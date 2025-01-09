集團彩券行分店林立、台彩抓違規打假球　弱勢從事只能苦哈哈

▲公益彩券，不過是一種噱頭，其實並不是看上去的那樣為了照顧弱勢者的一種行業。（圖／記者許力方攝）

●賴玉米／台灣彩券第五屆經銷商、運彩第三屆經銷商代理人

我是台彩電腦經銷商，也是運彩經銷商代理人，投入這行也近二十年了，目前這兩種彩券又正好新發行屆滿一年，有些制度上的毛病跟行業裡的艱辛，真想一吐為快。但是以這種投書方式，想必兩大公司一定感到氣惱，誠摯希望能夠聽取我們這些弱勢營業者的心聲，多多包容，並不要為難我們。

我原本在市場裡，仰賴賣玉米，賺取微薄收入度日，生活那叫一個辛苦啊。後來親戚拉拔我到她的彩券行工作，並且無私分享技巧與銷售話術，我開始摸索台灣彩券、運動彩券，從新手小白，到如今總算能夠一家溫飽。

公益彩卷成了噱頭 為何放任不管？

在這個行業待得越久，才逐漸知道，所謂的公益彩券，不過是一種噱頭，其實並不是看上去的那樣為了照顧弱勢者的一種行業。因為每年營利收入的絕大多數，全都被連鎖集團開設的分店投注站、分店彩券行所囊括。其實台彩、運彩兩大公司都很清楚這些情況，但為何放任不管呢？

這是因為兩大公司都知道，假如將集團開設的分店全部掃除，單純交由個體戶營運，一定造成每年度的營收慘不忍睹。別忘了，台彩及運彩可是承諾政府，未來10年都將挹注高額盈餘作公益，台彩每年要回饋27億，而運彩則承諾10年回饋538億。

問題是，任由持有龐大資金的集團們，將公益彩券原本要扶持、照顧的弱勢族群，逐一剔除公益彩券的就業市場，難道台彩公司不該被冠上虛偽的罵名而被唾棄嗎？我常想，當公益彩券用來照顧、扶持弱勢族群的收入，大多拿來供給這些集團。或許，公益彩券的名稱應該正名為「供益彩券」，不但貼切，更算得上名副其實。

集團不但財力雄厚，資金上看幾個億，人脈也非常廣闊，每當台彩經銷商資格要重新抽籤，早已準備大量人頭去參加抽籤，即使抽籤結果不是自己人頭所抽中，也會祭出高額月租金，設法暫時租用牌照以營業，一旦集團們等到旗下人頭的經銷商資格候補上來，拿到牌照後，便會將這些暫時租用的踢走，可說毫無保障。

而集團們開設的連鎖投注站分店、彩券行分店，一定選在都會型地區，由於分店數多，少則數十間、多則上百間，自然會橫跨數個行政區，這樣規模的營運，才真叫一個財源廣進啊。

我們這些個體戶，每天就算把吃飯睡覺上廁所等瑣事，控制在八小時內，其餘時間都用來顧店銷售，能夠獲得的收益，也只是這些集團的九牛一毛。

集團找牌承租 用各種吞併方法賺取利益

據業界盛傳，也有某些經營者在自己店面業績經營達到極限後，資產也累積了上千萬，為了增加獲利，勢必要拓展規模，但是以上千萬資金開設分店，頂多能開設四、五間店面，而且用來進貨刮刮樂的資金也就不多。於是這類型業者（為與集團區分，以下且稱為獨資大老闆）就以遊說老客戶，或是經常到店裡玩的婆婆媽媽，得知她們存簿裡有些積蓄，就以投資名義借錢，年利率大約抓在12至13%，等到資金二、三百萬到位，再向工會，業界，試圖找牌承租。

沒錯！只要有錢，尋找經銷商證的需求，是可以委託彩券工會或業界代為尋找，只需打點相關費用即可，這早就是公開的秘密。去年比較特別，因為第五屆公益彩券於去年元月1號正式營運，在前年抽籤名單出來後，除了集團，蓄積一定資金的獨資大老闆們，便向新一屆的新手小白伸出看似溫暖友善的雙手，利誘一些資金不充裕，開店沒經驗的新手業者，以合作名義加入陣營體系。重複利用這些手法，久而久之，旗下分店也多達一、二十間。

諸如此類，或許在吞併牌照的方法，開設分店的型態，外觀上有些不同，但整體來說，集團與獨資大老闆將原有資金連翻數倍的套利方法，簡而言之，就是將弱勢不善經營的台彩經銷商的資格奪取過來，再以這些經銷商的名義開設店面，輸入雄厚的資源，包裝成公益形象，讓民眾買單，賺取龐大利潤。

操作手法，說來也簡單粗暴，彩券行投注站最賺錢的品項，其實是刮刮樂，尤其當下快要過年了，集團們批貨囤貨的金額，如上所說，是以億為單位；而獨資大老闆，起碼也有上千萬。

