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傅崐萁，夠了！　逞口舌之快增添藍白仇恨值

我們想讓你知道…傅崐萁的一時口舌之快，不但害了您所屬的國民黨，也可能成為破壞藍白合作的推手，更可能引起中間選民的反彈與厭惡。

▲ 國會改革五法28日順利完成三讀，讓國民黨立法院總召傅崐萁過度激情。（圖／記者屠惠剛攝）

● 馮國豪／大學退休教師

不知道是否因為與民眾黨聯手後，國會改革五法輾壓民進黨順利完成三讀，讓國民黨立法院總召傅崐萁過度激情，連連脫序演出，但請傅總召了解，多數民眾支持的是國會改革，是避免過去行政院部分部會濫權，但絕對不是放任藍白立委藉改革之名恣意妄為。

其實除了《立法委員職權行使法》外，不少藍白支持者對「花東三法」是有疑慮的，在國會五法剛剛三讀通過，包括民眾黨主席柯文哲已經提出不贊成「花東三法」使用特別預算。然而這部分還沒化解疑慮，傅總召這兩天激情演出，更提出要成立立法院在野黨「特偵組」、廢除監察院，29日更加碼演出，說自己被《刑法》100條迫害。

作為一個關心在野勢力發展的觀察者，我真的要衷心呼籲｢傅總召，夠了！」首先，您入獄是因為2003年任親民黨立委期間，內線交易炒作合機電線電纜公司股票，被控依違反《證券交易法》，判刑1年4月，後減刑為8個月，請不要瞎扯「《刑法》100條」！

▲ 國民黨團總召傅崐萁28日怒批民進黨當年用《刑法》100條」辦他這位全國唯一的9年五星級縣長，辯稱自己從未違約交割、內線交易。（圖／記者林敬旻攝）

其次，「花東三法」以立法手段要求行政院在年度預算外增加建設預算，不論是否為外界估計的兩兆新台幣（甚至更多），已經有違反《憲法》第70條規定︰「立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出之提議」之嫌。

再則，立法權與司法權本就應有界限，立法院成立特偵組，無異侵犯司法權，年初時，國民黨立院黨團主張「國會改革、恢復特偵組」，絕對不是在立法院成立特偵組，請傅總召戒之慎之！

第四，立法院三讀修正《立法院職權行使法》，賦予立法院聽證與調查權，決議立即遭監察院質疑違憲，傅總召喊話即起推動廢除監察院。但身為國民黨黨團總召的傅委員請別忘了，您所屬的中國國民黨是支持五權分立的，《中國國民黨黨章》第一條就有「奉行三民主義五權憲法」文字，監察院存廢並非不能討論，但在國民黨內沒有共識下，作為立院黨團總召的您，妄言監察院存廢，豈不怪哉？

筆者誠心奉勸傅總召請回歸立法院議事本質與本份，在民進黨還是執政黨期間，在立法院認真監督執政團隊，不是逢綠必反，甚至踰矩擴權，可能您的一時口舌之快，不但害了您所屬的國民黨，也可能成為破壞藍白合作的推手，更可能引起中間選民的反彈與厭惡。

▲ 傅崐萁的一時口舌之快，引起中間選民的反彈與厭惡。（圖／記者李毓康攝）

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