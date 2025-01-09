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大互罷真的會發生？　二月以後政局難測

我們想讓你知道…大互罷唯一的變數，就是傅崐萁會不會強推「選罷法＋1」。如果完成三讀，大罷免自然煙消雲散，但屆時所有鷹派怒火，湧向國民黨，國民黨立委們必定會被反噬，即便深藍也未必會諒解

▲▼國民黨團總召傅崐萁、民進黨團總召柯建銘。（合成圖／資料照）

▲民進黨團總召柯建銘日前喊出「雙罷免」，國民黨也準備要「以罷制罷」。（合成圖／資料照）

● 單厚之／資深媒體人

民進黨團總召柯建銘日前喊出「雙罷免」，要罷免立法院長韓國瑜和國民黨41席區域立委，國民黨也準備要「以罷制罷」，立委賴士葆昨天喊出要全面罷免38席民進黨區域立委，國民黨還傳出要成立「罷免指揮總部」。朝野大互罷是否真會發生？

藍綠黨內角力　罷免論述出現不同調情況　

柯建銘上週六舉行記者會宣布要「雙罷免」，之後又在臉書發了7000字長文tag民進黨50個立委，結果只有4名立委留言回應。民進黨中央第一時間則表示，黨內並未具體討論罷免，不替柯建銘的話背書。接著就傳出賴清德對此極為不悅，黨府院高層以「暴衝」、「老柯是瘋了嗎？」來形容此事。

國民黨團昨天舉行黨團大會，立委賴士葆表示，黨團決定要全面罷免38席民進黨區域立委，但會分階段執行。但事後黨團幹部則緩頰說，會中的確有人提到反制，但並沒有做出結論。黨團書記長林思銘說，「這要黨中央決定，黨團哪有全力決定？」

國民黨中央則表示，「要戰就來戰」，民進黨已經啟動毀憲亂政的失速列車，國民黨為了守護民主，必定會以暴制暴，罷免挺廢死、挺戒嚴的立委。國民黨主席朱立倫今天更表明，國民黨雖不求戰但會全面備戰，「人不犯我，我不犯人」，民進黨要戰，國民黨就以戰止戰。反倒是國民黨團總召傅崐萁跳出來說，目前國民黨沒有對民進黨立委有任何罷免行動。

兩個主要政黨，都出現黨中央和黨團不同調的情況，柯建銘要大罷免，但黨府院卻切割、批評柯建銘「暴衝」；國民黨中央揚言以戰止戰，國民黨團卻說不罷免。這中間不僅有藍綠衝突，更有黨內的角力，就是弱勢的一方要衝，強勢的一方要穩。

賴清德作風強勢、寸土不讓，導致民進黨團成了夾心餅乾，一再被國民黨蹂躪。但即便如此，還傳出賴清德對柯建銘不滿，不僅透過吳思瑤架空柯建銘，想要拔掉他總召的位置。處境艱難的柯建銘，自然有動機要擁抱深綠來保護自己，不管邏輯通不通、能不能成，喊出雙罷就比賴清德更接近青鳥。

國民黨的情況也類似，傅崐萁跳出來踩煞車，一方面是因為之前已經強行將「選罷法＋1」（罷免票必須高於當選票）送出委員會，還揚言要在這會期完成三讀，此時若要「以罷制罷」，就必須把「選罷法＋1」送進冷凍庫，形同打臉自己。另一方面是，國民黨的現況是黨團強勢、黨中央弱勢，如果真的搞罷免，黨中央就會有更多的主導權。而朱立倫強勢回應這個議題，也同樣是向深藍靠攏，收割政治能量。

▼兩個主要政黨，都出現黨中央和黨團不同調的情況，這中間不僅有藍綠衝突，更有黨內的角力。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼柯建銘 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

互罷可能性越來越高　沒人站在鷹派對立面

大互罷究竟會不會發生？會，也不會。不會真的有大互罷，但互罷的可能性是越來越高了。

選舉要花錢，罷免也要。以2020年「Wecare高雄」罷韓為例，最終申報募得1377萬，還虧損565萬，總花費1942萬，而政府辦罷免的花費更高達1.1億。藍綠若要罷免全台79名區域和原住民立委，以高雄有8位立委來換算，需要的花費至少10倍於罷韓，兩黨光檯面上的支出，就至少各自要1億。

問題是，當初全台只有一個罷韓，捐款都往Wecare去，而當全台各地同時都罷免時，哪裡還能募得到款？姑且不論大互罷的成功率、正當性，單單就經費來說，兩黨都不可能會發動無差別的罷免，只會挑少數幾個重點試試看。

民進黨從去年5月青鳥行動開始，就不斷喊出大罷免，而國民黨一直都是被動的防守，雖然有零星要互罷的聲音，但都不是主流，所以才有《選罷法》的修法。但持續不斷的衝突，讓藍軍支持者的怒火不斷累積，如今被柯建銘的「雙罷免」一次點燃，賴士葆能喊出罷免民進黨38席立委，顯示國民黨的鷹派已經越來越強，甚至已經占上風。

綠營的情況也一樣，從去年5月喊到現在，罷免已經是不得不為，只是規模大小的差別而已。雖然因為柯建銘和賴清德不同調，綠委第一時間都不願觸碰這個議題，但當藍營揚言罷免反制時，一堆綠委都跳出來喊「國民黨何不解散國會」，雖然和「雙罷免」有一段距離，已經和柯建銘的訴求越來越接近。在藍綠如此對立的情況下，沒有人能站在鷹派的對立面。

▼當藍營揚言罷免反制時，一堆綠委都跳出來喊「國民黨何不解散國會」，雖然和「雙罷免」有一段距離，已經和柯建銘的訴求越來越接近。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼民進黨團召開 請君入甕 請君入罷 國民黨將被掃進歷史焚化爐 記者會 柯建銘 。（圖／記者屠惠剛攝）

傅崐萁是否強推「選罷法+1」　將決定未來政局

民進黨還要6席才能過半，國民黨+無黨籍則還要3席才能過半，從謝國樑的罷免來看，藍綠想要藉罷免改變政治結構，都有非常高的難度。更何況，即便罷免成功，也未必就能選贏，從2月開始發動，最快也要今年底甚至明年初才能塵埃落定，而這一年也必然更加紛擾。

但不管藍綠高層看的都不是結果，而是過程。朱立倫的黨主席任期到今年10月，除了盧秀燕動向不定，黨內不少人也對朱立倫頗有微辭，如果真的發出現互罷，朱立倫的黨主席連任大概就穩了。

民進黨內派系對賴清德的不滿更大，之前大法官被提名人劉靜怡被民進黨團翻掉，未來類似的情況仍可能發生。而賴清德就職至今沒有特殊的政績，未來恐怕也無法應付川普上任的國際新局，但若有大罷免甚至互罷，黨內就不得不團結、往賴清德凝聚，賴清德的壓力也會小很多。

大互罷唯一的變數，就是傅崐萁會不會強推「選罷法＋1」。如果真的完成三讀，大罷免自然煙消雲散，但屆時所有鷹派的怒火，都會湧向國民黨，國民黨立委們必定會被反噬，即便深藍也未必會諒解。

▼大互罷唯一的變數，就是傅崐萁會不會強推「選罷法＋1」。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委傅崐萁召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

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資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立新聞網、明日報、TVBS周刊...等多家媒體。

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