同婚地圖仍有缺角　台陸同志伴侶盼早日迎來結婚權

▲ 2019年5月17日，同婚專法表決三讀通過，台灣成為亞洲第1個承認同性婚姻的國家。（圖／記者李毓康攝）

● Michael Ren／台陸同志伴侶

蔡英文總統執政八年，身為同志，真的很感謝她在婚姻平權上的努力。但是，很多人可能不曉得，其實婚姻平權還沒有完全實現。

一定有很多人對此質疑：「不是同性婚姻早已法制化了嗎？不是跨國同婚也處理了嗎？難道不是都平權了嗎？」

的確，在今天的台灣社會，幾乎所有的同性伴侶都可結婚登記，然而，仍舊有一群台灣人，至今仍沒有結婚的權力。

一定有人會問：「到底是哪些台灣人？」對這一狀況，別說普通民眾，甚至一些政府公務人員也不一定曉得，即，當一個台灣人與其中國大陸籍同性伴侶申請結婚登記時，政府至今仍不受理。自2017年大法官就婚姻平權釋憲那天起，這一群台灣民眾在過去這7年多來，一直在苦等與其大陸伴侶可以在台結婚的那一天。

可以說，這是眼下在所有婚姻涉及本國、跨國、同性、異性等狀況的國人同胞中，唯一一群仍不被允許結婚登記的台灣民眾。

作為台灣人，他們理應在憲法婚姻平權制度下，不論其結婚對象國籍或性別為何，都可平等享有結婚權。然而，現實卻並非如此，當兩岸異性婚姻正常被受理，當跨國同性婚姻（包括一位台灣人與一位來自「同婚未合法化」國家的同性伴侶）也都被允許在台登記的情況下，政府不應獨卡台灣人欲與其中國大陸同性伴侶在台結婚登記的權力。

基於兩岸目前關係狀態，有不少民眾對中國政府或是政黨有不滿，甚至憤怒，這是可以理解的。但即便眼下兩岸政治緊張，政府今天仍基於家庭團聚權、結婚權，對台陸異性伴侶和跨國同性伴侶，在結婚登記、團聚居留都給予保障的情況下，那麼，對台陸同性伴侶的相關權益，也應該公平對待、比照辦理，以真正在憲法層面，儘快落實大法官就婚姻平權的解釋和要求。

▲ 公平對待台陸同性伴侶的相關權益，以落實大法官就婚姻平權的解釋和要求。（圖／路透）

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