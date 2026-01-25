AI投資熱潮下的冷靜思考

●張瑞雄／台北商業大學前校長、叡揚資訊顧問

研調機構發布最新報告指出，企業對AI的支出預估在今年將達到2.53兆美元，明年更可能突破3.33兆美元。同時波士頓顧問集團調查顯示，企業執行長們計畫在今年將AI投資從營收的0.8%倍增至1.7%。這些數字令人驚嘆，但真正值得關注的是只有三成執行長對今年的營收成長有信心，這個比例創下五年來新低。AI投資熱潮與實際回報之間的落差，正在成為全球企業領導人最大的壓力來源。

未來職場競爭力的核心將是「如何與AI協作」 而非「如何撰寫演算法」

當企業紛紛投入大筆預算開發AI專案時，許多組織發現自己陷入了「試點煉獄」的困境。雖然大多數企業計畫在今年推出多個試點計畫，涵蓋生成式AI行銷、資料分析、流程自動化等領域，但預期能夠完全落地實施的專案卻少得可憐。這種現象揭露了一個殘酷的現實，技術展示與實際應用之間存在著巨大鴻溝。

問題的根源在於許多企業缺乏將試點轉化為規模化應用的能力，它們或許擁有先進的技術，卻沒有相應的資料基礎建設、治理框架，以及組織變革管理能力。

更關鍵的是當企業追逐最新技術時，往往忽略了最基本的問題，究竟哪些應用場景能真正創造價值？如何衡量投資回報？何時該果斷終止無法擴展的專案？這些問題若沒有清晰答案，再多的試點也只是資源的浪費。

面對AI帶來的變革，企業對人力資源的規劃顯得更加務實。與外界擔憂的大規模裁員相反，多數企業選擇培訓現有員工、重新定義工作角色，讓人機協作成為主流模式。

這種策略轉變反映出企業逐漸理解到AI不是要取代人力，而是要釋放人力去從事更具創造性和策略性的工作，但這也意味著企業必須投入大量資源進行變革管理和技能培訓。

從技能需求來看，企業最看重的已經不再是AI技術專長，而是能否有效使用AI工具、批判性思考、持續學習等能力。這種轉變意味著未來職場競爭力的核心將是「如何與AI協作」，而非「如何撰寫演算法」。

對員工而言，這既是挑戰也是機會。組織需要建立完整的學習體系，幫助員工理解自己的角色如何演變，以及AI將如何輔助而非替代他們的工作。

踏實處理基本問題 AI的承諾才能真正兌現

投資回報的時間預期也值得深思，大多數企業預計在三年內看到投資回報，這個時間軸遠比許多投資人的期待來得長。這種務實的評估顯示，企業領導人開始認識到AI轉型是一場馬拉松而非短跑。

它需要多年期的投資規劃、嚴謹的商業案例評估，以及對專案組合的持續管理。同時企業也必須建立治理機制來選擇優先順序、衡量影響，並勇於停止那些無法擴展的試點。

當前的AI熱潮讓人聯想到網路泡沫時代，但關鍵差異在於今天的企業領導人似乎更加清醒。他們知道單純追逐技術無法帶來成功，真正的突破來自於將技術與商業策略、組織能力、人才發展緊密結合。那些已經建立良好基礎的企業，包括負責任AI框架、企業級整合環境等，獲得實質財務回報的機率是其他企業的三倍。這印證了一個簡單但常被忽略的道理，基礎建設與應用規模同等重要。

未來AI對企業的影響將更加深刻，新的工作角色和團隊結構將不斷湧現，人機混合團隊將成為常態，自主性AI助理可能成為日常工作的夥伴。

但在擁抱這些可能性之前，企業必須先解決眼前的挑戰，如何將投資轉化為實際價值、如何培養員工的新能力、如何建立有效的治理機制。只有踏實處理這些基本問題，AI的承諾才能真正兌現。這不是技術問題，而是管理智慧的考驗。

▼企業必須先解決眼前的挑戰，如何將投資轉化為實際價值、如何培養員工的新能力、如何建立有效的治理機制。只有踏實處理這些基本問題，AI的承諾才能真正兌現。這不是技術問題，而是管理智慧的考驗。（AI協作圖／記者郭運興製作，經編輯審核）

