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抓住陸方釋出善意　賴清德莫憑自己喜好為台灣做決定

我們想讓你知道…賴總統都有責任和義務對大陸釋放善意，不可憑藉自己喜好為台灣作出決定。

● 許哲銓／自由撰稿人

5月20日，對於台灣意義非凡，且備受矚目。新總統上任，發佈就職演講，每一個國家的注意力在今天都會看向台灣。賴清德的就職演說基調穩健，內容全面，但其中關於的兩岸論述，略帶情緒，沒達到預想中不卑不亢的效果，有拱火、麻煩製造者之嫌疑，非明智之舉。

在演講詞中，賴清德對大陸喊話，不可以無視中華民國主權的存在，看似宣佈了主權，實質作用不大，因為在大陸的「一中」論述下，中華民國和中華人民共和國本身就互不隸屬，大陸一直看見中華民國的存在，並認為民國來自於地理實體上的China。那麼，總統就職演講詞唯一可以預示的是：兩岸話題其中的法理定位在未來無法迴避。

於是我們又回到最初，國際上所有人都關心的這個問題，台灣到底會不會在新政府的管理下就此實質性獨立？

要推測這個答案，那必繞不開美中當前局勢的分析。

 

▲ 葛來儀、白潔曦、柯慶生三位友台的美國學者去年11月30日在《外交事務》發表一篇以「台海要止戰，嚇阻與保證必須並重」為主軸的文章。（圖／MAC）

美國方面，早在去年大選之前，美國智庫三位重量級專家在美國《外交事務》雜誌（Foreign Affairs）上，不約而同的都提出一個震驚觀點——建議民進黨「凍結（suspend） 」台獨黨綱。《外交事務》雜誌是美國對外政策的風向標，葛來儀等三人幾乎是美國研究台海問題的最重量級的學者，他們提出的觀點，可以認爲是美國官方提前放出未來對台灣地區執政方向的風聲。

雜誌的原文，不僅對台灣，也對大陸提出了建議，筆者就此提煉出二點重要精髓：

一、如果賴清德總統在未來四年繼續保留台獨黨綱，這將使兩岸出現「火車對撞」的極端危險情況。這是美國不想看到的重大事變。因此美國專家建議民進黨凍結台獨黨綱，就是為了防止這個事變的發生。

二、美國專家也對大陸的《反分裂國家法》進行了一番研究，並對「武統」三條件的第三個條件，也提出了修改建議。大陸2005年出台的《反分裂國家法》對於「武統」設定了三個條件，具體表述為：「台獨分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實，或者發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變，或者和平統一的可能性完全喪失，國家得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整。 」

▲ 大陸的《反分裂國家法》對於「武統」設定了三個條件：任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實、發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變、和平統一的可能性完全喪失。（圖／ETtoday資料照）

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在美國專家的研究中，大陸啟動「武統 」的三個條件，前兩個他們並無爭議，但是對於第三個條件，什麼是「和平統一的可能性完全喪失 」，美方認為這個條件實在太模糊。對此，他們建議：「中國應該修改這樣的表述，加入一項保證，只要台灣不宣佈正式獨立，北京就不會動武（China should revise this language to incorporate the assurance that as long as Taiwan does not pursue formal independence, Beijing will not use force）。 」

這樣，兩岸就達成了「不獨、不武、不統 」的新平衡。這種新平衡，最符合美國的戰略利益。

大陸這邊，立場一概如此。對於賴總統的就職表述，大陸外交部發言的簡單明瞭。汪文斌表示：「台獨是死路一條，不管打著什麽幌子、什麽旗號，推行台獨分裂都註定失敗。」

話語老生常談，態度依舊，但最近大陸行徑卻又釋放善意。從高層次政治面，以及基層的實際執行層面，大陸都遞出實質性的善意。例如之前的馬英九與中國國民黨團總召傅崐萁等17位藍委接連訪問大陸，大陸推出開放陸客來台觀光的路徑圖等等，對此，在就職典禮中，賴清德也有善意回應，喊話「可以先從重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮。」

總的來說，在當下，二個大國對於複雜的國際形勢，都不敢輕舉妄動。美方建議凍結台獨綱領，中方宣佈「一中」強硬態度的同時釋放善意。

▲ 台灣應抓住大陸的善意回應，透過文化、旅遊和留學等事務性交流，逐漸累積互動、互信和善意。（圖／路透）

亂世出英雄，不如就從我們台灣開始，把握住主動權利，抓住大陸的善意回應，解除一些不必要的限制。透過文化、旅遊和留學等事務性交流，逐漸累積互動、互信和善意。放下國與國的偏見，親美，友中，找到適合台灣現狀的和平發展點。

不論是過去「務實的台獨工作者 」身分，還是未來四年台灣總統的角色，賴總統都有責任和義務對大陸釋放善意，不可憑藉自己喜好為台灣作出決定。希望賴總統在今後的執政中，遵守就職演講的承諾，展現決心來處理兩岸困局、改善民生，落實承諾。結合美中局勢，展現領導人智慧，帶領兩千三百萬人民，駕駛好台灣這一艘珍貴而獨特的小船。

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