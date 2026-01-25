ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

AI投資熱潮下的冷靜思考

我們想讓你知道…如何將投資轉化為實際價值、如何培養員工的新能力、如何建立有效的治理機制。只有踏實處理這些基本問題，AI的承諾才能真正兌現。這不是技術問題，而是管理智慧的考驗。

●張瑞雄／台北商業大學前校長、叡揚資訊顧問

研調機構發布最新報告指出，企業對AI的支出預估在今年將達到2.53兆美元，明年更可能突破3.33兆美元。同時波士頓顧問集團調查顯示，企業執行長們計畫在今年將AI投資從營收的0.8%倍增至1.7%。這些數字令人驚嘆，但真正值得關注的是只有三成執行長對今年的營收成長有信心，這個比例創下五年來新低。AI投資熱潮與實際回報之間的落差，正在成為全球企業領導人最大的壓力來源。

未來職場競爭力的核心將是「如何與AI協作」　而非「如何撰寫演算法」

當企業紛紛投入大筆預算開發AI專案時，許多組織發現自己陷入了「試點煉獄」的困境雖然大多數企業計畫在今年推出多個試點計畫，涵蓋生成式AI行銷、資料分析、流程自動化等領域，但預期能夠完全落地實施的專案卻少得可憐。這種現象揭露了一個殘酷的現實，技術展示與實際應用之間存在著巨大鴻溝。

問題的根源在於許多企業缺乏將試點轉化為規模化應用的能力，它們或許擁有先進的技術，卻沒有相應的資料基礎建設、治理框架，以及組織變革管理能力。

更關鍵的是當企業追逐最新技術時，往往忽略了最基本的問題，究竟哪些應用場景能真正創造價值？如何衡量投資回報？何時該果斷終止無法擴展的專案？這些問題若沒有清晰答案，再多的試點也只是資源的浪費。

面對AI帶來的變革，企業對人力資源的規劃顯得更加務實。與外界擔憂的大規模裁員相反，多數企業選擇培訓現有員工、重新定義工作角色，讓人機協作成為主流模式。

這種策略轉變反映出企業逐漸理解到AI不是要取代人力，而是要釋放人力去從事更具創造性和策略性的工作，但這也意味著企業必須投入大量資源進行變革管理和技能培訓。

從技能需求來看，企業最看重的已經不再是AI技術專長，而是能否有效使用AI工具、批判性思考、持續學習等能力。這種轉變意味著未來職場競爭力的核心將是「如何與AI協作」，而非「如何撰寫演算法」。

對員工而言，這既是挑戰也是機會。組織需要建立完整的學習體系，幫助員工理解自己的角色如何演變，以及AI將如何輔助而非替代他們的工作。

踏實處理基本問題　AI的承諾才能真正兌現

投資回報的時間預期也值得深思，大多數企業預計在三年內看到投資回報，這個時間軸遠比許多投資人的期待來得長。這種務實的評估顯示，企業領導人開始認識到AI轉型是一場馬拉松而非短跑。

它需要多年期的投資規劃、嚴謹的商業案例評估，以及對專案組合的持續管理。同時企業也必須建立治理機制來選擇優先順序、衡量影響，並勇於停止那些無法擴展的試點。

當前的AI熱潮讓人聯想到網路泡沫時代，但關鍵差異在於今天的企業領導人似乎更加清醒。他們知道單純追逐技術無法帶來成功，真正的突破來自於將技術與商業策略、組織能力、人才發展緊密結合。那些已經建立良好基礎的企業，包括負責任AI框架、企業級整合環境等，獲得實質財務回報的機率是其他企業的三倍。這印證了一個簡單但常被忽略的道理，基礎建設與應用規模同等重要。

未來AI對企業的影響將更加深刻，新的工作角色和團隊結構將不斷湧現，人機混合團隊將成為常態，自主性AI助理可能成為日常工作的夥伴。

但在擁抱這些可能性之前，企業必須先解決眼前的挑戰，如何將投資轉化為實際價值、如何培養員工的新能力、如何建立有效的治理機制。只有踏實處理這些基本問題，AI的承諾才能真正兌現。這不是技術問題，而是管理智慧的考驗。

▼企業必須先解決眼前的挑戰，如何將投資轉化為實際價值、如何培養員工的新能力、如何建立有效的治理機制。只有踏實處理這些基本問題，AI的承諾才能真正兌現。這不是技術問題，而是管理智慧的考驗。（AI協作圖／記者郭運興製作，經編輯審核）

▲▼。（AI協作圖／記者郭運興製作，經編輯審核）

想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►「唐羅主義」的戰略轉向與地緣衝擊

►泰銖狂飆的警訊　貨幣強勢與經濟疲軟的危險脫節

►民進黨台北市長人選提名的「唯二王牌」

投稿
申訴
關鍵字: 張瑞雄 雲論 企業 AI 人工智慧 工作 投資

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
AI投資熱潮下的冷靜思考
台中市長提名的制度考驗　國民黨如何在中央布局與地方..
「什麼時候能進場？」吳淡如直言：這樣問的人，可能不..
紛亂與內耗　台灣的未來何去何從？
寄希望於台灣人民　硬的更硬、軟的更軟絶不是善策

推薦閱讀

AI投資熱潮下的冷靜思考

台中市長提名的制度考驗　國民黨如何在中央布局與地方..

民進黨台北市長人選提名的「唯二王牌」

國將衰先賤其師　一場教室內的文明政變正在進行

紛亂與內耗　台灣的未來何去何從？

破解民進黨喪事喜辦的話術　關稅協議「台灣模式」付出..

寄希望於台灣人民　硬的更硬、軟的更軟絶不是善策

萬人慘死、川普揚言開火　伊朗瀕臨崩潰邊緣

戰略機遇與風險挑戰並存　習近平公開喊話背後的權力焦..

楊瓊瓔突襲式參選　民進黨一箭三雕的最深籌謀

相關文章

紛亂與內耗　台灣的未來何去何從？

紛亂與內耗　台灣的未來何去何從？

近年來，台灣政治最大的特徵，不是政策辯論的深化，而是對立的極端化，政黨不再以說服社會為目標，而是以擊潰對手為使命；不再追求公共利益的最大公約..

1/24 07:00

寒假閱讀有好禮！花蓮市圖攜手企業鼓勵閱讀　借書就送炸雞薯條

寒假閱讀有好禮！花蓮市圖攜手企業鼓勵閱讀　借書就送炸雞薯條

AI投資熱潮下的冷靜思考

AI投資熱潮下的冷靜思考

台中市長提名的制度考驗　國民黨如何在中央布局與地方初選之間抉擇

台中市長提名的制度考驗　國民黨如何在中央布局與地方初選之間抉擇

民進黨台北市長人選提名的「唯二王牌」

民進黨台北市長人選提名的「唯二王牌」

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

AI投資熱潮下的冷靜思考

AI投資熱潮下的冷靜思考

台中市長提名的制度考驗　國民黨..

民進黨台北市長人選提名的「唯二..

國將衰先賤其師　一場教室內的文..

紛亂與內耗　台灣的未來何去何從..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面