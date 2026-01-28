霍諾德締造101旋風　台灣的國際正常化

▲上周日，攀岩好手Alex Honnold在沒有任何保護裝備的情況下成功爬上台北101，並在頂端自拍。（圖／Netflix提供）

●王宏恩／內華達大學拉斯維加斯分校政治系副教授

上周日，攀岩好手Alex Honnold在沒有任何保護裝備的情況下成功爬上台北101，並在頂端自拍。Google Trend的資料顯示，這個單一事件讓台北101的全世界搜尋量來到有史以來最高，甚至是過去第二名的兩倍以上，而且這個資料變化狀況在歐美各主要國家是趨勢一致的。

而在統計Netflix流量的網站FlixPatrol上，這次的直播節目也在16個國家拿下當日收視率第一名（包括美國），平均所有國家的名次是3.1。

而對於Alex Honnold來說，他的Instagram追蹤人數在一天之內就增加70萬。可說是對於Netflix、Taipei 101、以及Alex Honnold都是一次重大的成功。

流量之外 帶動的名人效應更驚人

除了網路流量之外，這一次的Netflix轉播也連帶帶動了無數各國名人的注意，除了主辦單位邀請了千萬粉絲的YouTuber與拳擊手進行主持，同樣當天在現場打卡的觀眾就包括來自各國的世界知名的提琴手、足球員、科學家等。網路上關注與轉貼這個新聞的更不計其數，橫跨藝文界與政治界的各國明星。

另一方面，我們也看到了中華民國的國旗在超過二十個國際主要媒體露出。這部分歸功於101董事長的巧思，但也是各國編輯台有意或無意的選擇（選擇較低樓層同時有國旗與Alex的畫面，而非Alex獨自登頂的畫面）。

上述這些都不只是一時的流量，而對台灣有許多重要的內涵。

Honnold攀101 對台灣的三個重要內涵

第一，在這次事件中，可以看出台灣已經在歐美各國人心中是一個「正常」的國際化選擇。所謂正常，代表著是一個有高度文明、不用擔心安全或語言、假日會想要買張機票去旅行且有舒服回報的好景點。

從Netflix選擇跟台北101合作、Alex在記者會笑著說台北101是「家庭友善」的爬行點（代表著交通便利、安全、網路方便）、主持人跟Alex開玩笑說要一起去吃巧克力小籠包、好幾位各國球星或歌星也爬去象山跟101合照或在101下方打卡、現場受訪者跟標語都隨時可以是全英文等，這些都代表著台灣是一個有梗、有記憶點、可以打卡、值得一去、方便、且不用太擔心會被騙或要額外準備的正常選擇。

如今在Alex成功登頂台北101之後，又多了一個各國人來到台灣可以說的故事、打的卡、拍的照的梗之一。

第二，在這次的事件中，中華民國的國旗在這個全世界轉播的運動活動中自然露出在全世界的媒體上。沒有被要求改成奧運會旗、沒有被任何國際媒體稱之為中華台北、而國旗出現在各地也沒有被任何霧化或者馬賽克處理、甚至也堂而皇之出現在許多各國影劇名人的轉文或發圖中。

對於中華民國國旗來說，這無疑的是國際能見度的突破。這代表著對於世界各國媒體來說，要露出中華民國國旗、要稱台灣為台灣，都並不是一件困難的事情。如何透過這一次的事件釐清並鞏固紅線，會是接下來重要的任務之一。

第三，在Alex Honnold爬完之後，可以看到明顯的英雄敘事，而這也是台灣可以學習的。Alex的壯舉的確可以說是當代英雄，也就是經過長久準備與訓練之後，加上個人能力特質，做到一些人們根本無法想像能做到的事情。

但在這個英雄壯舉的同時，各種準備已久的小故事，從他與太太的相處、他的飲食、訓練、家庭支持、聽的音樂、人生哲學等，都紛紛圍繞著這個壯舉出籠。

這些小故事都不是一蹴可幾，而是長久的累積、曝光與露出，才能夠在完成這壯舉之後有加成的效果。這些小故事許多都來自於Alex還不夠紅時就有的各種小的媒體邀約與累積，而這些邀約都來自於編輯與記者的眼光與投資。

對於台灣來說，台灣的運動媒體也開始出現類似的積累，例如開始有回顧職棒球員在國中小參加比賽時的影片跟採訪。但如何更有系統性地去累積與組織這些資料，讓這些投資日後能成為英雄敘事的重要內涵，這對於國族認同是重要的投資，以及相關領域工作者的眼光與培育。

這些積累的故事，也隨著台灣的國際正常化，而能夠有跨國的市場與聽眾，如同我們現在讀到看到Alex的各種小故事一樣。

這些對台灣重要的契機與成長，除了讓台灣更有底氣去爭取類似的機會，馬上就在之後的WBC球賽以及2028奧運會上也會有類似的機會。台灣如何進一步去充實內涵、建立國族與國際化的敘事與連結，都是需要謀略、持續地投入、以及長久的人脈建設。

▼美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）於台灣時間25日挑戰徒手攀登台北101，攀爬時剛好與101大樓前懸掛的國旗相互映襯。（圖／記者李毓康攝）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文轉載自「思想坦克」，以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。