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國民黨贏了表決　輸了民心

我們想讓你知道…國民黨自認取得重大勝利，終於一吐過去8年被民進黨壓著打的怨氣，但從這次民調看來，並非如此。好感度下滑了7.2個百分點為32.0%，正是贏了表決、輸了論述、輸了民心。

▲▼立法院院會，國民黨團持續舉手表決。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨12月好感度暴跌7.2個百分點、反感暴增12.4個百分點。（圖／記者李毓康攝）

● 單厚之／資深媒體人

《美麗島電子報》最新公布的「2024年12月國政民調」顯示，賴清德總統的信任度、滿意度、行政院長卓榮泰的滿意度全都下滑，不信任、不滿意則都上升。但特別的是，民進黨的好感度卻是上升的，和賴清德、卓榮泰的走勢相反，而國民黨的好感度則暴跌7.2個百分點、反感暴增12.4個百分點。

上個月，在各界一片要求對霸凌案究責聲中，傳來了12強奪冠的消息，賴清德的信任度、滿意度、卓榮泰的滿意度都逆勢上揚，反感度則同步下滑。

▼美麗島電子報12月國政民調。（圖／美麗島電子報提供，下同）

▲▼美麗島電子報12月國政民調。（圖／美麗島電子報提供）

賴清德將上月滿意度增幅吐回　民進黨好感則成長1.8個百分點

本月，賴清德的信任度下滑1.4個百分點為54.5％、不信任增加2.1個百分點為36.3％，賴清德的滿意度則下滑0.3個百分點為53.4％、不滿意增加4.3個百分點，把上個月的增幅吐回了大半。而卓榮泰的滿意度更是下滑了5.2個百分點為39.9％、反感增加4.7個百分點為37.2％，好感度已經跌破了10月的水準。

賴清德日前越俎代庖，跳過行政院院長和央行總裁，逕自宣布要讓12強登上500元鈔票，或許也就是想要再吸一波12強奪冠的剩餘價值。

上個月，民進黨的好感度下滑了0.3個百分點，與賴、卓兩人的走勢相反；本月，民進黨的好感度成長1.8個百分點為48.2％，同樣和兩人背道而馳，民進黨的反感則增加了0.5個百分點為42.0％。

國民黨自認取得勝利　實則輸了民心

12月立法院因為《選罷法》、《財劃法》、《憲訴法》爆發肢體衝突，民進黨立委深夜打破議場的窗戶占領主席台，一早卻被國民黨快速排除，民進黨立委一度要場外的青鳥進場「幫忙」，但三法到深夜仍順利完成三讀。

國民黨自認取得重大勝利，終於一吐過去8年被民進黨壓著打的怨氣，還嘲諷民進黨立委戰力不足、打假球。但從這次民調看來，並非如此。國民黨的好感度下滑了7.2個百分點為32.0，只有民進黨的2/3，反感則暴增了12.4個百分點為56.6％，比民進黨高了14.6個百分點。去年5月，賴清德曾向民進黨立委下達「表決可以輸，但論述不能輸」指令，如今的國民黨正是贏了表決、輸了論述、輸了民心。

從交叉分析可以看出，對國民黨好感度掉最多的是中立選民，從上個月的36.4％有好感、30.1％反感，到本月僅剩27.1％有好感、54.0％反感；民眾黨支持者的國民黨的好感度則由39.2％有好感、43.7％反感，變成38.6％好感、54.0％反感。而即便是泛藍支持者，對國民黨的好感度也從76.5％微幅下滑到73.3％，反感則從15.9％增為17.6％。國民黨黨公職自我感覺良好，認為贏得了大勝，但泛藍支持者並不買單。

▲▼美麗島電子報12月國政民調。（圖／美麗島電子報提供）

國民黨贏了戰役　卻輸了戰爭

從政治板塊來看，本月的G1深藍族群也比上月少了1.4個百分點、G2少了2.7個百分點，G3的淺藍則成長了1.2個百分點，而淺綠的G7少了0.2個百分點，G8和G9則分別成長了4.0個百分點和4.3個百分點。三法導致的衝突並未讓深藍感到振奮，反而讓深綠更加凝聚。整體來說，G1~G3的泛藍減少2.9個百分點為29.0％，G7~G9的泛綠則成長8.1個百分點為43.3％，上個月泛藍是31.9％、泛綠是35.2％，兩者相去不遠，這個月則明顯拉開。

