「美日印澳」四方安全對話 　將擴大海巡聯演之研析

● 作者 / 台灣智庫國防安全小組

媒體報導為了應對中國在東海、台海、南海和印太地區持續升高的挑戰,日本聯手美國與周邊民主夥伴國家強化海洋安全合作,成效已漸漸顯現。

此外,日本更規劃結合美國、印度和澳洲「四方安全對話」(Quad)的海巡部隊,將於2025年1月在東京灣周邊海域舉行首次海巡聯合演習,日本希冀透過多國海巡聯合演習,維護基於法治的海洋秩序。Quad成員國海巡進一步擴大演習,旨在落實2024年9月Quad峰會有關海洋安全的共識,此演習對維護區域安全有其重要影響,值予持續關注。本文分從Quad峰會共識、Quad海巡聯演概情、政治意涵與政策建議等面向,分析如後。

Quad峰會共識

2024年9月21日,美國總統拜登(Joe Biden)邀請日本首相岸田文雄(Kishida Fumio)、印度總理莫迪(Narendra Modi)和澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)四國領袖在渠故鄉德拉瓦州威明頓(Wilmington)市舉行峰會,這也是他任內最後一次Quad峰會。

四國領袖在聯合聲明中強調致力以下目標,包括幫助合作夥伴應對流行病和疾病;應對自然災害;加強海域意識和海上安全;動員和建設高標準的實體和數位基礎設施;投資關鍵和新興技術;應對氣候變遷的威脅;加強網路安全,以及培養下一代技術領導者。

Quad正與整個地區的夥伴並肩努力,加強海上安全,提高海域意識,維護自由開放的印太地區。有關促進海上安全(maritime security)方面,包括印太海域意識與海洋訓練夥伴關係、印太後勤網路及海巡合作,摘要如後。

(一)印太海域意識與海洋訓練夥伴關係

第一,Quad領袖在2022年東京四方領袖高峰會上啟動印太海域意識夥伴關係 (Indo-Pacific Partnership for Maritime Domain Awareness, IPMDA)。該倡議為合作夥伴提供近乎即時、經濟高效的尖端射頻數據,使能夠更好地監控水域;「非法、未報告及不受規範」(Illegal, unreported, unregulated, IUU)的捕撈活動;應對氣候變遷和自然災害,並在其水域內執法。

第二,自宣布此消息以來,經與合作夥伴協商,Quad已成功將該計畫透過「太平洋島嶼論壇」(Pacific Islands Forum)漁業部門與東南亞的合作夥伴一起,擴展到整個印太地區,並延伸到位於古爾岡(Gurgaon/官方名稱:Gurugram)的印度洋地區資訊融合中心(Information Fusion Center)。通過此種作法,Quad已幫助超過20多個國家獲取黑船海域感知數據(access dark vessel maritime domain awareness data),以便更好地監控其專屬經濟區內的活動,包括非法活動。

第三,Quad打算在來年將新技術和資料納入IPMDA,繼續向該地區提供尖端能力和資訊,以及利用光電數據和先進的分析軟體,來增強合作夥伴的海域意識。

第四,Quad宣布一項新的印太地區海洋培訓倡議(Maritime Initiative for Training in the Indo-Pacific, MAITRI),期使印太地區的合作夥伴能夠最大限度地利用IPMDA 和其他四方合作夥伴倡議提供的工具,以監控和保護其水域,執法並制止非法行為。Quad成員國期待印度於 2025 年主辦首屆MAITRI研討會。

第五,Quad各國正在協調涵蓋全套法律、作業和海洋安全技術,以及執法知識領域的全面和補充訓練。Quad承諾擴大與區域海洋執法論壇的接觸,分享最佳實踐,並改善民間的海洋合作。

(二)印太後勤網路

Quad啟動四方印太後勤網絡試點項目,尋求四個國家之間共享空運能力,並利用集體後勤優勢,以支持整個印太地區民間更快速、更有效應對自然災害,將補強與印太夥伴的現有作法。

(三)海巡合作

美國海岸防衛隊、日本海上保安廳、澳洲海岸防衛隊和印度海岸防衛隊計劃於 2025年在印太地區啟動首次四方海上船舶觀察任務,以提高互通性。透過這項努力,日本、澳洲和印度海巡人員將在印太地區執行任務的美國海岸防衛隊船艦上共同訓練,四方並計劃繼續在印太地區執行更多任務。

Quad海巡聯演概情

根據《日經亞洲》(Nikkei Asia)報導引述日本外務省人士消息,由美國、日本、印度和澳洲組成的小組將於2025年1月8日在東京灣橫濱港(Port of Yokohama)進行首次海巡聯合演習。

此外,報導稱四國海巡將一起進行石油和危險物質控制培訓,分享和評估彼此的行動方法。另外,Quad成員計劃2025年舉行海巡聯合訓練,並推出一系列新舉措,反映Quad正向灰色地帶(gray zone)戰術(tactics)的轉變,俾應對中國對海洋規則的強硬解釋,展現維護印太海上安全的決心。

政治意涵

Quad的海巡聯合演習,是美日印澳9月在美國舉行領袖峰會時敲定,根據當時會後發布的聯合聲明,四國海巡將展開在印太地區的聯合巡邏任務,並於自家船艦上搭載他國海巡人員,凸顯下列戰略意涵。

首先,從2025年起,Quad成員國的海巡人員將互搭各國巡邏船,共同執行印太地區的巡邏任務,明年將先由日印澳三國的海巡人員搭乘美國海岸防衛隊的巡邏船。此外,美日印澳四國也將推動MAITRI,協助東南亞各國及太平洋島國提升執法能力。

其次,有鑑於中國海軍及海警在印太地區步步進逼,以及對菲律賓等國採取的強勢挑釁,Quad海巡聯合演習對建立基於規則的海上秩序至關重要,此機制是對抗中國獨斷強勢的重要機制,有助於增強Quad的合作,並尋求讓印太其他志同道合夥伴參與的可能。

再次,由於印太地區安全情勢劍拔弩張,美中及其合作夥伴都瞭解衝突升級到直接軍事衝突,對全球經濟可能帶來的嚴重影響,因此正採取應對灰色地帶戰術的各項措施,以維護以規則與規範為基礎的海洋秩序,致使印太地區各國海巡的角色日益吃重。

政策建議

Quad將於2025年初在日本東京灣海域擴大海巡聯合演習,強化成員國海巡的相互操作性,並規劃互邀登上彼此的巡邏船,推進成員國更進一步的海上合作,我國也是海洋國家,應密切關注並爭取加入相關的合作計畫,研提政策建議如後。

(一)持續關注Quad在東京灣海域擴大海巡演習

2025年1月,Quad首次在日本東京灣附近海域舉行海巡聯合演習,有其重大意涵,未來四國海巡也將陸續推動2024年9月Quad領袖峰會所達成關於海洋安全的共識,不論就訓練、後勤網路及海巡合作等都會陸續展開,政府有關單位應持續關注該演習續情。

(二)爭取參與Quad有關海洋安全相關合作計畫

依據Quad領袖峰會所達成關於海洋安全的共識,包括訓練、後勤網路及海巡合作,我國應在台美、台日海巡合作的基礎上,表達參與Quad海洋安全合作的意願,例如,參與IPMDA 及MAITRI ,或者爭取參與2025年在印度舉行的首屆 MAITRI 研討會,以及區域港口和運輸會議等。

