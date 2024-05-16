萬年納保官人民有感　財政部李慶華次長無感

▲ 五月報稅季到來，全國人民都有感實體荷包大幅縮水。（圖／視覺中國）

● 馬路先鋒／海外行銷

五月報稅季已至，相信全國人民都有感實體荷包的縮水幅度，在監看5月6日的一場財政委員會質詢時，令筆者相當有感觸，有鑑於社會大眾無暇花費大量時間觀看攸關自身權益的殿堂大會，筆者在此摘要當天李慶華次長與陳玉珍委員的觀點供大家知曉，更再次感謝委員為民喉舌與提出爭點。

針對稅徵，陳玉珍立委說出一般百姓，如上班族、薪資族的心聲，所賺的每一分錢都要繳稅，就是窮人一分錢、一分稅都跑不掉，而富人賺的比較多，卻沒有相對應繳比較多稅。此外，委員更直指《納稅者權利保護法》於2016年12月經立法院三讀通過，並於同年12月28日經總統公布，2017年12月28日開始實行，迄今未曾進行修訂任何一個條文。

陳玉珍委員提出以下問題與質詢：相信我國的富裕階層有意願多繳一點稅，為國家貢獻先例，但在稅制上，財政部有什麼政策可以改變這樣的情形？特別是在稅制改革方面？此外，對於《納保法》，財政部有沒有做什麼相關的修法討論？陳玉珍立委揭露數據指出，台灣社會貧富差距日益擴大，現在是窮更窮、富更富，差距已達到驚人的66倍，特别是税收負擔與收入分配不平等的問題日益凸顯。

▲ 陳玉珍委員指出，台灣社會貧富差距日益擴大，税收負擔與收入分配不平等的問題也日益明顯。（圖／記者林敬旻攝）

李慶華次長則回應稱，財政部一直重視收入再分配，至於《納稅者權利保護法》，李慶華次長則表示，自實施以來基本順利，但陳玉珍立委對於納保官的任命產生質疑，認為由稅務機關內部資深人員擔任可能引發利益衝突，建議重新考慮。

李慶華次長自信滿滿地回應，納保官由內部人擔任是可以經得起解釋的。在一番唇槍舌戰後，陳玉珍立委堅持從民眾角度考慮，强調需要建立信任感，建議考慮社會上其他公正、專業的外部人士來擔任。

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聽完一場財政質詢，筆者確實有感，我國財政高官對稅務行政體系是200％的支持且相當樂觀，而對於委員的爭點提出更是有效迂迴防堵。但是稅法泰斗葛克昌教授曾公開沉痛表示，各國都有納稅者保護官，各國中我們的最糟糕，因為設在稽徵機關下面，周一至周四是稅官，周五是納稅者保護官，試問如何保護納税人？葛克昌呼籲納保官要與國際接軌，要有獨立性，卸任後不能回到稅務機關。

▲ 行政執行署應要特別重視《納保法》。（圖／視覺中國CFP）

葛教授還提到不只納保官問題大，行政執行署更要特別重視《納保法》，因為美國是《納保法》起源國，口號就是「稽徵機關稅收金額大小與考績無關」，但是台灣每年優良公務員第一名都是行政執行署署長，因為他徵收最多。我們的優良公務員為何與收稅的金錢績效有關？令他很傷心。前台大教授陳志龍更指出，納保官不僅是由行政機關指派、管控是由稅徵機關，2年任期屆滿還可被連續指定，等於「萬年納保官」，根本是戒嚴時代才有的條文！

對於人民而言，筆者只能呼籲，更應該自立自強全力關注國會動態，積極參與公共事務，不斷提出人民聲量，加強監督政府行為，才能確保小老百姓的荷包不再縮水與經濟自由啊！

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