他們手中都握有數百至上千張的刮刮樂經銷商證，雖然每一間彩券行、投注站設置共同銷售的刮刮樂經銷商證上限是六張，而無法放在店內共同銷售的，就是大家常見在路邊擺攤販賣的遊走型刮刮樂。

但不論共同銷售還是遊走型的刮刮樂，由於每張刮刮樂批購的數量都有上限，比如一張刮刮樂經銷商證限制批購2000元面額刮刮樂二本，1000元的刮刮樂限制批購四本等等，依此類推。

所以為了增加各式面額的刮刮樂囤貨量，集團與獨資大老都很聰明，依舊會大量收購、囤積遊走型的刮刮樂經銷商證，就是為了將手上持有的大量現金，透過這些遊走型刮刮樂的牌，買下海量的刮刮樂。

原本遊走型的刮刮樂只能在彩券行、投注站以外的地點販賣，無法在彩券行、投注站裡展示銷售，否則將違反台彩相關規定，若被查到會遭受記點處分。但集團與獨資大老經驗老道，會利用例假日，以及每天晚上六點過後，台彩業務代表或高層主管，不會再來店裡查核的默契，囑咐店員們趕快上架販售，這一類型的刮刮樂業界稱為「潛水」。

▼集團與獨資大老闆將原有資金連翻數倍的套利方法，將弱勢不善經營的台彩經銷商的資格奪取過來，賺取龐大利潤。（圖／記者周宸亘攝）

公益成了供益 弱勢落入集團圈套

台灣號稱詐騙之島，果真名非虛傳。就連公益彩券，都不是真正的為了公益。難道，台彩對此毫不知情嗎？難道，這類問題運彩就置身事外，獨善其身？事實上，兩大公司的業務代表可是跟這些集團、獨資大老闆們熟稔的很。

真正需要公益彩券扶持而就業的弱勢者們，在抽籤到開店的這段過程，台彩的幫助可說是微乎其微，以至於集團或獨資大老闆裝好心，提議幫忙開店，以合作換取雙贏的套路，能讓許許多多新手小白落入圈套，而這件事情，成了孕育台彩經銷商租牌亂象的最主要原因之一。

而台彩長久以來，只針對出租牌照的牌主，祭出取消資格的手段，而對於集團、獨資大老闆們不但沒有任何攔阻、懲戒辦法，甚至可以說是展開雙手地歡迎，難怪租牌亂象如此肆無忌憚。試想，如果只處罰吸毒者，卻對販毒者置之不理，毒品還可能不氾濫嗎？

更荒唐可笑的是，在租牌亂象問題裡，台彩、運彩除了對集團、獨資大老闆採取完全放水態度外，實際上針對經銷商的懲處手段，也只是裝腔作勢。

原因很簡單，從台彩頒布的檢舉公益彩券經銷商違規獎勵方案，可以看出，必須檢附的事證是出租牌照的經銷商，與承租者之間，有租借權利契約或足以證明彩券經銷商違規轉讓權利或具經銷商身分者向其他經銷商承借（租）經銷商權利之相關具體事證。這就使得違規租牌事件被檢舉，幾乎成了不可能。

因為承租牌者與出租牌者之間，根本不可能簽立這類型的權利租借契約，最多只是口頭約定而已，畢竟雙方都怕被對方或是有第三者意外發現，遭受檢舉。因此台彩規定必須檢附這樣的事證才能檢舉成功，根本就是在打假球。運彩對於轉租營業權利的檢舉方法與必須提供的事證，與台彩一模一樣，同樣是在打假球。

試問，如果對於吸毒者的查獲，前提必須是吸毒者與販毒者之間，要有毒品購買契約之類的事證，才能查緝逮捕，吸毒者還不滿街跑嗎？而公益彩券連鎖分店，之所以能在都會型地區開滿街，正因為這樣檢舉規定的難度太高了，對集團、獨資大老闆而言，還有什麼好擔心的呢？

台彩最近推出形象影片《善良的公式》，讓觀看者以為，在台灣這片土地上的弱勢族群，即身心障礙、低收單親、原住民，在成為台彩電腦型經銷商後，真的可以搖身一變，成為有尊嚴、有自信，甚至是成了有穩定收入的老闆。

殊不知，這些集團、獨資大老闆利用完人頭開店，等候補牌發下來，立刻把之前以合作名義騙來開店的持牌者，踢出陣營體系，因為候補下來的牌，往往不是跟自己更親近、熟識的人，就是牌租更便宜。

發行公益彩券的是政府，如果我們政府，也認為以上這些情況確實屬於不公平、不正義，祈請政府盡快下定決心，展開雙臂為這些弱勢族群主持公道，而不是明知情況卻毫無作為，置弱勢族群於社會底層而不顧。

▼祈請政府盡快下定決心，展開雙臂為這些弱勢族群主持公道，而不是明知情況卻毫無作為，置弱勢族群於社會底層而不顧。（圖／記者陳瑩欣攝）

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

● 以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。