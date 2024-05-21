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中捷揮刀恐嚇事件非首例！　加強緊急應變演練

我們想讓你知道…中捷應將未來將類似狀況納入緊急應變的演練。除了行控中心的應變，也應重視現場人員的判斷，強化精進措施，將可能的傷害降到最低。

● 黃守達／台中市議員

台中捷運今（21）日上午11時20分左右驚傳砍人案！1名20歲洪姓男子身帶3把刀砍傷車廂2名乘客，包含兇嫌在內的3人目前全送往林新醫院救治。

可能很多人都不知道，2月29日那天，中捷車廂內也曾發生乘客亮槍事件。

當時於行進車廂內，嫌犯突然亮出玩具槍枝揮舞，引發乘客恐慌，抵達豐樂公園站時，許多民眾更是倉皇奔逃下車。嫌犯也在豐樂公園站下車，卻於6分鐘後再度登上列車前往烏日站。本來獲報已抵達豐樂站的捷運警察，只好搭上捷運追至烏日站逮捕嫌犯歸案。

過程中，其實中捷都有掌握狀況，站長與保全也隨車警戒。但令人不解的是，既然該亮槍乘客已有造成公共危險之虞，為何還讓他再度進入車廂？

根據中捷的「犯罪事件處理程序」，依發生現場視狀況，須隔離現場，避免乘客進入。

▲ 今年2月29日，1名頭戴安全帽的葉姓男子在中捷車廂亮出玩具槍，造成乘客驚嚇奔逃。（圖／民眾提供）

從監視影像可以發現，當天中捷既無阻止外面的旅客進入月台，也沒有阻止嫌犯進入車廂。讓乘客再度置於與嫌犯同處密閉空間的風險之中，顯然中捷在執行標準程序上非常有問題。即便以不刺激嫌犯為首要考量，也應該安排後面的列車過站不停，保障乘客安全。

我也要提醒，這件事除了行控中心能做，現場人員也可以。

歷經吊臂事件後，中捷已於去（2023）年10月完成全線設置月台緊急停車按鈕，該按鈕在列車進站前或出站列車未完全離開月台區狀況下，可阻止列車進出站。

2月29日及今日的事故，中捷必須引以為鑑。中捷應將未來將類似狀況納入緊急應變的演練。除了行控中心的應變，也應重視現場人員的判斷，強化精進措施，將可能的傷害降到最低。這是吊臂事件給予中捷最慘痛的經驗與教訓。

● 本文獲授權，轉載自「黃守達臉書。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

 

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