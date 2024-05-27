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民進黨「反國會改革」的論點就是詐騙鬼話

我們想讓你知道…如果國會議員沒有足夠的「事前」調查權限，那國會議員們－也就是我們－都只能成為待宰的肥羊，被不肖的官員、廠商勒索。

▲ 立法院外，民進黨用危言聳聽的話術糾集側翼團體包圍立法院，在社群媒體上不斷散布一些似是而非的言論，喊得彷彿台灣又要亡國了。（圖／記者湯興漢攝）

● 陳述恩／司法實務工作者

5月21日民進黨在立法院用拖延戰術，持續癱瘓國會陽光法案的立法；在立法院外，用危言聳聽的話術糾集側翼團體包圍立法院，試圖施加立法院內委員們的壓力。在社群媒體上不斷散布一些似是而非的言論，不明事理的「覺醒青年」（這年頭還有這種人嗎？）到處轉傳，又再次喊得彷彿台灣又要亡國的樣子。

你知道為何台灣詐騙案那麼猖獗？其中一個原因是，詐騙犯講的話，聽起來都很像是真的，說各種奇怪理由，諸如：「不去匯款，檢察官就要監管你」、「健保局已經把你列入警示帳戶，不繳錢就被處罰」，甚至還有「要再付另一筆錢才能把之前被騙的錢贖出來」的詭異騙術。然後，老實的台灣人就信了。

鬼話說多了還是鬼話，不會因為大家都在說，它就變成真的。

這次民進黨對國會改革法案的說法，就是這樣的詐騙話術。

我國的國會叫做立法院，立法院是由人民的代表組成，幫人民看緊大家的荷包，不要被政府亂花錢，這是國中生甚至小學生就懂得道理。道理是如此簡單，但問題是，國會要如何幫人民看緊荷包？

▲ 如果國會議員沒有足夠的「事前」調查權限，那人民及國會議員們都只能成為待宰的肥羊，被不肖的官員、廠商勒索。（圖／記者屠惠剛攝）

當遇到急迫情況，如疫情來襲，疫苗解藥難求；又如國防軍購，技術尖端、商源難尋；還有近年的能源議題，原料進口、設備採購，這些都是表面上好像很多機密，但都暗地裡油水驚人，讓不肖份子有上下其手、貪污分贓的空間。如果國會議員沒有足夠的「事前」調查權限（包含傳喚官員、相關廠商、聽證質詢、命交出相關資料、拒不配合的官員或廠商予以處罰），那國會議員們─也就是我們─都只能成為待宰的肥羊，被不肖的官員、廠商勒索。議員與人民都以為，全世界只有這家廠商有重要貨物（疫苗、武器、設備等），不向他買，我們就成為世界孤兒；買了，就是拿納稅錢去養肥那些不肖份子。

有人說，如果真有不法，我們國家體制還有司法院、監察院、檢察署，可以追究這些的刑事、行政責任。但問題是，那都是「事！後！」犯人早已潛逃海外、不法所得早已花光殆盡、空殼公司已經解散、人去樓空，這時再喊追究？

古老的故事就不說了。1991年幻象戰機採購時，不肖軍火商收受軍方新台幣約790億的回扣，走了一堆國內、國際司法程序，這些錢30年後還凍結在海外，幻象戰機在台灣天空已經飛了26年，涉案的主謀都已經客死他鄉了，不法所得22年才匯回新台幣3億元。這還只是有追查到的。那些表面合法但裡面貪腐舞弊的犯罪黑數呢？

▲ 1991年幻象戰機採購時，不肖軍火商收受軍方新台幣約790億的回扣，而這些錢30年後還凍結在海外。（圖／記者李毓康攝）

本次國會改革法案，提案立委們稱之「國會陽光法案」，取名有其道理。為何國會要自己改革自己？就是要讓陽光可以照進政府黑暗的角落。30年前的在野黨力推「陽光法案」，要求高階公務員的財產狀態要透明申報，以正清白。30年後，不肖份子的手段已經「進化」了，用低資本成立人頭公司承攬國家高額包案，或是低資本的小媒體公司卻能獨標大量政府宣傳標案，這些難道都不應該由我們的人民代表認真審查？

台灣國際政治地位特殊，能源、國防、晶片議題又與國際息息相關，隨便都是幾十億幾百億的國家重大政策在執行。如果我們希冀人民代表們能替廣大的國民，在資訊完整的情況下，替人民有意義的事前把關，杜絕不肖官員趁火打劫、貪污舞弊、官商勾結，我們只不過讓國會議員擁有與西方議會一樣的調查權限，又有什麼問題呢？

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關鍵字: 立法院 國會改革法案 民進黨 側翼 詐騙 高端疫苗 幻象戰機 奔騰思潮 陳述恩 雲論

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