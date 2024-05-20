稅務糾紛連連！　你的稅金是否被合理徵收？

▲ 要求人民依法納稅的同時，稅務官員也做到依法課稅或退稅了嗎？（圖／記者林敬旻攝）

● 蔣禮／自由撰稿人

近日，稅務人員查獲一案例，納稅義務人甲君申報111年度綜合所得稅時，列報全戶醫藥及生育費扣除額40萬元。然而，國稅局發現甲君列報的受撫養親屬乙君住院費用15萬元及手術門診醫療費23萬元，乙君此次治療已申請保險給付，包括住院費用20萬元、手術醫療費10萬元。因此，住院費用15萬元已全額由保險給付，不能再列報醫藥及生育費扣除額；手術醫療費23萬元減去保險給付10萬元後，只能列報扣除13萬元。最終，國稅局要求甲君補繳1.5萬元稅金。

國稅局規定，保費扣除額每人每年扣除金額最多不能超過2.4萬元。而民眾願意多付錢買保險，自然就可能得到更多的理賠金，如果國稅局要將理賠金從醫療支出扣除，是不是也應該把2.4萬元的保險扣除額限制拿掉，讓民眾多付出的保險費從所得中扣除，這樣才公平啊！

另一案例中，會計陳小姐的公司曾經收購另一家公司，這家公司因為虧本而結束並清算，公司在2014年的報稅時，詳細整理股東會議紀錄以及法院的清算證明，以此證明公司當年的損失證明，但是只因對方會議記錄比較慢給，竟然因為會議記錄的年份誤植為其他年度，國稅局認為不算當年的營業損失而要求補稅200萬元，陳小姐說，如果公司要申請行政救濟訴願的話，要先繳一半也就是100萬元，很不合理，於是改走更正申請；更正申請只是更正會議紀錄的年份就耗費一年，更正成功後，國稅局竟然不願意退還稅款，而是未來公司報稅有年度盈餘時才可以折抵這筆錢。

▲ 台灣應正視稅制問題，廢除不該徵的稅，修改不合理的稅制。（圖／記者吳佳穎攝）

民主法治演進的過程，稅務官員也要跟上腳步，要求人民依法納稅的同時，稅務官員也做到依法課稅或退稅了嗎？人民與國家之間的契約關係，需要站在平等的角度，為官者切不可高高在上，欺負人民，甚至占人民便宜。目前世界各國都非常重視徵納雙方的和諧關係，台灣應正視稅制問題，廢除不該徵的稅，修改不合理的稅制，才能跟上世界的快速進步與發展。

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