同樣的，自認泛藍的民眾比上月減少3.7個百分為21.1％，而自認泛綠的民眾則增加4.3個百分為39.9％。國民黨不僅政治板塊萎縮，支持者也羞於表態。

三法引發立院衝突和對立，但問到《選罷法》罷免有必要附上身分證影本時，有47.8％認為有必要、46.8％認為沒必要；而問到《財劃法》爭議時，則有35.3％認為是民進黨立場反覆，只有22.6％怪罪國民黨；對於柯建銘批評三法「亡國滅台」更有60.0％的民眾表示不認同。

這顯示，單就這三法本身，多數民眾其實並不反對國民黨的主張，甚至是和國民黨站在同樣的立場，但結果卻是國民黨贏了戰役、輸了戰爭。

▲▼美麗島電子報12月國政民調。（圖／美麗島電子報提供）

上圖或許可以解釋國民黨輸了民心的原因，被問到是否知道是什麼法案引發衝突，有高達55.9％的民眾「都不知道」。超過一半的民眾只看到立法院打架，卻不知道為何而打。民進黨立委深夜打破玻璃進入議場或許讓人反感，國民黨炫耀立委戰力爆棚、拳頭大，可能更讓人厭惡。

去年憲法法庭做出實質廢死的判決，引發社會的強烈不滿、對司法的不信任，《憲訴法》提高憲法法庭判決門檻，其實並不難論述；《財劃法》或許複雜一點、《選罷法》有自肥之嫌，論述也不會太難。但國民黨團卻幾乎完全放棄論述、放棄和社會對話，把三法放在同一天強渡關山，讓人直覺就是心虛、見不得人。國民黨在三法的表現，彷彿回到李登輝執政時代，只要打了一架，什麼法案都能過。

立法院本會期的重頭戲已經結束，接下來的覆議和釋憲大體只是口水戰，但下個會期國民黨或許該思考，是否還要重複這兩個會期的玩法。如果不重論述、不和社會對話，過的法案越多，流失的民心可能也越多。基隆市長謝國樑之所以能夠挺過罷免，就是在罷免發起之初，就彎下腰到每一個角落溝通，如果國民黨持續「動手不動口」的思維，真的遇到了罷免，立委們恐怕會吃大虧。

▲▼美麗島電子報12月國政民調。（圖／美麗島電子報提供）

柯文哲不信任度創新高　民眾黨要回升有難度

北檢12/26起訴柯文哲，並公布168頁、超過60萬字的起訴書，北院則在12/27凌晨裁定柯文哲以3000萬交保。12月國政民調的調查時間是12/24~12/26，並未完全反應柯文哲起訴及後續的效應。被起訴後，柯文哲的不信任度再創新高，達到70.3％，信任度則僅剩下19.9％。

對比去年9月的國政民調，民眾黨支持者對柯文哲的信任指數從70.0％減為68.4％、泛藍支持者則從30.6％減為26.3％
、泛綠支持者從16.5％減為13.7％、中立選民36.3％減為33.3％，除了民眾黨支持者減幅較小，其餘各族群對柯文哲信任指數的變化都差不多。

本月民眾黨的反感度從61.1％小幅增為62.0％，好感則從22.6％增為23.9％，自認是台灣民眾黨的比例則從5.7％回到了8.2％，比10月的7.9％略高、比9月的8.6％略低。民眾黨支持者比例增加，或許部分是認同「司法追殺」的反彈，部分則可能是因為對藍綠兩黨都更加不滿，所以別無去處。

民眾黨聲稱，在柯文哲辭黨主席之後出現了入黨潮，3000人入黨塞爆了民眾黨官網。柯文哲被交保、提高保釋金又被押的過程，必然會增加外界對政治介入的聯想，讓小草更加凝聚，但柯文哲人設已崩，民眾黨的支持度要大幅回升，恐怕有一定的難度。

▲▼美麗島電子報12月國政民調。（圖／美麗島電子報提供）

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資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立新聞網、明日報、TVBS周刊...等多家媒體。

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