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一起讀判決／我離職了　為什麼不能刪除「公司電腦檔案」？

我們想讓你知道…提醒預計離職或被迫離職的員工，就算你認為公司的資遣、解僱是違法的，內心有諸多不滿與情緒，也請謹慎地處理公司檔案，否則觸犯刑法，不但無法討回公道，還可能背上罪責。

▲桃園市25歲吳姓女子去年3月離職前，將公司電腦設計圖檔全部刪除，還植入惡意病毒讓公司無法再開啟使用，公司怒而提告吳女，桃檢10依妨害電腦電腦使用罪提起公訴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲許多人在離職或被資遣時，可能會碰到如何處理公司電腦檔案的問題。你知道嗎？隨意刪除電腦檔案是可能會觸犯法律。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

● 作者／一起讀判決Stella

新年快樂！隨著年底轉職潮的到來，許多人在離職或被資遣時，可能會碰到如何處理公司電腦檔案的問題。你知道嗎？隨意刪除電腦檔案是可能會觸犯法律。

回顧過去判決　刪除公司檔案可能觸法

2024年12月31日，臺灣高等法院高雄分院對一起離職員工刪除公司電腦檔案的案件，作出了判決。

離職員工A在2020年被公司以浮報加班費，違反工作規則情節重大為由，遭到解僱，A在收拾東西的時候，將公司所提供他使用的電腦格式化，使得公務電腦主機內之D槽檔案，全部被刪除，包含公司設備及備品圖檔、銜接胚、送修單及請購單等業務資料，導致公司產生損害。

A的說法是，他只是刪減個人工作備忘錄裡面的部分文字內容，沒有格式化D槽，而且公司的業務檔案存放在C槽。然而，根據法院的調查，同事B表示，他看到A的電腦跳出「是否確定要格式化D槽」的警示視窗；資訊處同事C，證實A的電腦確實遭到格式化，經過磁碟還原，確認A刪除的檔案有設備及備品圖檔、銜接胚、送修單及請購單等資料。

A最後因為觸犯刑法「無故刪除他人電腦之電磁紀錄罪」，經過一、二審法院，均判決有罪，判刑三個月，可易科罰金。另外，關於A浮報加班費的部分，也被一、二審法院判決觸犯詐欺罪，判拘役30天，可易科罰金。

在此提醒各位即將離職或被資遣的勞工朋友：也許你對公司不滿意，或認為刪除自己在職期間製作的檔案並無不妥，但隨意刪除公司的業務資料，其實風險極高，甚至可能觸犯刑法破壞電磁紀錄罪。

▼2024年12月31日，臺灣高等法院高雄分院對一起離職員工刪除公司電腦檔案的案件，作出了判決。（圖／記者屠惠剛攝）

▲司法院外觀,憲法法庭,大法官小型會議室▼。（圖／記者屠惠剛攝）

檔案刪了又能復原　公司真的會受損嗎？

依照最高法院的見解，只要無故刪除他人電腦或其相關設備之電磁紀錄，就構成犯罪要件了；雖然回復被刪除的檔案不是難事，但是當你按下刪除鍵的那一刻，就已對網路電腦的社會安全秩序造成危險，構成破壞電磁紀錄罪的可能性。（最高法院104年度台上字第3392號刑事判決）

以Ａ的案例而言，他格式化而刪除的檔案，並非沒有留底的資料，有部分是有紙本資料留存的，然而，刪除電子檔之後，會造成公司難以透過電子檔進行勘誤校對，或必須另外再跟往來廠商重新索取檔案資料，這些都被法院認為是「致生損害於公司」。

因此，所謂的「刪除」，不在於檔案是否能復原，而是行為本身就可能讓你陷入法律風險。

提醒預計離職或被迫離職的員工，就算你認為公司的資遣、解僱是違法的，內心有諸多不滿與情緒，也請謹慎地處理公司檔案，更不要任意刪除，否則觸犯刑法，不但無法討回你的公道，還可能多背上一條罪責。

▼請謹慎地處理公司檔案，更不要任意刪除，否則觸犯刑法，不但無法討回你的公道，還可能多背上一條罪責。（圖／記者李佳蓉攝）

▲▼上班,想睡覺,失眠,愛睏。（圖／記者李佳蓉攝）

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關鍵字: 一起讀判決 雲論 法律 離職 刪除電腦檔案 公司 詐欺罪 資遣

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