例來說，台灣有很多傳產，其實是隱形冠軍，或規模雖然是中小企業，但扮演科技大廠關鍵零組件的角色，這種企業完稅後，一年可能淨賺2、3千萬台幣，規模說大不大，幾十年累積下來的家底卻很可觀。

如果我是老闆，即便工作內容辛苦，我很可能也不想賣；唯一賣的動機很可能是「老闆年紀大了，二代又不想 / 不能接班，不如賣掉退休」。

話說回foodpanda，如果外送平台這麼好賺，可能要思考一下foodpanda要賣掉的原因是什麼？為什麼不選擇IPO？或是自己繼續做，每年穩穩賺？

外送平台看似收取服務費「穩賺不賠」，但牽涉到的行銷成本、系統維運費用這筆帳，仍然需要認真算一下，才知道到底是「好賺」，還是「慘賺」，何況今天只是前兩大品牌合而為一，不代表江湖上不會再現挑戰者，以滴滴打車為例，當年吃下Uber中國後，仍舊要面臨很多二、三線品牌的挑戰，補貼大戰並沒有因此減少，滴滴打車一直到去年（2023）才終於實現年度獲利的目標。

總結一句：併購如果只是為了拼市佔率，而沒有因為量變產生企業經營上的「質變」，那就必須去思考這個市佔率的量，夠不夠養活合併後變得更胖的企業規模。另外，Uber Eats還有訂閱制，訂下去後外送費就被免除了，這部分在合併之後會不會反而對收入造成天花板效應，也還有待觀察。

▲ Uber Eats有訂閱制，訂下去後外送費就被免除了。（圖／Uber Eats提供）

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