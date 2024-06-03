● 許美華／科技業主管

一位在職場認識很多美國人的台灣女生JH，來跟我求援。因為有一位美國朋友問她，「為什麼台灣人追捧黃仁勳？是因為盲目崇拜有錢人嗎？」

這是我跟她的對話：

JH：

哈囉～美華姐，我是您的忠實粉絲，能不能問一個很基本很傻的問題？

這幾天都被NVIDIA CEO黃仁勳的新聞洗版，其實我自己很喜歡他，因為他把台灣念茲在茲，放在口中、放在心上，他和張忠謀、林百里一起為台灣造勢，我看了也很歡喜。但是由於我比較沒在關心產業新聞，請問他在具體行動上，有做什麼對台灣很重要的好事情嗎？

因為我有個美國朋友在問，台灣人為什麼追捧他？難道只是因為他的身價快千億美元嗎？台灣人是不是盲目崇拜有錢人？我很想反駁他，但我一下子也說不出口，可以請教您嗎？

▲ 黃仁勳2日在台大體育館發表演講，也在最後播出一段感性影片，內容提到「台灣是無名的英雄，卻是世界的支柱」、「謝謝你，台灣」。（圖／記者李毓康攝）

——

我：

好問題，其實我覺得台灣人對他的好感，不完全是因為他的身價。

半導體產業內的人，是看到他引領世界最新科技的獨特地位。

因為他跟他的公司，跟台灣半導體產業鏈是共生、共存、共榮的。

他的AI霸主地位，是靠台灣撐起來的，而他也非常感恩台灣，從台積電張忠謀到整個產業鏈。

他對台灣的感謝，他一直說、到處說，到處幫台灣發聲。

他說他是最好的台灣大使，他真的認真在做，舊金山奧克蘭運動家隊台灣日⋯

包括他來台灣高調的到處逛夜市，跟人拍照、簽名。

我覺得，他除了扮演NVIDIA超級銷售的角色外，也是在跟台灣人搏感情。

他一直幫推台灣、幫台灣發聲、宣傳的言行，我覺得有理性的商業考量，也有感性的部分。

如果只是為了做生意，黃仁勳真的不需要做到這麼多。

他出身台灣台南，台語是他的母語，剛好台灣這個地方的產業鏈，又是打造他企業王國的最好夥伴。真的是很完美的感覺。

而台灣人很重情，黃仁勳的搏感情，一般台灣人深刻的感受到了。

他完全沒有架子，到處交朋友、做公關，台灣人覺得這個講台語的很親切，是自己人，再加上NVIDIA 在世界的制霸地位，台灣人覺得與有榮焉。

▲ 黃仁勳日前現身四平街商圈，與家人吃富霸王豬腳飯，獲得大批民眾爭相合照，作風親民的黃仁勳揮手致意，還用台語說「哇轉來啊！」。（圖／讀者提供）

——

JH：

是的，這個我從新聞也看到了，我們自己身為台灣人很感動，我也看得懂，但是我的美國朋友很不解。

顯然美國人很難理解我們台灣一直被打壓的心情，直到今日才靠半導體揚眉吐氣的那種寒窗心聲。對他們來說，黃仁勳在美國就是一位成功的科技業大老闆。

我：

你說美國人很難理解我們長期被打壓的心情，這段說得真好。

他們覺得黃仁勳是美國人，他們不理解黃仁勳跟我們的情感連結。

我沒那麼天真覺得Jensen是台灣人，但是，在很大的程度上，台灣人覺得黃仁勳很像是在外飛黃騰達，但又不忘本的自己人。

——

JH：

美國朋友還問我，他是有捐幾百萬美金給台灣人嗎？黃仁勳有繳稅給台灣嗎？我自己身為台灣人根本不在意這些，因為很多捐款都是搏虛名的作為。

我：

黃仁勳做的，比捐錢、繳稅更讓台灣人有感。

光是講台語這點，美國人就很難理解，台語對台灣人的意義。

很多在美台灣人，第二代只講英語跟台語，就是上一代希望他們不要忘記自己是台灣人。

黃仁勳家族顯然是這類（蘇姿丰的父親蘇春槐也是），這些堅持下一代講台語的家庭，很多之前是因為黑名單而滯留海外的。

▲ 黃仁勳做的，比捐錢、繳稅更讓台灣人有感。（圖／記者呂佳賢攝）

——

JH：

對啊！我看到他講台語是台灣話 ，我就很感動。

聽到您這麼說，我也覺得我跟美國朋友的說明沒有錯，只是他不能理解而已。

但是黃仁勳的公司大發利市，有沒有幫到台灣呢？還是只有台灣幫到他？

——-

我：

NVIDIA 一飛沖天，當然有幫到台灣，而且是非常有，大大的有。

台灣整個半導體產業鏈跟著NVIDIA一起飛，發大財。

JH：

啊！我想知道這個，這樣我可以回嘴一下我的美國朋友了哈哈哈⋯

我：

想想看，現在世界的AI關鍵人物，居然是出身台灣、又有台灣情的黃仁勳。

而我們，台灣供應鏈＋黃仁勳，一起打造引領世界最新科技的AI潮流。

我們何其幸運，擁有彼此。

來自台灣的黃仁勳，加上家鄉舉世無雙的供應鏈，還能有更好、更完美的劇本嗎？

我想不出來！

JH：

啊，好喜歡您這樣講！我們何其幸運擁有彼此！

▲ 台灣供應鏈＋黃仁勳，一起打造引領世界最新科技的AI潮流。（圖／記者楊絡懸攝）

——

您講得太棒了！從頭看我們的對話，我超級感動！

我也覺得我們的對話好棒，但我是隨手寫的。

隨手寫就這麼好，我覺得非常真情流露！好愛！先按10000讚！

我要翻譯給我的美國朋友看！

喔，不是，請AI翻譯就可以了！

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